Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.0 комментариев
Аропорт Люблина стал главным хабом поставок вооружений для Украины
Аэропорт Люблина стал основным пунктом поставок вооружений Украине
Объем военных грузов для Украины через аэропорт Люблина заметно вырос на фоне ремонта аэродрома Жешува, сообщает интернет-портал WPolityce.pl.
Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал WPolityce.pl.
Ранее этот центр находился в Жешуве, однако из-за ремонта аэродрома потоки грузов были перенаправлены в Люблин.
По сведениям портала, в июле аэропорт Люблина принял 590 грузовых рейсов, из которых 17% составляли военные грузы. Один из работников аэродрома заявил: «Каждый день у нас по крайней мере одна операция, а чаще несколько, связанных с поддержкой Украины. У нас приземляются самолеты со всего мира».
Среди прибывающих в Люблин самолетов часто встречаются военно-транспортные Hercules C-130, Boeing 747 Dreamlifter и Ан-124 Руслан. Кроме того, в районе Люблина планируется строительство базы для военных вертолетов, что может дополнительно усилить его роль как транспортного узла.
По данным МВД Польши, ранее до 90% всех поставок вооружения для Украины осуществлялось через аэропорт Жешува.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась купить у США вооружение на 100 млрд долларов. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США планируют сделать Украину поставщиком оружия для европейских стран.