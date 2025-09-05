В Рязани прошла конференция по развитию идентичности исторических городов

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие эксперты, чиновники и представители органов местной власти, которые обсудили вопросы сохранения культурного наследия и развития малых исторических городов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева на пленарном заседании подчеркнула: «В Рязани в рамках федерального проекта «Муниципальный диалог» собрались главы муниципалитетов и члены проектной федеральной команды ВАРМСУ «Наследие», чтобы обсудить сохранение богатого исторического наследия региона и обменяться уникальными практиками». Она отметила, что опыт Спасского района и Касимова – яркие примеры того, как традиции становятся основой развития территорий.

Первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков напомнил, что регион обладает восемью историческими городами и одним историческим поселением федерального значения, что создает не только дополнительные возможности, но и ответственность. Глава Рязани Татьяна Панфилова отметила, что историческое наследие – ключевой ресурс идентичности города, который невозможно измерить экономическими показателями.

В числе практик, представленных на конференции, был опыт Алупки, где за счет комплексного благоустройства и победы в федеральном конкурсе удалось привлечь более 252 млн рублей инвестиций, восстановить историческую часть города и добиться роста турпотока на 21% в 2024 году. Глава Касимова Иван Бахилов представил концепцию «туристического кода», которая объединяет навигацию, благоустройство и искусство, и способствует развитию туризма с созданием уникальной «музейной версты».

Особое внимание участники конференции уделили вопросам поиска новых подходов к муниципальному управлению, сохранению инфраструктуры, расширению участия жителей и бизнеса в благоустройстве и созданию комфортной среды. Итогом встречи стали предложения по сохранению традиционных ценностей и практические инициативы для развития местного самоуправления.