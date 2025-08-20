  • Новость часаНочью над Россией уничтожили 42 украинских дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Постпред Ульянов призвал пресекать дискуссии о контингентах на Украине
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    20 августа 2025, 08:30 • Политика

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые «силы сдерживания». В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять планы европейцев?

    США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, их «центральным элементом» должно стать создание «мощной армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам.

    Кроме того, важным аспектом инициативы должно стать присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Подразумевается, что Лондон, Париж, Берлин, Анкара и другие союзники Украины будут участвовать в операциях, признанных поддерживать стабильность в регионе. К таковым, в частности, Макрон отнес патрулирование воздушного пространства и морских границ республики.

    В свою очередь The Wall Street Journal добавляет, что гарантии безопасности также будут подразумевать осуществление контроля над вооружениями и прекращением боевых действий. Примечательно, что США и ЕС готовы приступить к разработке соответствующих документов «незамедлительно», пишет Bloomberg.

    Рабочую группу возглавит Госсекретарь Штатов Марко Рубио. По информации издания, авторы гарантий намерены «обойти» требования России по ограничению численности ВСУ. В то же время Дональд Трамп в интервью Fox News исключил возможность вхождения Украины в состав НАТО.

    На этом фоне в Белом доме заявили, что США будут обсуждать приемлемые для России варианты гарантий безопасности Украины, передает ТАСС. Однако Вашингтон также не исключает включения в принципы защиты свою поддержку с воздуха.

    Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил возможность «закупать оружие» у США, пишет «Коммерсант». Он выразил надежду, что возможность приобретения американской военной техники будет прописана и в будущих гарантиях безопасности. В связи с этим он поблагодарил Брюссель, поскольку финансовая поддержка ЕС позволяет Украине сохранять поставки вооружений.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске, в рамках которого состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда президент России согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    Как позже подчекрунл подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, при обсуждении данных гарантий необходимо помнить и об интересах Москвы. «Когда в Вашингтон эти делегаты говорили о том, что обязательно надо начинать с выработки гарантий безопасности Украины, но и в то же время гарантии безопасности Европы, об этом говорил Стармер, английский премьер, и другие, никто ни разу не упомянул безопасность России», – цитирует дипломата ТАСС.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями». Кроме того, подобные желания альянса лишь демонстрируют «провокаторские и хищнические устремления».

    При этом еще в июне Москва в рамках переговоров в Стамбуле передала Киеву меморандум по урегулированию текущего конфликта, в котором были описаны основные параметры окончания боевых действий. Согласно документу, Россия настаивает на признании вхождения в ее состав Крыма, ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

    Также Украина должна стать нейтральным государством,

    что предполагает отказ от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, на территории страны не должны размещаться контингенты третьих стран. Меморандум также предписывает установку предельной численности ВСУ и отказ Киева от обладания ядерным оружием.

    Упомянуты в меморандуме и культурно-идеологические требования. Так, Украина должна обеспечить соблюдение прав и свобод русскоязычному населению, а также снять ограничения в отношении УПЦ. Необходим и законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма. Действующие организации данного течения должны быть распущены.

    «Европейские лидеры будут лоббировать идеи, озвученные Макроном, поскольку альтернативой для них станет необходимость выйти к избирателям и признать, что они не добились успехов в противостоянии с Россией. Для некоторых из них это будет означать политическую смерть, поскольку сохранение территориально урезанной Украины – не тот результат, которого ожидали от Европы», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «При этом ни у Брюсселя, ни у самой Украины нет и в помине средств, необходимых для формирования, вооружения и содержания стотысячной армии или даже европейских контингентов на подконтрольной Зеленскому территории», – подчеркнул аналитик.

    «Есть еще прибалтийская модель присутствия войск НАТО.

    В ее рамках европейские страны на ротационной основе отправляют ударные эскадрильи для патрулирования воздушного пространства трех республик, а также разворачивают танковые бригады. Но в случае с Украиной на них не будет распространяться пятая статья устава НАТО о коллективной обороне», – напомнил собеседник.

    «Краеугольным камнем европейских планов является прямое или косвенное участие в этом процессе ВС США. Потому слова Макрона следует воспринимать как пункт в переговорном процессе, который должен, по замыслу ЕС, нести какую-то угрозу для России и ослабить ее позиции в диалогах с США, Европой и Украиной», – указал он.

    «Тем не менее, все подобные инициативы не ведут к мирному урегулированию, особенно с учетом того, что и Россия, и НАТО в своих доктринах предусматривают применение всего спектра средств защиты в случае угрозы, включая тактическое ядерное оружие. В связи с этим Москве необходимо чётко довести до Запада, что любые европейские или американские войска на Украине станут для нас первоочередными целями», – считает спикер.

    «Кроме того, России возможно потребуется повысить ставки,

    дав понять Европе, что наши оперативно-тактические комплексы нацелены на столицы государств Старого света и их основные производственные районы. При этом в военно-дипломатической плоскости Москве в таком случае придется идти по пути формирования альтернативной коалиции из партнеров среди стран Глобального Юга», – акцентирует Анпилогов.

    Генсек НАТО и, в меньшей степени, президент Финляндии Александр Стубб могли продавить Трампа по вопросу принятия гарантий безопасности для Украины, допускает политолог Вадим Трухачев. «У них есть шансы убедит его и в дальнейшей реализации европейского видения так называемой «защиты» Украины».

    Впрочем, самому Трампу может быть выгодно существование контингентов на Украине:

    это позволит ему загрузить мощности американского ВПК, а также даст возможность США избавиться от устаревших вооружений, скопившихся на складах. Аппаратный борец Марк Рютте сумеет воспользоваться излишней эмоциональностью и геополитической наивностью главы Белого дома», – поясняет эксперт.

    «Что касается идеи размещения западных войск на Украине, то их захотят дислоцировать в районе Харькова, Одессы, Днепра и Запорожья, а не во Львове – то есть максимально близко к границам России. Именно такие территориальные реалии европейские коллеги попытаются навязать Трампу», – говорит собеседник.


    Главное
    ТАСС: Хищения при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область
    Сийярто сообщил о восстановлении перекачки по нефтепроводу «Дружба»
    США начали депортацию украинских беженцев
    Львов-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября
    Французский политик назвал фото с Макроном из Белого дома унижением Франции
    Хорватский фридайвер задержал дыхание под водой на рекордные 29 минут
    Участие в «Интервидении-2025» подтвердили 19 стран

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые «силы сдерживания». В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять планы европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации