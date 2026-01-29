Центр «Наследие» получил награды ЛНР за поддержку участников СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Центр «Наследие» удостоен наград Луганской народной республики за активную гражданскую позицию, высокий профессионализм и регулярную организацию доставки гуманитарной помощи, говорится на сайте центра. Организация реализует благотворительную программу «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова под руководством доктора юридических наук Андрея Спиридонова с начала спецоперации на Украине.

С момента запуска программы Центр передал свыше 810 тонн гуманитарных грузов, включая питьевую воду, продукты, медикаменты, теплую одежду, обувь, газовые баллоны, тепловизоры, смартфоны, средства связи, беспилотники и автомобили УАЗ СГР. Гуманитарная помощь поступила мирным жителям и военнослужащим Донбасса.

Доставка осуществлялась в подразделения 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии, в том числе 15-й гвардейский мотострелковый полк, а также в другие части Вооруженных сил России через партнеров Центра.

Особо отмечается вклад организации в обеспечение военнослужащих питьевой водой и напитками. В ЛНР было отправлено 28 тонн продукции, включая воду, квас, напитки с разными вкусами и мультифруктовые соки.

За значительный вклад в гуманитарную деятельность, профессиональное выполнение задач и поддержку военнослужащих представители Центра «Наследие» были награждены наградами ЛНР.