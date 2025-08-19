Госсекретарь США Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины

Tекст: Вера Басилая

По данным WSJ, госсекретарь США Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

Решение было принято после консультаций между президентом США и лидерами европейских стран. В группу войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО, при этом Вашингтон получит ключевую координирующую роль.

Европейские чиновники рассказали изданию, что будущие гарантии безопасности будут предусматривать военное присутствие, поставки вооружений, организацию систем противовоздушной обороны и контроль за прекращением боевых действий. По словам источников, «существует ряд способов», которыми США смогут оказать косвенную поддержку европейским миротворцам.

Как пишет Bloomberg, обсуждаемые соглашения будут строиться на принципах так называемой коалиции желающих. В перспективе возможен вариант с многонациональными вооруженными силами, однако детали и формат будущих гарантий еще обсуждаются.

Ранее американские и европейские лидеры на встрече в Вашингтоне согласовали начало работы над предоставлением Украине гарантий безопасности и поддержкой ее вооруженных сил.

Зеленский заявил, Украина не будет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.

Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.