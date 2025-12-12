  • Новость часаПремьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 23:02 • Новости дня

    В порту Одессы после взрыва загорелся танкер с генераторами

    Танкер с грузом генераторов вспыхнул в порту Одессы после взрыва

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы произошел мощный взрыв, после которого загорелся танкер с генераторами, продолжается масштабный пожар, сообщили СМИ.

    В порту Одессы загорелся нефтяной танкер Cenk T, перевозивший генераторы, передает «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Очевидцы сообщили, что сначала на борту судна прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар, охвативший практически все судно. По предварительным данным, на танкере находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы. Груз принадлежит компании «АКСА» и был предназначен для поставки в Румынию.

    Однако по информации местных источников, судно являлось одним из объектов теневой энергетики Украины, снабжавших электричеством жилые районы вблизи порта.

    Политик Олег Царев выложил в своем Telegram-канале фотографии горящего танкера.

    Ранее в Одессе прогремела серия взрывов.

    Энергетический объект на юге Украины получил повреждения вследствие этих взрывов, и ряд населенных пунктов оказался без электроснабжения.

    В среду инфраструктурный объект в Одесской области также пострадал после серии взрывов.

    12 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим рассматривает возможность приглашения американских компаний в Донбасс через создание демилитаризованной свободной экономической зоны, пишут украинские СМИ.

    Украина намерена предложить Соединенным Штатам создание в Донбассе свободной экономической зоны для привлечения американских бизнес-интересов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В материале подчеркивается, что инициатива входит в последний мирный план, направленный на вовлечение президента США Дональда Трампа в разрешение конфликта в регионе.

    Источники издания отмечают, что Трамп считает Киев более уязвимой стороной на фоне коррупционного скандала и ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Один из чиновников в анонимном комментарии добавил: «Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского».

    Попытка Украины заинтересовать США через экономические предложения связана с желанием получить политическую поддержку в условиях продолжающегося противостояния на Украине. По данным издания, Белый дом тщательно отслеживает развитие ситуации и реагирует на внутренние конфликты в украинском руководстве.

    Ранее СМИ сообщали, что американская сторона предлагала украинской создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что конфликт на Украине завершится, когда украинские войска уйдут из занимаемых ими территорий.

    12 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива и утрата источников излучения увеличивают опасность создания «грязной бомбы», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев заявил, что ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива происходит без уведомления МАГАТЭ и специализированных организаций. По его словам, маршруты поставок идут через Польшу и Румынию, а контроль за процессом осуществлял бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ртищев подчеркнул, что такие действия формируют серьезные риски производства грязной бомбы и ее возможного применения «под чужим флагом». Он добавил, что военная и финансовая поддержка Киева со стороны Запада провоцирует нарушение международных норм обращения с ядерными материалами. По мнению представителя Минобороны, деградация украинской системы управления может привести к экологической катастрофе в регионе.

    Ранее Ртищев сообщил, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 600 случаев применения Киевом химических средств борьбы с беспорядками, таких как хлорацетофенон, си-эс, хлорпикрин, би-зет и синильная кислота. Он отметил, что Россия регулярно информирует ОЗХО о подобных инцидентах, однако технический секретариат организации не предоставил содержательной реакции на переданные материалы.

    Ртищев отметил, что на территории Харьковской области утрачено 68 источников ионизирующего излучения, включая высокоактивные. Это, по его словам, также может быть использовано для создания грязной бомбы. Он подчеркнул двойные стандарты западных стран, которые, как заявил генерал-майор, покровительствуют киевскому режиму и отвергают заявления России как дезинформацию.

    Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что у Киева есть ресурсы для создания «грязной бомбы».

    В июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    12 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    США депортировали украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко

    Tекст: Денис Тельманов

    Популярные украинские блогеры были вынуждены срочно уехать из США с тремя чемоданами, двумя ручными кладями, тремя посылками и собакой.

    Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко были депортированы из США, передает РИА «Новости»

    В своем видеоролике в TikTok Ангелина рассказала: «Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию».

    В ролике Павелко отметила, что на сбор вещей у них был всего день, а с собой они увезли три чемодана, две ручные клади и три посылки весом примерно 25 килограммов, а также собаку.

    Место следующего пребывания блогеры не озвучили, подписав его в видео вопросительными знаками.

    На совместный аккаунт Захара и Ангелины в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, на аккаунт Ангелины – около 1,3 млн подписчиков.

    По информации газеты Washington Post, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала о подготовке масштабной депортации украинцев из страны, называя цифру порядка 80 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заявлений на временное убежище в России от граждан 24 недружественных стран за девять месяцев 2025 года достигло 2 762, больше всего таких заявлений подают украинцы.

    Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери правового статуса из-за задержек с его продлением при администрации Дональда Трампа.

    Депортированные из США украинцы не остаются на родине, среди них есть мужчины призывного возраста, которые не собираются воевать и будут уклоняться от этого, используя любую возможность.

    12 декабря 2025, 11:35 • Новости дня
    Le Monde сообщила о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти согласны с идеей создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, но считают, что для этого необходим взаимный отвод сил по текущей линии фронта, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

    Украинские власти согласились рассмотреть идею создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе при условии отведения войск обеих сторон по нынешней линии фронта, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde.

    Сообщается, что данный пункт включен в новый мирный план, состоящий из 20 позиций, который Киев подготовил при поддержке Британии, Франции и Германии и недавно передал США.

    По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, демилитаризованная зона «должна существовать по обе стороны линии фронта». Он отметил, что необходимо будет определить, выводить ли все вооружения с этой территории или только тяжелые системы, и уточнил, что потребуется логическое и юридическое обоснование данного решения.

    Также Подоляк признал, что часть территорий, о которых идет речь, останется под контролем России. Таким образом, новый вариант мирного плана подразумевает условия, допускающие сохранение статус-кво на некоторых участках фронта. Сейчас предложение обсуждается с международными партнерами Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по ситуации на Украине. Отмечалось, что Киев готов рассмотреть определенные уступки при наличии четких гарантий безопасности и сохранении внешней поддержки. Между тем Владимир Зеленский заявил о подготовке новых переговоров с Соединенными Штатами.

    12 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно о воровстве Джонсоном и Ермаком денег ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Анатолий Шарий сообщил о масштабных хищениях средств ООН, в которых, по его данным, участвовали бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-премьер Британии Борис Джонсон.

    По словам Шария, Ермак действовал через соратника Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения по фамилии Ваншельбойм, используя счета компаний, аффилированных с Джонсоном.

    В 2021–2022 годах, заявляет Шарий в своем Telegram-канале, Ваншельбойм, руководивший программой «S3i» (Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation) при UNOPS (United Nations Office for Project Services), направил более 60 млн долларов через структуры предпринимателя Дэвида Кендрика, в том числе на счета компаний из Британии. Официально эти средства предназначались для проектов «доступное жилье» и «зеленая» энергетика в ряде развивающихся стран, однако лишь малая часть средств дошла до целевых программ.

    Связующим звеном между Ермаком и Ваншельбоймом выступал Миндич, а всю схему, по данным блогера, обеспечивал Джонсон. Внутренние проверки в ООН в 2022 году выявили, что освоено не более 10% запланированных сумм, после чего Ваншельбойма разоблачили и уволили, а позднее против него было возбуждено служебное расследование.

    В 2023 году Ермак попытался «урегулировать вопрос» на высоком уровне, отправив более 1 млн долларов на счета, связанные с Джонсоном, однако транш попал под контроль американских спецслужб, заподозривших возможную взятку. В 2024 году Суд по трудовым спорам ООН постановил взыскать с Ваншельбойма 58 млн долларов, весной 2025 года он был задержан в Испании и экстрадирован в США.

    Несмотря на это, по словам Шария, контроль над похищенными средствами ООН до сих пор сохраняют Ермак, Кендрик и Джонсон.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада.

    12 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва пока не ознакомилась с обновленной версией мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине и сомневается, что новый документ будет устраивать российскую сторону. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    Москва не видела обновленного после переговоров США с Киевом варианта американского мирного плана, передает ТАСС.

    Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил журналистам, что «откорректированных версий американских проектов мы не видели». По его словам, многое из содержания этих документов Москве может не понравиться, когда они будут предоставлены.

    Ушаков отдельно подчеркнул, что американская сторона согласует свои инициативы не только с европейскими партнерами, но и с украинской стороной, после чего результаты обсуждений должны быть представлены российской стороне. Он также добавил, что пока идет активный мозговой штурм среди инициаторов плана, но документов Москве на текущий момент не передавали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина намерена предложить Соединенным Штатам создать свободную экономическую зону в Донбассе для привлечения американских инвесторов.

    Владимир Зеленский допустил возможность создания для Украины аналога «плана Маршалла» и подписание соглашений с США о восстановлении страны и гарантиях безопасности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по мирному плану по урегулированию конфликта на Украине.

    12 декабря 2025, 09:48 • Новости дня
    Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные сдаются в плен в городе Димитров (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    В ролике зафиксировано, как бойцы ВСУ, бросившие оружие, подняли руки и вышли навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко (в составе группировки ВС России «Центр»), передает РИА «Новости».

    Один из пленных пояснил, что командование отправило украинских военных «на убой». Понимая неминуемую гибель, он решил сложить оружие.

    Минобороны указало, что разрозненные группы бойцов ВСУ изолированные от всех видов обеспечения, продолжают нести потери в Димитрове.

    Ранее украинский военнослужащий Николай Верховец заявил, что сдался с двумя сослуживцами после взрыва гранаты, брошенной российскими военными в их блиндаж у Красноармейска.

    12 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    12 декабря 2025, 19:05 • Новости дня
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. По его словам, если Киев таким образом пытается получить передышку в боевых действиях, то этот план Украины обречен.

    Песков в эфире «Первого канала» заявил: «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что власти России не рассматривают подобные шаги как возможность для диалога, если их целью станет временная остановка боевых действий. По его словам, Москва придерживается позиции, направленной на достижение устойчивого мира, а не формальных перемирий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

    Напомним, Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

    12 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    ВС России нанесли за неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России с 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса.

    Кроме того удары наносились по транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены четыре боевые машины РСЗО и зенитный ракетный комплекс ВСУ.

    За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов американской РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1756 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотников, 639 ЗРК, 26 506 танков и других бронемашин, 1630 боевых машин РСЗО, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    До этого ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине.

    12 декабря 2025, 22:00 • Новости дня
    Europol предсказал беспорядки и криминальные войны в Европе из-за украинских дронов
    Europol предсказал беспорядки и криминальные войны в Европе из-за украинских дронов
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Европу в ближайшие десять лет могут ждать масштабные социальные потрясения и новые формы преступности, связанные с развитием робототехники и ИИ. Такой вывод содержится в 48-страничном аналитическом докладе Европола, в котором перечислены угрозы, с которыми правоохранительным органам предстоит столкнуться уже совсем скоро.

    По оценке авторов доклада, роботы вскоре могут стать настолько привычной частью городской среды, что будут буквально «скользить по торговым центрам, доставлять посылки на верхние этажи и убирать транспортные платформы по ночам», пишет The Telegraph.

    Но широкое внедрение автоматизации, предупреждает Europol, способно привести к волне социального недовольства. В документе описывается сценарий, когда толпы людей, потерявших работу из-за роботизации, выходят на улицы и устраивают массовые акции протеста, включая «bot bashing» – уничтожение сервисных роботов.

    Любые сбои техники, даже самые незначительные, в атмосфере такой социальной напряженности могут перерастать в массовые беспорядки: «В этой неспокойной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение неправильного лекарства роботом-терапевтом в больнице, раздуваются до масштабов национальных протестов, подпитывая популистские призывы «ставить людей на первое место».

    В прогнозе также говорится, что киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом, предназначенных для ухода за восприимчивыми взрослыми и детьми. Таких роботов после взлома можно будет запрограммировать на сбор информации о жертве и даже на ее подготовку к противоправным действиям. В докладе Europol отмечается, что в будущем эмпатические способности социальных роботов могут быть использованы преступниками и террористами для самых разных злонамеренных целей.

    Еще один опасный сценарий связан с переносом технологий, полученных в ходе украинского конфликта, в криминальную сферу. Europol прогнозирует, что террористические группировки смогут задействовать сотни небольших квадрокоптеров с ИИ для нападений на критически важные объекты – электросети, водоснабжение, а также для организации побегов из тюрем. Эксперты отмечают, что уже сегодня мексиканские картели и радикальные группировки активно используют недорогие дроны для разведки, транспортировки наркотиков и атак на соперников.

    В документе отдельно описаны сложности, которые могут возникнуть при расследованиях, если «уликами» станут автономные устройства. Эксперты ставят вопрос: как выяснить, было ли действие робота – например, автопилота в беспилотном авто – случайностью или намеренным нарушением? В отчете упоминаются уже произошедшие инциденты: в 2022 году робот-шахматист сломал палец семилетнему участнику турнира, в Колумбии был найден управляемый по Starlink подводный дрон с 1,5 тоннами кокаина, в США полиция остановила машину из-за опасного маневра – и обнаружила, что это беспилотник.

    Однако не все специалисты разделяют тревогу Europol. Денис Незгода, коммерческий директор компании Locus Robotics, производящей роботов с искусственным интеллектом для работы на складах, считает, что роботизация в Европе вызвана нехваткой работников: «Реальность такова, что нам не хватает людей – в большинстве европейских стран стареющее население, доступной рабочей силы стало меньше. Есть и работа, которой люди не хотят заниматься, поэтому мы стремимся автоматизировать эти процессы».

    В то же время он согласен с прогнозом о грядущих войнах между преступными группировками и правоохранительными органами, которые начнутся из-за доступности и простоты применения беспилотников – эти технологии широко распространятся после конфликта на Украине.

    Напомним, на Украине уже применили для попытки заказного убийства.

    12 декабря 2025, 09:08 • Новости дня
    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины

    Трамп: «Игры» на Украине могут привести к Третьей мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Украине может привести к Третьей мировой войне, если стороны не прекратят «игры» и не начнут переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    На одном из мероприятий в Белом доме он заявил, что подобные вещи могут выйти из-под контроля. По его словам, он на днях «кого-то» предупредил, что конфликт может перейти критическую черту.

    «Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – отметил президент США.

    Трамп объяснил, что США вовлечены в украинскую тему только с точки зрения переговоров, но не напрямую в конфликт, настаивая на необходимости урегулирования. Он считает, что Вашингтон находился близко к заключению сделки и с Россией, и с Украиной. По мнению Трампа, Киев и Европа рассчитывают на участие США для разрешения ситуации.

    Он также призвал оценивать складывающуюся обстановку максимально трезво. Американский лидер не стал уточнять, к кому он адресовал свои слова об угрозе мировой войны. По опубликованным ранее сообщениям, Трамп находится на связи с представителями нынешней администрации США в онлайн-режиме. С президентом России Владимиром Путиным Трамп последний раз разговаривал 16 октября, что стало их восьмым контактом в этом году; новых бесед пока не планируется, об этом сообщил Кремль в декабре.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с лидерами Франции, Британии и Германии в жесткой форме.

    Дональд Трамп требовал от них оказать давление на Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сильно разочарован ходом переговоров по Украине.

    Украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана, включающий 20 пунктов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Британия, Франция и Германия сознательно препятствуют урегулированию ситуации на Украине.

    12 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине

    Стубб: У Евросоюза нет единого плана по Украине

    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа обсуждает три разных документа по Украине, но собственного единого мирного плана у нее нет, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По словам Стубба, европейского мирного решения не существует: есть лишь три основных документа, касающихся конфликта, передает РИА «Новости».

    Стубб уточнил, что первый документ – это план из двадцати пунктов, в числе которых фигурируют и вопросы территорий. Второй документ, по словам Стубба, касается гарантий безопасности; по этой теме сейчас ведутся консультации между США, Украиной и странами Европы. Третий план касается восстановления Украины после завершения конфликта.

    Президент Финляндии подчеркнул, что сейчас основное внимание в международной повестке уделяется именно вопросам территориального урегулирования и предоставления гарантий безопасности.

    Ранее Стубб указывал на высокую вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран Европы передали президенту США Дональду Трампу новое предложение по возможным территориальным уступкам со стороны Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что позиция Европы «никому не интересна», так как элиты ЕС сделали ставку на «стратегическое поражение» России руками киевского режима.

    Лавров также отметил, что страны Европы провалили все шансы повлиять на урегулирование украинского кризиса с 2014 года.

    12 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командиру учебной роты на Украине выписали штраф за то, что пятеро военнослужащих покинули свою часть в течение одной недели, сообщают украинские СМИ.

    Командира учебной роты младшего лейтенанта оштрафовали за то, что из его подразделения за семь дней сбежали пятеро военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Все случаи самовольного оставления части пришлись на период с 20 по 26 октября. Офицера признали виновным в халатности и назначили штраф в размере 17 тыс. гривен (403 доллара).

    Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что солдатам 72-й бригады ВСУ массово приписывают дезертирство и отказ подчиняться приказам на Харьковском направлении.

    До этого пророссийское подполье сообщало, что дезертиры ВСУ украли гуманитарную помощь на 8 млн гривен, которую выделили населению подконтрольного Киеву Запорожья.

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

