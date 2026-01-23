Прокуратура составила портрет типичного московского преступника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Чаще всего закон в столице нарушали приезжие мужчины без постоянного дохода в возрасте от 30 до 49 лет, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Всего за 2025 год правоохранители выявили свыше 31 тыс. нарушителей закона. Более половины из них, или 57%, не являлись жителями столицы.

К уголовной ответственности привлекли более 25 тыс. мужчин, что составило 81% от общего числа фигурантов.

У подавляющего большинства граждан, преступивших закон, отсутствовал постоянный источник дохода. При этом 68% имели среднее образование, а диплом вуза оказался лишь у 26% злоумышленников.

Также зафиксировано снижение числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель упал на 20% и составил 3,3 тыс. случаев.

Ранее специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга составили криминологический портрет современной преступницы в России. Самой криминально активной группой стали женщины от 22 до 29 лет.