Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.0 комментариев
Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из главных гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией должна стать мощная армия, передает Le Figaro.
На встрече с журналистами у Белого дома он отметил: «Я мог бы вновь озвучить после обеда суть этих гарантий безопасности: это мощная украинская армия, способная противостоять любой попытке нападения и сдерживать ее, поэтому никаких ограничений по численности, возможностям и вооружениям».
По словам Макрона, наличие такой армии станет ключевым элементом для предотвращения новых атак на Украину в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась купить американское оружие на 100 млрд долларов.
Президент Украины Зеленский на встрече в Вашингтоне отказался от требования о перемирии.
Между тем США и европейские страны начали работу по предоставлению гарантий безопасности для Украины.