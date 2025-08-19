Аропорт Люблина стал главным хабом поставок вооружений для Украины

Аэропорт Люблина стал основным пунктом поставок вооружений Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал WPolityce.pl.

Ранее этот центр находился в Жешуве, однако из-за ремонта аэродрома потоки грузов были перенаправлены в Люблин.

По сведениям портала, в июле аэропорт Люблина принял 590 грузовых рейсов, из которых 17% составляли военные грузы. Один из работников аэродрома заявил: «Каждый день у нас по крайней мере одна операция, а чаще несколько, связанных с поддержкой Украины. У нас приземляются самолеты со всего мира».

Среди прибывающих в Люблин самолетов часто встречаются военно-транспортные Hercules C-130, Boeing 747 Dreamlifter и Ан-124 Руслан. Кроме того, в районе Люблина планируется строительство базы для военных вертолетов, что может дополнительно усилить его роль как транспортного узла.

По данным МВД Польши, ранее до 90% всех поставок вооружения для Украины осуществлялось через аэропорт Жешува.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась купить у США вооружение на 100 млрд долларов. США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину. США планируют сделать Украину поставщиком оружия для европейских стран.