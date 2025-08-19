Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из главных гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией должна стать мощная армия, передает Le Figaro.

На встрече с журналистами у Белого дома он отметил: «Я мог бы вновь озвучить после обеда суть этих гарантий безопасности: это мощная украинская армия, способная противостоять любой попытке нападения и сдерживать ее, поэтому никаких ограничений по численности, возможностям и вооружениям».

По словам Макрона, наличие такой армии станет ключевым элементом для предотвращения новых атак на Украину в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась купить американское оружие на 100 млрд долларов.

Президент Украины Зеленский на встрече в Вашингтоне отказался от требования о перемирии.

Между тем США и европейские страны начали работу по предоставлению гарантий безопасности для Украины.