ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес россиян к историческим поселениям

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно данным ВЦИОМ, 49% россиян уже посещали исторические поселения. Среди тех, кто осведомлен о таких территориях, показатель посещаемости достигает 65%. Основным мотивом поездок остаются культурно-познавательный интерес – 49% и отдых – 21%.

Исторические поселения – это населенные пункты или их части, обладающие высокой историко-культурной ценностью, включены в перечень исторических поселений федерального или регионального значения. Несмотря на то, что три четверти россиян заявляют об осведомленности о существовании таких поселений, в спонтанных ответах респонденты чаще всего упоминают лишь несколько крупнейших городов – Санкт-Петербург (9%), Москва (8%) и Волгоград (7%). При том, что последние два города не входят в список исторических поселений федерального значения. При этом большинство исторических поселений остаются за пределами общественного внимания.

Аналитику представили на сессии «Коммуникации и маркетинг исторических поселений как инструмент сохранения наследия и развития экономики» в рамках пятого регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Уфе и организован Всероссийской ассоциацией местного самоуправления (ВАРМСУ).

Социологи указывают на высокий общественный запрос на участие государства в сохранении исторических поселений. Большинство опрошенных считают необходимым дополнительное финансирование этих территорий. Замначальника Управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич, отметил, что для государства сохранение и развитие исторических поселений – это вложение в будущее страны. «Развитие исторических поселений связано с укреплением и сохранением нашей гражданской идентичности. Россия – это страна со своим цивилизационным кодом, со своей системой ценностей. Мы не позволили изменить нашу идентичность, и под руководством нашего президента отстояли наш суверенитет», – отметил он. – «Сохранение гражданской идентичности – это ответ на вопрос "Кто ты?". Если человек, особенно молодой человек, отвечает: "Я – гражданин Российской Федерации" – значит, мы с вами все делаем правильно».

Анализ цифровой представленности исторических поселений указывает, что аудитория пока слабо знакома с понятием «историческое поселение», а интерес пользователей концентрируется вокруг ограниченного числа тем – прежде всего это архитектурное наследие и культурные события. «Уровень цифрового присутствия напрямую влияет на способность исторических поселений привлекать аудиторию и конвертировать внимание в реальные поездки. Что делает системную работу с соцмедиа как в части изучения запросов аудитории, так и в части коммуникации с ней одним из ключевых факторов территориального развития», – считает директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный. По его словам, именно пользовательский контент формирует первичное представление и фактически становится точкой входа для потенциального туриста.

Ограниченная узнаваемость мешает активному вовлечению поселений в экономику, развитие туризма и бизнеса, превращению их из формально охраняемых объектов в устойчивые точки роста регионов. «Сегодня важно, чтобы исторические поселения пересмотрели свою экономическую функцию, и осознали важность формирования и повышения своей символической ценности», – отметил Михаил Фаткин, директор S+Консалтинг.

На практике развитие территорий все чаще опирается на культурные и фестивальные форматы. «Исторические поселения способны становиться драйвером развития территорий. Богатство страны раскрывается через многообразие культурных традиций, и наша задача – включать их в современную жизнь, создавая новые точки притяжения. Фестивали и фестивальное движение – один из действенных инструментов развития исторических поселений, а значит, и целых регионов», – отметил Андрей Борисов, генеральный директор Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Ранее в Рязани прошла конференция по развитию идентичности исторических городов.