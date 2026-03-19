  Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Курс доллара превысил отметку в 87 рублей
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 15:46 • Новости дня

    Мишустин поблагодарил доноров крови за спасение жизней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр отметил роль российских доноров в помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями и сообщил о выплатах почетным донорам в этом году.

    Премьер-министр Михаил Мишустин выразил благодарность донорам России, которые помогают пациентам с тяжелыми заболеваниями, сообщается на сайте правительства. Он назвал донорство важным и благородным делом, заслуживающим большого уважения. Мишустин отметил, что доноры своим неравнодушием спасают жизни и дарят шанс на выздоровление людям с непростыми диагнозами.

    Глава правительства рассказал о своем визите в национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава, где он пообщался с добровольцами, сдающими кровь для помощи больным. По его словам, такие люди – «большого сердца и большой души», и их в России немало.

    Сейчас граждане, безвозмездно сдавшие кровь не менее 40 раз, получают звание почетного донора и соответствующие льготы, а также ежегодное денежное вознаграждение. По словам Мишустина, в этом году правительство выделит почти 12,5 млрд рублей для выплат этим гражданам.

    До этого Мишустин заявил, что ряд современных терапий для борьбы с онкологическими заболеваниями включили в систему ОМС. Он также сообщил, что в России сейчас проводят испытания 23 новых медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, годом ранее количество доноров крови в стране увеличилось более чем на 6%.

    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение спецсредств защиты из-за растущих угроз.

    Россия реализует комплекс мер для обеспечения безопасности судоходства, сообщил в интервью газете «Коммерсант» председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сохраняется высокий уровень террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, что требует разработки дополнительных мер.

    Патрушев заявил: «Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ». Он пояснил, что также рассматривается размещение на судах специальных средств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами через капитанов портов.

    Помощник президента подчеркнул, что в условиях кампании против российского судоходства политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда эффективны. В случае появления новых угроз со стороны европейских государств, Россия готова выработать дополнительные меры реагирования.

    Патрушев отметил, что в реальном времени ведется мониторинг всех морских объектов, осуществляющих экономическую деятельность, для предотвращения внезапных атак на порты, корабли и суда. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, установлен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с портовыми администрациями, а также усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повысить безопасность судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    До этого Патрушев отмечал, что Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», используя море как плацдарм для агрессии. Он также подчеркнул наличие целенаправленных попыток морской блокады России.

    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    18 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    В Подмосковье нашли расчлененное тело женщины в чемоданах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фрагменты тела женщины, завернутые в два чемодана, обнаружили рядом с домом в Красногорске, подозреваемый сожитель погибшей покончил с собой, сообщает СК России.

    Расчлененное тело 35-летней жительницы Красногорска обнаружили в двух чемоданах рядом с домом, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, жертву убили, после чего ее сожитель вынес чемоданы с фрагментами тела из квартиры и совершил самоубийство.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство. На месте работают криминалисты и следователи, проводится осмотр территории, допросы свидетелей и участников событий.

    Назначение судебных экспертиз и установление всех обстоятельств произошедшего находятся в работе. Следствие продолжает расследование, выясняя мотивы и детали трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, а его мать доставили в реанимацию.

    Ранее сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева был задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца.

    До этого в Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, в результате чего одна из женщин погибла, а другая госпитализирована.


    18 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры России опубликовало на портале проектов правовых актов проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Среди предложений – маркировка созданных с помощью нейросетей аудиовизуальных материалов.

    Проект распространяется на разработчиков искусственного интеллекта, включая как юридических, так и физических лиц. Однако его положения не будут действовать в сферах обороны, обеспечения безопасности государства, при чрезвычайных ситуациях и в вопросах охраны правопорядка, если иное не прописано в других федеральных законах. Новый закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС.

    Законопроект определяет правовые рамки, связанные с разработкой, внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель документа – создать правовую основу для ускоренного развития и внедрения ИИ, одновременно обеспечивая защиту личности, общества и государства, а также укрепляя технологический суверенитет России. Он распространяется на деятельность физических и юридических лиц внутри страны, которые разрабатывают, применяют или внедряют ИИ.

    В проекте закона определены основные принципы регулирования ИИ, права граждан при взаимодействии с ИИ, обязанности разработчиков, ответственность пользователей, а также полномочия органов власти России в области регулирования технологий искусственного интеллекта.

    Согласно документу, все этапы разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ должны выполняться гражданами России и российскими организациями.

    Оператор системы ИИ обязан немедленно приостанавливать работу объектов с применением искусственного интеллекта, если выявляется угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц или окружающей среде.

    Предложенные правила маркировки ИИ-контента предусматривают наличие соответствующего предупреждения, которое обеспечивает владелец ИИ-сервиса. Соцсети должны будут проверять наличие предупреждения о сгенерированном контенте и при необходимости маркировать материалы.

    Пользователи сервисов ИИ несут ответственность за действия, нарушающие законодательство РФ, если результат их использования противоречит закону. Это касается как умышленных нарушений, так и несоблюдения правил использования сервиса. Нарушители законодательства в сфере искусственного интеллекта будут привлекаться к ответственности в соответствии с российскими законами – от административной до уголовной.

    Ранее президент России Владимир Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ. Глава государства поддержал инициативу о распространении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на все 44 ведомства. Он отмечал преимущества искусственного интеллекта для эффективности труда.

    18 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Житель Красногорска убил сожительницу и вынес тело в чемоданах из-за бытового конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Красногорске днем мужчина убил свою сожительницу на фоне ссоры и попытался избавиться от тела необычным способом.

    Причиной убийства женщины в Красногорске стал бытовой конфликт, передает ТАСС. Согласно предварительным данным прокуратуры, днем восемнадцатого марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на Подмосковном бульваре, дом десять, убил свою сожительницу после ссоры.

    «По предварительным данным, днем 18 марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на улице Подмосковный бульвар, д. 10, на почве ранее возникшего конфликта, убил свою сожительницу, тело которой впоследствии вынес из квартиры в двух чемоданах к мусорным бакам, расположенным во дворе жилого дома», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. После этого подозреваемый покончил с собой.

    Подробности происшествия и обстоятельства конфликта выясняются следователями. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК России обнаружили фрагменты тела женщины в двух чемоданах в Красногорске. В СК РФ сообщили, что подозреваемый в убийстве сожитель погибшей покончил с собой.

    В Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    18 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Захарова обвинила Гутерриша в подрыве авторитета ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что заявления генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес России подрывают авторитет всемирной организации.

    Заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отношении России не соответствуют целям, принципам и задачам ООН и наносят ущерб авторитету организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что генсек обязан воздерживаться от ангажированных политических заявлений и не должен заниматься толкованием норм устава организации, передает ТАСС.

    Она отметила: «Высказывания Гутерриша и возглавляемого им секретариата не только не соответствуют целям, принципам и задачам ООН, но и становятся препятствием для их реализации, нанося ущерб авторитету всемирной организации в целом». По словам Захаровой, генсек регулярно делает сомнительные умозаключения, которые демонстрируют его политическую ориентацию и показывают, чьего недовольства он опасается.

    Дипломат выразила сожаление по поводу того, что подобное поведение главы ООН не способствует выполнению уставных задач организации и отражается на ее международном имидже.

    Ранее МИД России осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска и усомнился в необходимости сотрудников Секретариата.

    До этого Захарова предложила Гутерришу перейти работать в НАТО из-за его слов по вопросу самоопределения Крыма. А глава МИД Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    18 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия подготовила доклад в ООН о связях немецких дипломатов с нацистами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия подготовила доклад с разоблачением нацистского прошлого ряда дипломатов Германии и намерена направить его экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок, сообщили в МИД.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия направит председателю сессии Генассамблеи ООН, экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок доклад о нацистском прошлом некоторых высокопоставленных германских дипломатов. Она подчеркнула, что многие руководители внешнеполитического ведомства Германии происходят из нацистских структур, а в последнее время немецкие дипломаты отличились открытой русофобией и агрессивными заявлениями в адрес России, передает ТАСС.

    Захарова отметила: «Давайте посмотрим, что это такое МИД ФРГ, из каких шинелей в прямом смысле этого слова вышли многие не просто дипломаты, а руководители внешнеполитического ведомства». По ее словам, доклад опровергает миф о том, что дипломаты Третьего рейха были лишь исполнителями приказов, и доказывает их активное участие и инициативу в преступлениях нацистов, включая Холокост.

    Она также указала на недружественное поведение немецких спортсменов по отношению к российским лыжникам на Паралимпиаде в Италии, добавив, что это вызвало возмущение даже в самой Германии. Захарова подчеркнула, что посольство ФРГ в Москве и МИД Германии должны ознакомиться с этим докладом и рекомендовала провести его допечатку и распространение среди чиновников.

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом деда Анналены Бербок и пообещала опубликовать доклад в интернете, если он не будет передан адресату.

    Ранее Захарова заявила, что после «глупейших заявлений» Бербок ее председательство в Генассамблее ООН сохранится еще на полгода. Она также отметила, что на Западе выбрали «внучку вермахтовского офицера, полуграмотного политика из Германии на эту должность нарочно, чтобы забыть Великую Отечественную войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Германии выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД России в октябре 2025 года.

    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

    18 марта 2026, 20:18 • Новости дня
    Бастрыкин возбудил дело против трех судей в отставке из Ставрополья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело о получении и посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении трех бывших судей из Ставропольского края, фигурируют миллионные суммы, уточняет СК России.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трех судей в отставке из Ставропольского края, сообщает СК РФ. Речь идет о бывших заместителе председателя Ставропольского краевого суда Михаиле Хрипунове, судье Октябрьского районного суда Ставрополя Тимуре Набокове и заместителе председателя Невинномысского городского суда Артеме Сергееве. Дело возбуждено по согласованию с Высшей квалификационной коллегией судей России.

    По версии следствия, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и Сергей Михайлов, выступая посредниками, предложили Хрипунову две взятки в размере одного и трех млн рублей за содействие в изменении меры пресечения для фигурантов уголовных дел. Хрипунов согласился, но суд отказал в изменении меры пресечения, поэтому деньги переданы не были.

    В декабре 2023 года, по данным следствия, Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил взятку в размере 50 тысяч рублей за решение в пользу истца по делу о взыскании долга. В июле 2024 года Хрипунов с помощью Михайлова и Набокова получил 500 тысяч рублей за содействие в неизменности решения суда по гражданскому делу.

    Операция по выявлению противоправных действий судей проводилась сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю. Михайлов и Сокуренко задержаны: первый заключен под стражу, второй – под домашний арест, им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве.

    Следствие продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и собирается доказательственная база.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина после ДТП.

    До этого ВККС разрешила Следственному комитету начать расследование по обвинению в коррупции против Елены Коблевой, бывшей председателя Советского суда Ростова-на-Дону. Также комиссия разрешила возбудить уголовное дело против судьи Артура Маслова за получение взятки в виде подарочного сертификата.


    18 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин объявил о запуске новых объектов в Крыму и Севастополе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал об успешной реализации ряда значимых проектов в Крыму и Севастополе.

    В частности, открыт крытый ледовый каток в Севастополе, который, по словам главы государства, станет одним из ключевых центров развития хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта на юге России, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что новый каток будет способствовать росту популярности этих дисциплин среди молодежи.

    Президент такжесообщил о запуске федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, предназначенного для оказания высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Путин уточнил, что корпуса центра оснащены самым современным оборудованием, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь юным пациентам.

    Еще одним важным введенным в строй объектом стали модернизированные очистные сооружения возле Судака. Путин отметил, что благодаря их вводу в эксплуатацию удастся значительно сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить экологическую ситуацию, особенно в летний сезон, когда полуостров посещают миллионы туристов.

    «В качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершена работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13 [объектах]. В стадии проектирования – еще четыре объекта», – отметил глава государства.

    В завершение выступления Путин поблагодарил всех, кто занят в восстановлении исторических регионов, и поздравил специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником.

    Путин также  поблагодарил специалистов за восстановление Крыма и Донбасса. Он сообщил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    18 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Украины в центр нелегальной торговли оружием

    Захарова отметила риски для безопасности в мире из-за торговли оружием на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность масштабами нелегальной торговли оружием на Украине, подчеркнув угрозу мировой безопасности.

    Украина превращается в один из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что это явление создает серьезные риски для мировой безопасности, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что недавно появились очередные доказательства того, что, по ее словам, «киевский режим, сетуя на нехватку вооружений для ВСУ, буквально торгует ими направо и налево». Она сослалась на данные американского Института изучения войны, согласно которым каждый третий автомат, находящийся у экстремистов и террористических групп по всему миру, имеет украинское происхождение.

    По ее информации, более 70% оружия, используемого мексиканским наркокартелем «Новое поколение Халиско», изначально предназначалось для украинских военных. Захарова заявила, что Украина стремительно превращается в хаб черного оружейного рынка, что, по ее мнению, представляет опасность не только для региона, но и для глобальной безопасности.

    Ранее Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы. А Захарова отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намеренно разжигает противостояние на украинской территории, чтобы скрыть отсутствие достижений на иных направлениях и сохранить действующую власть в Киеве.


    18 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Эксперты сообщили о надежности поставок российской нефти на фоне кризиса в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперт Indonomics Consulting отметил высокую ценность российской географии поставок нефти в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

    Как пишет РИА «Новости», статья главного исполнительного директора отдела политических исследований Indonomics Consulting Ритеша Кумара Сингха опубликована в газете «Никкэй».

    В ней подчеркнуто, что география российских поставок стала одним из самых ценных активов на мировых энергетических рынках.

    Эксперт заявил: «Российская география поставок неожиданно становится одним из наиболее ценных активов на мировых энергетических рынках. В отличие от производителей из региона Персидского залива Россия, поставляя сырую нефть, не зависит от транзитных маршрутов на Ближнем Востоке».

    В публикации отмечается, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке контролируемые Россией экспортные коридоры функционируют как важнейшие безопасные пути поставок нефти.

    По словам эксперта, для покупателей, обеспокоенных безопасностью поставок, география России стала стратегическим преимуществом.

    Автор статьи также полагает, что текущая ситуация ускоряет долгосрочный поворот России в сторону азиатских рынков.

    На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста рисков для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские государственные компании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва из-за более низкой стоимости по сравнению с бразильской нефтью.

    Рынки Персидского залива столкнулись с дефицитом не только нефти и газа, но и алюминия, гелия, удобрений и серной кислоты, что привело к резкому росту цен, а у России есть возможности увеличить экспорт этих товаров в страны БРИКС.

    Российская нефть пользуется высоким спросом в Азии из-за ограничений на поставки ближневосточной нефти, и кроме Индии и Китая ее хотят покупать Таиланд, Шри-Ланка и Япония, что приводит к снижению скидки на сорт Urals и увеличению российских доходов.

    18 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин сообщил о росте зарплат в Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о положительных изменениях в экономике Крыма и Севастополя.

    По его словам, в регионе появляются новые инвестиционные проекты как при поддержке государства, так и благодаря участию бизнеса, передает РИА «Новости».

    «В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы», – сказал Путин.

    В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину о росте экономики региона, несмотря на внешнее воздействие и негативные факторы.

    Ранее Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией.

    18 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Главе Минздрава Кубани предъявили обвинение в мошенничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения, что привело к незаконному обогащению на сумму 1 млрд рублей.

    Об этом журналистам сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, передает ТАСС.

    «Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – рассказали там.

    Накануне стало известно, что министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан силовиками по подозрению в мошенничестве.

    До этого главу Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом в Краснодарском крае заключили под стражу за хищение бюджетных средств.

    18 марта 2026, 19:08 • Новости дня
    Всероссийское казачье общество рассказало о задачах казаков в Крыму в марте 2014 года
    После решения жителей Крыма и Севастополя в 2014 году провести референдум о вхождении полуострова в состав России на территорию региона прибыли несколько тысяч казаков из различных казачьих войск.

    Всего в Крым, несмотря на препятствия Киева, прибыли примерно три тысячи казаков, сообщает Всероссийское казачье общество. В их числе – порядка тысячи представителей Кубанского казачьего войска, не менее 300 казаков Донского войска и около 200 – Терского.

    Основной задачей казачьих формирований было обеспечение порядка и защита мирных жителей. Казаки заняли ключевые позиции на стратегических направлениях: 220 человек находились на Турецком валу, 120 – на Чонгаре, 58 – на Перекопе. В Симферополе дежурили 370 казаков, в Севастополе – 170. Кроме того, патрули кубанских казаков были размещены у зданий правительства и Верховного Совета Крыма, на транспортных узлах, в том числе в аэропорту Симферополя, а также на избирательных участках.

    Непосредственно в дни проведения референдума казаки обеспечивали охрану избирательных участков в Севастополе и его пригородах.

    18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Документ закрепил результаты референдума, прошедшего на полуострове 16 марта. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей в Крыму и Севастополе.

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации