Сергей Худиев
Гайки в Сети начали закручивать с Британии
Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.
Игорь Мальцев
От «творчества» ИИ воняет за километр
Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.
Илья Ухов
Табор русофобов проигрывает плану России
Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.