FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Украина намерена заключить с США сделку о гарантиях безопасности, предусматривающую закупку американского оружия на 100 млрд долларов, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Financial Times.

Финансирование этой масштабной сделки планируется за счет европейских средств. Документ с соответствующими предложениями был предоставлен европейским союзникам накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Помимо этого, Киев и Вашингтон могут подписать отдельное соглашение стоимостью 50 млрд долларов, ориентированное на совместное производство беспилотников украинскими компаниями. В тексте документа отмечается желание Украины приобрести не менее десяти зенитных ракетных комплексов Patriot и другое современное вооружение, однако точный перечень техники не уточняется.

Украина заявила, что не согласится ни на какие сделки, предусматривающие территориальные уступки России, поскольку такие уступки, по мнению Киева, создадут «плацдарм для продвижения российских войск». Киев выступает за прекращение огня и требует от России полной компенсации нанесенного ущерба. Предполагается, что компенсация может быть обеспечена за счет замороженных российских суверенных активов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США больше не передают вооружения на Украину, а продают их, получая деньги от Европы.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы при увеличении их оборонных расходов.

