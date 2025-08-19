  • Новость часаОрбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    19 августа 2025, 17:47

    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией

    Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

    Орбан написал в соцсети Facebook* (продукт компании Meta*, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    18 августа 2025, 20:05
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    18 августа 2025, 21:24
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    19 августа 2025, 01:25
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    19 августа 2025, 01:40
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    19 августа 2025, 15:57
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    19 августа 2025, 10:01
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Дмитрий Медведев выразил мнение, что западная коалиция, стремящаяся к войне с Россией, не смогла добиться преимущества над Дональдом Трампом во время переговоров по Украине в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа выражала благодарность и старалась угодить, однако остается вопрос.

    «Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что заявления Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими руководителями стали тяжелым ударом для последних. Он подчеркнул, что европейские лидеры продолжают надеяться, что война с Россией с использованием Украины приведет их к победе.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    18 августа 2025, 21:08
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Газета ВЗГЛЯД открыла информационный канал в российском мессенджере MAX. Теперь пользователи платформы могут получать в этом приложении свежие новости России и мира, а также собственные эксклюзивные материалы нашего издания.

    Перейти на канал и подписаться на материалы газеты ВЗГЛЯД можно по ссылке.

    MAX был запущен компанией VK в марте 2025 года. Мессенджер предоставляет пользователям возможность обмениваться сообщениями, отправлять голосовые сообщения, совершать звонки и передавать файлы до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

     С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустановлен на всех новых смартфонах в России. В начале августа разработчики MAX провели тестирование интеграции приложения с порталом Госуслуг. В будущем сервис также позволит получать и передавать документы с электронной подписью.

    Приложение MAX уже получило высокую популярность среди российских пользователей с рейтингом 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательная платформа Сферум стала интегрированной в мессенджер MAX и с 25 августа начнет работу для пользователей в шести пилотных регионах. Переход коммуникации между школой, родителями и учениками в мессенджер MAX обеспечит защиту данных и повысит цифровой суверенитет.

    19 августа 2025, 14:41
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету

    Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

    «Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    19 августа 2025, 10:55
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры европейских стран и Владимир Зеленский В ходе переговоров с Дональдом Трампом продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров, сообщает The New York Times.

    Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский собрались в Белом доме на встречу с Дональдом Трампом. В ходе переговоров они продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров. Зеленский отличился более формальной манерой поведения по сравнению с прошлым визитом, пошутил о смене имиджа и преподнес письмо от своей супруги для первой леди США, пишет The New York Times.

    Лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объединили усилия в попытке добиться гарантий безопасности для Украины и призыва к немедленному прекращению огня. На переговорах немецкий канцлер Фридрих Мерц особо настаивал на важности перемирия, что заметно охладило настроение Трампа, однако обсуждение продолжилось в конструктивном ключе, пишет издание.

    На протяжении встречи Трамп регулярно упоминал президента России Владимира Путина, заявив, что тот «хочет окончания конфликта» и пообещал проинформировать российского лидера о ходе саммита. По итогам мероприятия Трамп отметил в соцсетях успешное общение с европейскими лидерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме сказал Трампу, что выбрал для встречи лучший из своих костюмов.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Трампа на его поле.


    19 августа 2025, 04:15
    Эксперт: Произошедшее в Белом доме требует пересмотра стратегии России на Западе

    Политолог Бордачев: В Белом доме Европа полностью лишилась самостоятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания европейских лидеров на встрече в Белом доме свидетельствуют о полной потере Европой самостоятельности в политике, это требует пересмотра стратегии России на Западе, заявил политолог Тимофей Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

    Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД высказал мнение, что встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме стала символом публичной поддержки американской внешней политики. Он отметил, что Британия, Германия, Франция и Италия, а также руководители Евросоюза и НАТО выступили с заявлениями, подтверждающими их подчинение интересам США. По его словам, «мы были свидетелями принесения клятвы верности американским интересам и полного отказа от своих собственных».

    Бордачев подчеркнул, что демонстративное согласие европейских лидеров с позицией США на ключевых направлениях внешней политики означает окончательную потерю самостоятельности Европы. Ранее, по его словам, европейские страны предпринимали попытки самостоятельной политики, особенно после холодной войны, а в 2003 году Германия и Франция выступили против вторжения США в Ирак. Сейчас же Европа, по оценке эксперта, становится «придатком» США.

    «Доведенное Трампом до конца подчинение Европы требует полностью пересмотреть многие аспекты стратегии России на западном направлении». – заявил Бордачев.

    Ранее Москва исходила из возможности самостоятельных решений европейских стран, которые иногда могли быть учтены для продвижения российских интересов. Теперь, как считает Бордачев, «Европа является частью огромной американской корпорации», и основания для раскола между США и Европой исчезают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    18 августа 2025, 23:58
    Bild заявил о прерванных Трампом переговорах с Зеленским и ЕС для звонка Путину

    Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и ЕС ради звонка Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет таблоид Bild.

    «Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину», – приводит РИА «Новости» текст сообщения корреспондента Bild.

    По словам корреспондента, продолжение переговоров состоится в Овальном кабинете.

    Ранее Трамп заявил, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. Такое обсуждение не было запланировано в расписании президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

    19 августа 2025, 16:02
    Трамп заявил о готовности Франции и ФРГ разместить войска на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не вызовет затруднений для России.

    «У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия. Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», – сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее МИД России заявил, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    19 августа 2025, 15:26
    В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

    Львова-Белова: В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обществознание для учеников пятых-седьмых классов исключили из школьной программы, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В своем Telegram-канале омбудсмен уточнила, что этот предмет заменят курсом «История нашего края», который будет включать изучение истории родного региона.

    Такое изменение затронет именно среднее звено, то есть учащихся с пятого по седьмой класс.

    Также с начала нового учебного года в ряде российских школ оценки за поведение введут в пилотном режиме.

    Ранее Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

    19 августа 2025, 10:08
    Макрон предложил провести встречу Путина и Зеленского в Женеве

    Макрон: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Женеве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Париж для подобных переговоров не подходит, поскольку нынешняя ситуация отличается от 2019 года, и для таких контактов необходимо выбрать нейтральную страну.

    Макрон отметил, что рассматривает Швейцарию и в частности Женеву как оптимальный вариант, однако не исключил проведение встречи и в другой стране. Ранее аналогичные консультации проходили в Турции, в Стамбуле.

    Французский президент добавил, что вопрос о возможной встрече обсуждался на переговорах в Вашингтоне с участием европейских лидеров, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможна трехсторонняя встреча с США и более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    Ранее Макрон предложил обсудить ситуацию на Украине на четырехсторонней встрече с участием европейских стран.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. Владимир Зеленский заявил, что даты контактов с Россией пока нет.

    СМИ писали, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского рассматриваются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    В Турции предложили провести встречу Путина и Зеленского в аэропорту Ататюрка.

    18 августа 2025, 18:58
    Дипломаты ЕС склоняются к отказу от посещения парада в Китае из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина, пишет South China Morning Post (SCMP).

    По информации South China Morning Post, представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо уже отказался от участия в мероприятии, передает РИА «Новости». Некоторые другие европейские дипломаты также приняли решение не присутствовать на параде или запланировали отпуск на эти даты.

    Один из источников отметил, что ЕС мог бы послать «решительный сигнал» о своей единой позиции по ситуации на Украине, если бы все европейские послы синхронно отказались от участия в параде.

    Ранее сообщалось, что лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

