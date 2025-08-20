  • Новость часаХакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пойманный командир украинской ДРГ раскрыл подрывников моста в Брянской области
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Россия на несколько ходов впереди в конфликте с Западом
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания
    Стало известно о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    14 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 13:44 • Общество

    Безэкипажные катера несут для флота России новую угрозу

    Безэкипажные катера несут для флота России новую угрозу
    @ havocai.org

    Tекст: Александр Тимохин

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота.

    Как стало известно в августе, ВМС Польши и США провели совместные учения по применению безэкипажных катеров (БЭК). Прошли они тихо, со скудным упоминанием в СМИ, и были как будто «спрятаны» в учения НАТО Baltops 2025 и Arcane Thunder 25.

    В отличие от украинских пересобранных гидроскутеров, американские БЭК – аккуратные высокотехнологичные заводские изделия. Но главное отличие – они не являются катерами-камикадзе. Это разведчики, чья задача – контроль акватории.

    Данный опыт с надводными дронами для НАТО не первый: в июне альянс уже провел учения с использованием как надводных, так и подводных аппаратов. Но в Польшу американцы привезли другие БЭК – катера компании HavocAI, причем сразу партию – на попавших в СМИ фото можно насчитать до девяти единиц в одном кадре.

    Это экспериментальные образцы. Про них ничего особо не известно, кроме того, что они предназначены для действий в зоне особого риска, а в названии производителя фигурирует AI – Artifical Intellegence, искусственный интеллект. Но очевидно то, какими способами и для чего эти катера будут применяться.

    Чтобы понять значение БЭК в том виде, в котором их испытывали американцы, нужно вспомнить теоретические основы морской войны. Главной силой, выполняющей ударные задачи, там стала авиация, чей плюс – способность к массированным ударам. С берега применяют комплексы с противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР).

    Слабостью обоих методов является разведка. Самолеты ведут поиск целей с помощью радиолокационных станций. Но обнаружив такую цель, одиночный разведчик далеко не всегда может ее уничтожить, зачастую надо поднимать ударную авиацию с берега, а ей нужно время на подъем и перелет. Все это время (как правило, измеряемое в часах) разведчику придется кружить над целью. Но цель подчас в состоянии его сбить. А если самолет уйдет, ударная группа может и промахнуться – выйти в район, где цели нет.

    Соответственно, в составе ударной группы нужна своя разведка. Собственно, при СССР морская авиация отправляла на учебные удары по американцам (без пуска ракет) так называемые АвРУГ – авиационные разведывательно-ударные группы.

    При этом цель, как правило, не одна: на практике на экране РЛС могут быть десятки и даже сотни ползущих с одинаковой скоростью объектов. По крайней мере, на Балтике – караваны судов там идут на расстоянии прямой видимости друг от друга.

    В случае войны противник может набросать в воду ложных целей, буксировать их катерами, отстреливать в воздух пассивные помехи – облака фольги.

    После таких фокусов объективно оценить оперативную обстановку бывает невозможно. А в случае предвоенной ситуации придется непрерывно отслеживать массу морских объектов, кораблей и судов, передавая данные об их координатах, курсе и скорости. Авиация просто не способна на такое в масштабах Балтики.

    Еще хуже ситуация для береговых ракет. Несколько десятков километров – предел их самостоятельной дальности обнаружения цели. Дальше нужно внешнее целеуказание, причем безошибочное, так как, в отличие от авиации, отозвать ушедшую «не туда» ракету невозможно.

    Решение подсказывает опыт СССР и США времен холодной войны. За опасной или интересной надводной целью ставят корабль непосредственного слежения (КНС) – любое судно с хорошей скоростью, от которого цель не сможет уйти. КНС следит за целью непрерывно, передавая информацию о ее координатах, курсе и скорости на командный пункт.

    Разумеется, с началом войны такой корабль, идущий за отрядом противника, сразу превращается в смертника.

    Но, во-первых, работа военного в принципе подразумевает риск для жизни. Во-вторых, тут-то у НАТО на арену и выходят малозаметные скоростные разведчики, на борту которых людей нет.

    Теоретически сеть из таких катеров в прибрежных районах и морских «узкостях» типа датских проливов способна исключить возможность скрытного прохода отслеживаемых судов, выполняя не только обнаружение, но и опознавание по названию и флагу. Им не нужно врезаться в борт – для решения боевой задачи есть самолеты и вертолеты с ПКР, есть береговые ракетные комплексы, есть корабли. Им нужно, чтобы через морскую акваторию никто не прошел не замеченным.

    Обнаружив цель, БЭК сближается и следует за ней, передавая данные о текущем положении, курсе и скорости. При этом искать цель визуально не обязательно – можно, например, по излучению РЛС, которое распространяется очень далеко. Где надо, эти данные используют должным образом.

    Имея хорошие системы связи и умело комбинируя такие БЭК со спутниковой разведкой, можно организовать непрерывный мониторинг огромных пространств. Именно эту задачу американцы с поляками и отработали в августе 2025 года неподалеку от Калининграда.

    Трудно прогнозировать, когда Запад именно развернет полноценную систему слежения за нашим военным флотом и морскими коммуникациями с помощью БЭК. Но джинн уже выпущен из бутылки: благодаря американцам в НАТО увидели все выгоды от таких разведчиков. Рано или поздно, группы катеров-дронов появятся вблизи военно-морских баз России и на судоходных линиях, связывающих нашу страну с миром.

    Следовательно, и Балтфлоту, и береговой охране, и ведомствам, ответственным за безопасность судоходства, необходимо исходить из того, что в скором будущем за каждым нашим военным (и не только) кораблем будут двигаться катера-шпионы. С этих катеров незаметно для радиотехнической разведки передаются данные, которые позволяют организовать ракетный залп с берега, авиаудар или захват с вертолетов, а наработанные приемы борьбы с украинскими катерами-камикадзе бесполезны в силу того, что дронам-разведчикам не нужно сближаться с объектом слежения.

    Главное
    Российские войска освободили Сухецкое и Панковку в ДНР
    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в Газе
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме
    Экс-депутат Гаджиев продал секретные данные за границу за 45 млн долларов
    Дети в Одессе играли в задержание уклониста
    Московские врачи предотвратили смерть отца главкома ВСУ Сырского

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут для флота России новую угрозу

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией, следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации