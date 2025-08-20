Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

Tекст: Евгений Поздняков

США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, их «центральным элементом» должно стать создание «мощной армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам.

Кроме того, важным аспектом инициативы должно стать присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Подразумевается, что Лондон, Париж, Берлин, Анкара и другие союзники Украины будут участвовать в операциях, признанных поддерживать стабильность в регионе. К таковым, в частности, Макрон отнес патрулирование воздушного пространства и морских границ республики.

В свою очередь The Wall Street Journal добавляет, что гарантии безопасности также будут подразумевать осуществление контроля над вооружениями и прекращением боевых действий. Примечательно, что США и ЕС готовы приступить к разработке соответствующих документов «незамедлительно», пишет Bloomberg.

Рабочую группу возглавит Госсекретарь Штатов Марко Рубио. По информации издания, авторы гарантий намерены «обойти» требования России по ограничению численности ВСУ. В то же время Дональд Трамп в интервью Fox News исключил возможность вхождения Украины в состав НАТО.

На этом фоне в Белом доме заявили, что США будут обсуждать приемлемые для России варианты гарантий безопасности Украины, передает ТАСС. Однако Вашингтон также не исключает включения в принципы защиты свою поддержку с воздуха.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил возможность «закупать оружие» у США, пишет «Коммерсант». Он выразил надежду, что возможность приобретения американской военной техники будет прописана и в будущих гарантиях безопасности. В связи с этим он поблагодарил Брюссель, поскольку финансовая поддержка ЕС позволяет Украине сохранять поставки вооружений.

Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске, в рамках которого состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда президент России согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

Как позже подчекрунл подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, при обсуждении данных гарантий необходимо помнить и об интересах Москвы. «Когда в Вашингтон эти делегаты говорили о том, что обязательно надо начинать с выработки гарантий безопасности Украины, но и в то же время гарантии безопасности Европы, об этом говорил Стармер, английский премьер, и другие, никто ни разу не упомянул безопасность России», – цитирует дипломата ТАСС.

В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями». Кроме того, подобные желания альянса лишь демонстрируют «провокаторские и хищнические устремления».

При этом еще в июне Москва в рамках переговоров в Стамбуле передала Киеву меморандум по урегулированию текущего конфликта, в котором были описаны основные параметры окончания боевых действий. Согласно документу, Россия настаивает на признании вхождения в ее состав Крыма, ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Также Украина должна стать нейтральным государством,

что предполагает отказ от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, на территории страны не должны размещаться контингенты третьих стран. Меморандум также предписывает установку предельной численности ВСУ и отказ Киева от обладания ядерным оружием.

Упомянуты в меморандуме и культурно-идеологические требования. Так, Украина должна обеспечить соблюдение прав и свобод русскоязычному населению, а также снять ограничения в отношении УПЦ. Необходим и законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма. Действующие организации данного течения должны быть распущены.

«Европейские лидеры будут лоббировать идеи, озвученные Макроном, поскольку альтернативой для них станет необходимость выйти к избирателям и признать, что они не добились успехов в противостоянии с Россией. Для некоторых из них это будет означать политическую смерть, поскольку сохранение территориально урезанной Украины – не тот результат, которого ожидали от Европы», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«При этом ни у Брюсселя, ни у самой Украины нет и в помине средств, необходимых для формирования, вооружения и содержания стотысячной армии или даже европейских контингентов на подконтрольной Зеленскому территории», – подчеркнул аналитик.

«Есть еще прибалтийская модель присутствия войск НАТО.

В ее рамках европейские страны на ротационной основе отправляют ударные эскадрильи для патрулирования воздушного пространства трех республик, а также разворачивают танковые бригады. Но в случае с Украиной на них не будет распространяться пятая статья устава НАТО о коллективной обороне», – напомнил собеседник.

«Краеугольным камнем европейских планов является прямое или косвенное участие в этом процессе ВС США. Потому слова Макрона следует воспринимать как пункт в переговорном процессе, который должен, по замыслу ЕС, нести какую-то угрозу для России и ослабить ее позиции в диалогах с США, Европой и Украиной», – указал он.

«Тем не менее, все подобные инициативы не ведут к мирному урегулированию, особенно с учетом того, что и Россия, и НАТО в своих доктринах предусматривают применение всего спектра средств защиты в случае угрозы, включая тактическое ядерное оружие. В связи с этим Москве необходимо чётко довести до Запада, что любые европейские или американские войска на Украине станут для нас первоочередными целями», – считает спикер.

«Кроме того, России возможно потребуется повысить ставки,

дав понять Европе, что наши оперативно-тактические комплексы нацелены на столицы государств Старого света и их основные производственные районы. При этом в военно-дипломатической плоскости Москве в таком случае придется идти по пути формирования альтернативной коалиции из партнеров среди стран Глобального Юга», – акцентирует Анпилогов.

Генсек НАТО и, в меньшей степени, президент Финляндии Александр Стубб могли продавить Трампа по вопросу принятия гарантий безопасности для Украины, допускает политолог Вадим Трухачев. «У них есть шансы убедит его и в дальнейшей реализации европейского видения так называемой «защиты» Украины».

Впрочем, самому Трампу может быть выгодно существование контингентов на Украине:

это позволит ему загрузить мощности американского ВПК, а также даст возможность США избавиться от устаревших вооружений, скопившихся на складах. Аппаратный борец Марк Рютте сумеет воспользоваться излишней эмоциональностью и геополитической наивностью главы Белого дома», – поясняет эксперт.

«Что касается идеи размещения западных войск на Украине, то их захотят дислоцировать в районе Харькова, Одессы, Днепра и Запорожья, а не во Львове – то есть максимально близко к границам России. Именно такие территориальные реалии европейские коллеги попытаются навязать Трампу», – говорит собеседник.



