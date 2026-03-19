Мишустин поблагодарил доноров крови за спасение жизней
Премьер-министр отметил роль российских доноров в помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями и сообщил о выплатах почетным донорам в этом году.
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил благодарность донорам России, которые помогают пациентам с тяжелыми заболеваниями, сообщается на сайте правительства. Он назвал донорство важным и благородным делом, заслуживающим большого уважения. Мишустин отметил, что доноры своим неравнодушием спасают жизни и дарят шанс на выздоровление людям с непростыми диагнозами.
Глава правительства рассказал о своем визите в национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава, где он пообщался с добровольцами, сдающими кровь для помощи больным. По его словам, такие люди – «большого сердца и большой души», и их в России немало.
Сейчас граждане, безвозмездно сдавшие кровь не менее 40 раз, получают звание почетного донора и соответствующие льготы, а также ежегодное денежное вознаграждение. По словам Мишустина, в этом году правительство выделит почти 12,5 млрд рублей для выплат этим гражданам.
До этого Мишустин заявил, что ряд современных терапий для борьбы с онкологическими заболеваниями включили в систему ОМС. Он также сообщил, что в России сейчас проводят испытания 23 новых медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, годом ранее количество доноров крови в стране увеличилось более чем на 6%.