Tекст: Евгения Караваева

Россия продолжает поставки топлива в Индию, включая сырую нефть, нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь, передает РИА «Новости». Мантуров сообщил, что Москва также видит потенциал для экспорта российского сжиженного природного газа в Индию. По его словам, значительное внимание уделяется развитию сотрудничества в энергетике.

Кроме того, Мантуров заявил о надежде на дальнейшее расширение взаимодействия между Россией и Индией по вопросам мирного атома, основываясь на опыте совместного строительства АЭС «Куданкулам». Он подчеркнул, что успешное сотрудничество по этому проекту создает базу для новых совместных инициатив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Индии рассмотрели возможность замены США на Россию в качестве основного экспортного партнера. Индия не разорвала отношения с Россией, несмотря на давление со стороны США.