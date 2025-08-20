  • Новость часаХакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания
    Стало известно о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 12:00 • Экономика

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг?

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через КТК – Каспийский трубопроводный консорциум, то есть по территории России. Астана отказалась от поставок нефти через БТД – «Баку – Тбилиси – Джейхан».

    Страна пошла на такой шаг временно из-за проблем со средиземноморскими нефтепроводами, которые были загрязнены азербайджанской Azeri Light с хлором. Загрязнение произошло еще в конце июля. Появлялись сообщения о том, что эта нефть с хлором дошла до одного итальянского НПЗ, а также до Чехии. Больше всего жаловалась Румыния, куда в июле пришло 92 тыс. тонн загрязненной азербайджанской нефти, загруженной в порту Джейхан. Импорт нефти остановился, поэтому в стране объявили чрезвычайное положение и запросили аварийные запасы нефти и дизеля для бесперебойной работы НПЗ и поддержания баланса топлива на рынке. В одном румынском СМИ даже стали беспочвенно обвинять Россию в том, что это, возможно, она влила несколько бочек хлора в нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан».

    «На ликвидацию последствий загрязнения хлором может уйти около трех месяцев: сюда относятся не только работы на трубопроводах, но и инспекции, которые должны будут доказать, что качество сырья будет отвечать требованиям покупателей», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Между тем в загрязнении нефти хлором нет ничего страшного. В целом органические хлориды используют для роста добычи нефти, однако превышение их нормы в нефти способно навредить нефтеперерабатывающим заводам.

    «Когда в нефтепровод «Дружба» попала хлорорганика, то что мы сделали? Мы быстро откачали всю эту нефть в резервуары, потому что вдоль трубы много таких мощностей для хранения, плюс откачали нефть в пустующие ветки трубы, которые стали использовать как систему хранения. Откачав нефть, освободили одну нитку трубы и пустили по ней чистую нефть. А потом постепенно в течение месяца добавляли эту нефть с хлорорганикой в чистую так, чтобы не было превышения предельно допустимых показателей», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Иными словами, не надо никуда выкидывать загрязненную хлором нефть, ее не надо даже очищать. Надо просто найти место для ее хранения и постепенно добавлять ее в чистую нефть.

    Системами хранения могут быть резервуары на самом НПЗ, в порту и даже сами танкеры, говорит эксперт.

    «Ту нефть, которая прибыла танкером в Румынию, надо было просто откачать в танкер обратно. И постепенно оттуда добавлять эту нефть в обычную. Это не такая большая проблема, на самом деле. И не так дорого хранить нефть в танкерах. Главное, что загрязненная нефть не пропадет», – говорит Юшков.

    Что касается Казахстана, то он качает нефть и через Россию по КТК, и по азербайджанскому нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан». Терешкин считает, что диверсификация маршрутов поставок Казахстаном – нормальное явление даже в условиях «технологической» стабильности нефтегазового экспорта. Однако азербайджанский маршрут намного длиннее и дороже, чем через Россию.

    «Азербайджанский маршрут более дорогой, потому что сначала нужно прокачать нефть до побережья Казахстана, потом загрузить ее в танкер, перевести через Каспийское море и разгрузить танкер в Баку. Только после этого начинается прокачка по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан». В порту Джейхан нефть снова надо загрузить в танкер – и только после этого она попадает на рынки сбыта: Францию, Италию и другие рынки Южной Европы. Кроме того, тариф на прокачку по этому нефтепроводу высокий», – рассказывает Игорь Юшков,

    По его словам, решение прокачивать часть нефти по этому маршруту было политическим, чтобы меньше качать через Россию, потому что КТК проходит через российскую территорию. Казахстан пытается таким образом диверсифицировать маршруты доставки своей нефти и продемонстрировать независимость от России, говорит эксперт.

    По КТК традиционно качается более 50 млн тонн нефти. Это отдельная труба, но есть и другие трубы в России. В целом Казахстан сдает в общую трубопроводную систему «Транснефти» ежегодно больше 10 млн тонн нефти. Экспорт нефти идет не только через Новороссийск, но и через Усть-Лугу.

    «Это надуманные угрозы Казахстана в адрес России. Потому что Россия никогда не отказывала Казахстану в прокачке нефти.

    Случались периодически аварии на трубопроводах, например, в 2022 году были проблемы, так как было сложно поставить оборудование для ремонта и были задержки. Но напрямую казахстанской нефти Россия никогда не чинила препятствий. Даже когда Казахстан заказал прокачку своей нефти через Усть-Лугу в Германию. Можно было легко сказать нет, потому что Германия отобрала у нас наши нефтеперерабатывающие заводы. Но мы этого не сделали, и Германия получает 2 млн тонн казахстанской нефти, идущей через Россию», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Впрочем, нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан» сложно назвать конкурентом и угрозой транзиту казахстанской нефти через Россию.  Дело в том, что Казахстан вряд ли сможет перевести весь свой экспорт на этот маршрут.

    «Азербайджан не может взять много казахстанской нефти по этой трубе. Потому что, как говорит сам Баку, если они примут больше 1,7 млн тонн казахстанской нефти, то экономически это будет невыгодно. Казахстанская нефть – более тяжелая сернистая, больше похожа на российскую Urals, тогда как азербайджанская нефть – легкая малосернистая, да и стоит дороже. Если взять в трубу больше 2 млн тонн казахстанской нефти, то на выходе из трубы сорт нефти уже изменится. Получается, что азербайджанские компании будут сдавать в нефтепровод более дорогую нефть, а получать на выходе из трубы более дешевую нефть. Кто покроет эту разницу в цене? Пока Казахстан явно не готов идти на такие экономические и унизительные жертвы», – объясняет Игорь Юшков.

    Главное
    Российские войска освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в Газе
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме
    Экс-депутат Гаджиев продал секретные данные за границу за 45 млн долларов
    Дети в Одессе играли в задержание уклониста
    Московские врачи предотвратили смерть отца главкома ВСУ Сырского

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации