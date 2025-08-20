Эксперт: Разворот на Восток придает ЕАО особое значение

Политолог Мартынов: В России наметилась тенденция прихода во власть настоящих героев

Tекст: Андрей Резчиков

«Назначать на руководящие посты настоящих патриотов – это тренд сегодняшнего дня. Мария Костюк – экс-руководитель программы «Время Героев», мать Героя России, офицера, пожертвовавшего собой ради спасения боевых товарищей на СВО. Именно о таких людях и говорил президент Владимир Путин: это наша новая элита, которая формируется здесь и сейчас», – считает политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Для Костюк главный приоритет – улучшение жизни людей. Речь идет о масштабной работе по развитию социальной инфраструктуры и модернизации здравоохранения. Она хорошо знает свой родной регион, трудилась в правительстве долгие годы, а ее женский взгляд помогает находить новые пути для решения важных вопросов», – говорит он.

Эксперт особо отметил, что Костюк масштабировала опыт проекта «Время Героев» в Еврейской автономной области и запустила региональную кадровую программу «Доблесть Хингана». Она также усилила свою команду бойцами СВО: «Вместе с ней работают ветераны, которые прошли не только горнило войны, но и специальную подготовку в государственных программах. Все вместе это складывается в качественно новый формат руководства».

Мартынов напомнил, что за последние десять лет благодаря президенту и его политике в России было запущено множество обучающих программ, «создана целая система подбора и подготовки кадров».

«Мы много и часто говорим о «Школе губернаторов», платформе «Россия – страна возможностей», флагманском кадровом конкурсе «Лидеры России». Эта практика ротации и подготовки кадров из числа самых талантливых и способных экстраполировалась на героев СВО – в программу «Время героев». Сегодня к власти приходят люди, по-настоящему готовые служить Родине, способствовать развитию России».

С разворотом России на Восток ЕАО, как и другие регионы в этой части страны, приобретает особое значение: «Еврейская автономная область находится в эпицентре взаимодействия всего Дальнего Востока, куда хлынули не только государственные, но и китайские инвестиции. Бизнес из Поднебесной готов вкладывать средства в сельское хозяйство и местные логистические проекты. И этим важно пользоваться в наших интересах».

В среду президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Она рассказала о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание уделялось сфере образования, подготовке специалистов для местных предприятий и привлечению медперсонала.

Путин отметил, что в прошлом году увеличение валового внутреннего продукта в области оказалось чуть выше, чем в среднем по стране: «У нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%, по-моему, так что это хороший показатель».

По словам Костюк, в регионе «ударными темпами» идет капитальный ремонт школ, также рассматриваются варианты строительства новых учебных заведений. «Делаем образовательный кластер Еврейской автономной области, ориентированный на СПО. Начиная от тех профессий, которые сегодня нужны и востребованы предприятиями, которые работают на территории Еврейской автономной области», – отметила врио.

В субъекте реализуется региональная кадровая программа «Доблесть Хингана» для участников специальной военной операции. «У нас Малый Хинганский хребет. Это очень героическая территория. И ребята уже прошли первый модуль совместно с президентской академией. Коллеги выезжали прямо к нам», – рассказала Костюк.