Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

Орбан написал в соцсети Facebook* (продукт компании Meta*, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.