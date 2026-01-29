Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Лавров: Конфликт на Украине это столкновение с Западом
Лавров назвал Украину инструментом Запада для давления на Россию
Глава МИД России подчеркнул, что Украина используется в качестве плацдарма для создания угроз безопасности у российских границ.
Россия рассматривает конфликт на Украине как масштабное столкновение с Западом, а сам Киев используется здесь как пешка, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.
Министр подчеркнул: «Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ – да. Украина – это пешка».
По его словам, Украина стала инструментом, с помощью которого Запад создавал у российских границ плацдарм для угроз безопасности России. Лавров отметил, что эта политика реализовывалась с момента провозглашения независимости Украины.
Он напомнил о влиянии Запада на события первого майдана в 2004 году, а также о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в расходовании 5 млрд долларов на подготовку госпереворота и превращение Украины в «анти-Россию».
По словам министра, речь идет не о случайных конфликтах между двумя соседними народами, а о долгосрочном геополитическом проекте, направленном на ослабление и разрушение России. Лавров привел в пример наполеоновское и гитлеровское вторжения как исторические попытки Запада ослабить страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.
Также он заявил, что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров подчеркнул, что Китай, пользуясь западными правилами глобализации, переиграл США и их союзников в торговле, экономике, инвестициях и инфраструктурных проектах.