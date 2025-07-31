РСТ опроверг массовые жалобы россиян на аллергию на море

Tекст: Евгения Караваева

Туристические и страховые компании не получали заявлений от россиян с жалобами на аллергию на море на курортах Турции, Египта и Мальдив, передает ТАСС.

В пресс-службе РСТ пояснили: «В связи с появлением в СМИ сообщений о случаях так называемой «аллергии на море» у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах Российский союз туриндустрии обращает внимание на отсутствие официально зафиксированных обращений по данному вопросу со стороны туристических и страховых компаний».

В организации подчеркнули, что туроператоры, страховые и туристические компании не подтверждают массовых жалоб на подобные проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вврачи предупредили об опасной бактерии на пляжах Турции. Онищенко призвал туристов сдавать путевки в Турцию из-за обнаруженной там холеры.