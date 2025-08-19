Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.
Орбан написал в соцсети Facebook* (продукт компании Meta*, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.
Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ