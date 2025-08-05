Times of India: Индия не разорвала связи с Россией из-за США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высказывания президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций и новых пошлин против Индии за торговлю с Россией не приведут к охлаждению стратегического партнерства между Нью-Дели и Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India. Источник в индийском правительстве подчеркнул, что страна будет выбирать наиболее выгодные предложения, чтобы действовать в интересах своих граждан.

В конце июля Трамп пообещал ввести 25% пошлину на индийские товары из-за высоких тарифов Индии и сотрудничества с Россией. Он также объявил о планах наложить на Индию штраф, детали которого пока не раскрывались. Новые тарифы вступают в силу уже в этот четверг.

Высокопоставленный представитель Индии заявил: «Мы будем действовать в интересах индийских потребителей и выберем наиболее экономически эффективный вариант. Если российская нефть останется более доступной, чем другие источники, нет причин наказывать наших граждан». По данным издания, Нью-Дели не собирается ограничивать импорт российской нефти, которая дешевле поставок из Западной Азии и США.

Советник премьер-министра по нацбезопасности Аджит Довал посетит Москву во вторник, чтобы укрепить двусторонние связи на фоне давления со стороны Вашингтона. Позже в этом месяце российскую столицу также может посетить глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Эти визиты должны продемонстрировать курс Индии на самостоятельную внешнюю политику.

Times of India подчеркивает, что политика Индии по закупке дешевой российской нефти помогла сдержать рост внутренних цен на топливо и принесла пользу европейским странам, зависящим от индийского экспорта дизеля и авиационного керосина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку российской нефти. Дональд Трамп приветствовал новости о прекращении Индией закупок нефти у России. Индийские нефтяные компании продолжили переговоры о возможных дальнейших закупках российской нефти.