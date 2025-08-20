Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Эксперт: Разворот на Восток придает ЕАО особое значение
Политолог Мартынов: В России наметилась тенденция прихода во власть настоящих героев
Сегодня Еврейская автономная область приобретает особое значение для страны. На фоне разворота на Восток регион имеет все шансы стать центром притяжения китайских инвестиций. Мария Костюк, мать Героя России, сможет использовать этот потенциал для повышения благосостояния жителей области, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В среду Владимир Путин провел встречу с врио губернатора ЕАО Марии Костюк.
«Назначать на руководящие посты настоящих патриотов – это тренд сегодняшнего дня. Мария Костюк – экс-руководитель программы «Время Героев», мать Героя России, офицера, пожертвовавшего собой ради спасения боевых товарищей на СВО. Именно о таких людях и говорил президент Владимир Путин: это наша новая элита, которая формируется здесь и сейчас», – считает политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Для Костюк главный приоритет – улучшение жизни людей. Речь идет о масштабной работе по развитию социальной инфраструктуры и модернизации здравоохранения. Она хорошо знает свой родной регион, трудилась в правительстве долгие годы, а ее женский взгляд помогает находить новые пути для решения важных вопросов», – говорит он.
Эксперт особо отметил, что Костюк масштабировала опыт проекта «Время Героев» в Еврейской автономной области и запустила региональную кадровую программу «Доблесть Хингана». Она также усилила свою команду бойцами СВО: «Вместе с ней работают ветераны, которые прошли не только горнило войны, но и специальную подготовку в государственных программах. Все вместе это складывается в качественно новый формат руководства».
Мартынов напомнил, что за последние десять лет благодаря президенту и его политике в России было запущено множество обучающих программ, «создана целая система подбора и подготовки кадров».
«Мы много и часто говорим о «Школе губернаторов», платформе «Россия – страна возможностей», флагманском кадровом конкурсе «Лидеры России». Эта практика ротации и подготовки кадров из числа самых талантливых и способных экстраполировалась на героев СВО – в программу «Время героев». Сегодня к власти приходят люди, по-настоящему готовые служить Родине, способствовать развитию России».
С разворотом России на Восток ЕАО, как и другие регионы в этой части страны, приобретает особое значение: «Еврейская автономная область находится в эпицентре взаимодействия всего Дальнего Востока, куда хлынули не только государственные, но и китайские инвестиции. Бизнес из Поднебесной готов вкладывать средства в сельское хозяйство и местные логистические проекты. И этим важно пользоваться в наших интересах».
В среду президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Она рассказала о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание уделялось сфере образования, подготовке специалистов для местных предприятий и привлечению медперсонала.
Путин отметил, что в прошлом году увеличение валового внутреннего продукта в области оказалось чуть выше, чем в среднем по стране: «У нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%, по-моему, так что это хороший показатель».
По словам Костюк, в регионе «ударными темпами» идет капитальный ремонт школ, также рассматриваются варианты строительства новых учебных заведений. «Делаем образовательный кластер Еврейской автономной области, ориентированный на СПО. Начиная от тех профессий, которые сегодня нужны и востребованы предприятиями, которые работают на территории Еврейской автономной области», – отметила врио.
В субъекте реализуется региональная кадровая программа «Доблесть Хингана» для участников специальной военной операции. «У нас Малый Хинганский хребет. Это очень героическая территория. И ребята уже прошли первый модуль совместно с президентской академией. Коллеги выезжали прямо к нам», – рассказала Костюк.