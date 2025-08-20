Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через КТК – Каспийский трубопроводный консорциум, то есть по территории России. Астана отказалась от поставок нефти через БТД – «Баку – Тбилиси – Джейхан».

Страна пошла на такой шаг временно из-за проблем со средиземноморскими нефтепроводами, которые были загрязнены азербайджанской Azeri Light с хлором. Загрязнение произошло еще в конце июля. Появлялись сообщения о том, что эта нефть с хлором дошла до одного итальянского НПЗ, а также до Чехии. Больше всего жаловалась Румыния, куда в июле пришло 92 тыс. тонн загрязненной азербайджанской нефти, загруженной в порту Джейхан. Импорт нефти остановился, поэтому в стране объявили чрезвычайное положение и запросили аварийные запасы нефти и дизеля для бесперебойной работы НПЗ и поддержания баланса топлива на рынке. В одном румынском СМИ даже стали беспочвенно обвинять Россию в том, что это, возможно, она влила несколько бочек хлора в нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан».

«На ликвидацию последствий загрязнения хлором может уйти около трех месяцев: сюда относятся не только работы на трубопроводах, но и инспекции, которые должны будут доказать, что качество сырья будет отвечать требованиям покупателей», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

Между тем в загрязнении нефти хлором нет ничего страшного. В целом органические хлориды используют для роста добычи нефти, однако превышение их нормы в нефти способно навредить нефтеперерабатывающим заводам.

«Когда в нефтепровод «Дружба» попала хлорорганика, то что мы сделали? Мы быстро откачали всю эту нефть в резервуары, потому что вдоль трубы много таких мощностей для хранения, плюс откачали нефть в пустующие ветки трубы, которые стали использовать как систему хранения. Откачав нефть, освободили одну нитку трубы и пустили по ней чистую нефть. А потом постепенно в течение месяца добавляли эту нефть с хлорорганикой в чистую так, чтобы не было превышения предельно допустимых показателей», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Иными словами, не надо никуда выкидывать загрязненную хлором нефть, ее не надо даже очищать. Надо просто найти место для ее хранения и постепенно добавлять ее в чистую нефть.

Системами хранения могут быть резервуары на самом НПЗ, в порту и даже сами танкеры, говорит эксперт.

«Ту нефть, которая прибыла танкером в Румынию, надо было просто откачать в танкер обратно. И постепенно оттуда добавлять эту нефть в обычную. Это не такая большая проблема, на самом деле. И не так дорого хранить нефть в танкерах. Главное, что загрязненная нефть не пропадет», – говорит Юшков.

Что касается Казахстана, то он качает нефть и через Россию по КТК, и по азербайджанскому нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан». Терешкин считает, что диверсификация маршрутов поставок Казахстаном – нормальное явление даже в условиях «технологической» стабильности нефтегазового экспорта. Однако азербайджанский маршрут намного длиннее и дороже, чем через Россию.

«Азербайджанский маршрут более дорогой, потому что сначала нужно прокачать нефть до побережья Казахстана, потом загрузить ее в танкер, перевести через Каспийское море и разгрузить танкер в Баку. Только после этого начинается прокачка по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан». В порту Джейхан нефть снова надо загрузить в танкер – и только после этого она попадает на рынки сбыта: Францию, Италию и другие рынки Южной Европы. Кроме того, тариф на прокачку по этому нефтепроводу высокий», – рассказывает Игорь Юшков,

По его словам, решение прокачивать часть нефти по этому маршруту было политическим, чтобы меньше качать через Россию, потому что КТК проходит через российскую территорию. Казахстан пытается таким образом диверсифицировать маршруты доставки своей нефти и продемонстрировать независимость от России, говорит эксперт.

По КТК традиционно качается более 50 млн тонн нефти. Это отдельная труба, но есть и другие трубы в России. В целом Казахстан сдает в общую трубопроводную систему «Транснефти» ежегодно больше 10 млн тонн нефти. Экспорт нефти идет не только через Новороссийск, но и через Усть-Лугу.

«Это надуманные угрозы Казахстана в адрес России. Потому что Россия никогда не отказывала Казахстану в прокачке нефти.

Случались периодически аварии на трубопроводах, например, в 2022 году были проблемы, так как было сложно поставить оборудование для ремонта и были задержки. Но напрямую казахстанской нефти Россия никогда не чинила препятствий. Даже когда Казахстан заказал прокачку своей нефти через Усть-Лугу в Германию. Можно было легко сказать нет, потому что Германия отобрала у нас наши нефтеперерабатывающие заводы. Но мы этого не сделали, и Германия получает 2 млн тонн казахстанской нефти, идущей через Россию», – говорит эксперт ФНЭБ.

Впрочем, нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан» сложно назвать конкурентом и угрозой транзиту казахстанской нефти через Россию. Дело в том, что Казахстан вряд ли сможет перевести весь свой экспорт на этот маршрут.

«Азербайджан не может взять много казахстанской нефти по этой трубе. Потому что, как говорит сам Баку, если они примут больше 1,7 млн тонн казахстанской нефти, то экономически это будет невыгодно. Казахстанская нефть – более тяжелая сернистая, больше похожа на российскую Urals, тогда как азербайджанская нефть – легкая малосернистая, да и стоит дороже. Если взять в трубу больше 2 млн тонн казахстанской нефти, то на выходе из трубы сорт нефти уже изменится. Получается, что азербайджанские компании будут сдавать в нефтепровод более дорогую нефть, а получать на выходе из трубы более дешевую нефть. Кто покроет эту разницу в цене? Пока Казахстан явно не готов идти на такие экономические и унизительные жертвы», – объясняет Игорь Юшков.