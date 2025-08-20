Глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона

Министр Польши заявил о российском дроне без подтверждающих доказательств

Tекст: Денис Тельманов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно заявил, что упавший и взорвавшийся на территории республики объект был якобы российским дроном, передает РИА «Новости».

Ранее представитель местной полиции сообщил о падении и взрыве неизвестного объекта в районе Осин Мазовецкого воеводства. На месте происшествия были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки.

В результате взрыва никто не пострадал, но в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич подтвердил, что речь идет о военном дроне.

Косиняк-Камыш заявил: «Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном», однако не предоставил доказательств своим словам.

Министр добавил, что Польша намерена предпринять дипломатические шаги и находится в контакте с министром иностранных дел Радославом Сикорским по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши приняли решение не направлять своих военных на Украину из-за опасений по поводу снижения обороноспособности страны.

Объем военных грузов для Украины через аэропорт Люблина вырос на фоне ремонта аэродрома Жешува. Боевые истребители Польши, вылетевшие из-за активности российских сил на Украине, вернулись на аэродромы после того, как нарушений воздушной границы выявлено не было.