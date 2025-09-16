  • Новость часаЕС отложил новый пакет санкций против России
    Британские СМИ: Индия участием в учениях «Запад-2025» перешла красную черту
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    МИД заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Израиль приступил к интенсивным бомбардировкам Газы
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    13 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    27 комментариев
    16 сентября 2025, 08:46 • Экономика

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина?

    Уже четвертый газовоз с российским СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» разгрузился в Китае. И сами газовозы и сам газ являются подсанкционными. В ноябре 2023 года США ввели санкции против нового еще не запущенного российского СПГ-завода. В декабре того же года была запущена в эксплуатацию первая очередь «Арктик СПГ 2», однако продать кому-либо газ так и не удалось. Даже иностранные акционеры проекта, которые в рамках договоров инвестировали в этот завод, чтобы потом получать сам продукт, не решились брать санкционный газ.

    «Новатэк» владеет 60% акций «Арктик СПГ-2» наряду с французской TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG, каждая из которых имеет по 10% акций. Китайские компании в сумме владеют 20% акций в проекте.

    И вот только спустя более полутора лет «Арктик СПГ-2» нашел своего покупателя в лице Китая. Причем, в июне этого года «Новатэк» успел запустить вторую очередь завода. Каждая нитка способна поставлять по 6,6 млн тонн СПГ в год, то есть вместе - 13,2 млн тонн.

    По неофициальным данным S&P Global, подсанкционный российский СПГ приходит в терминал Тишань в порту Бэйхай на юге Китая. Первые партии были доставлены газовозами «Восход» и «Арктик Мулан», а сентябрьские - суднами «Буран» и «Заря», находящиеся под санкциями.

    Более того, по данным S&P Global, еще один танкер «Ла Перуз», который подпал под санкции Великобритании в сентябре 2024 года, зашел в порт «Арктик СПГ-2» 27 августа. Это первое из недавно загруженных судов, которое направилось на запад, а не на восток, по Северному морскому пути. По состоянию на 12 сентября судно «Ла Перуз» направлялось на юг Сахарской Арабской Демократической Республики.

    «В прошлом году Китай опасался покупать этот СПГ, поэтому весь газ с завода уходил в два плавучих хранилища СПГ в Мурманской области и на Камчатке - Саам ПХГ и Коряк ПХГ.

    Это, по сути, два больших судна для хранения газа, построенные в Южной Корее. Их успели передать «Новатэку» до введения санкций. Там этот СПГ хранился, и постепенно приходилось стравливать газ. Несмотря на то, что газовоз держит низкую температуру, все равно постепенно газ нагревается, расширяется и его стравливают в атмосферу. Поэтому какой-то объем СПГ был потерян навсегда», - рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Отправляя СПГ в хранилища «Новатэк» еще и демонстрировал потенциальным покупателям, что завод работает, газ есть, приходите и берите по супервыгодному предложению.

    То, что четыре газовоза разгрузили подсанкционный СПГ на китайском терминале означает, что определенной компании в Китае дали сигнал покупать этот газ. «Я думаю, что Китай выделил отдельный терминал Тишань, которые будет специализироваться на приеме российского СПГ. Скорее всего, в ближайшем будущем он попадет под санкции США и даже ЕС, но он все равно продолжит закупку российского СПГ. Это как в случае с теневым флотом, когда собственники танкеров понимали, что попадут в черный список США, но они все равно зарабатывают на перевозке именно российской нефти», - говорит Юшков.

    Единственное, мощность этого терминала только 6 млн тонн СПГ в год, тогда как у «Арктик СПГ-2» уже две очереди, каждая из которых рассчитана на поставку 6,6 млн тонн СПГ в год. Поэтому либо Китаю придется расширять мощности своего терминал, либо он рассчитывает закупать именно такой объем.

    Скорее всего, возможности вывоза СПГ с завода «Арктик СПГ-2» ограничены ледовой обстановкой и отсутствием необходимого количества судов высокого ледового класса. В арсенале «Новатэка» для подсанкционного проекта имеется только танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», который относится к ледовому классу Arc7. Его построили для проекта «Ямал СПГ», но так как он попал с SDN-лист США, то теперь его может использовать только такой же токсичный СПГ-завод. В зимнее время поставки СПГ с «Арктик СПГ-2» возможны только судами такого класса, но одного явно недостаточно. Юшков отмечает, что возможен маршрут вывоза СПГ в зимнее время через Обскую губу на газовозах более низкого ледового класса Arc4 с перевалкой в Мурманской области на обычный танкер, и далее проход через Европу и Суэцкий канал в Китай. Но это тоже возможно только при благоприятной ледовой обстановке.

    При таких ограничениях объем вывоза СПГ может как раз синхронизироваться с мощностями китайского терминала, пока проект не получил дополнительные суда высокого ледового класса, которые доделывают на верфи «Звезда».

    Почему Китай решился именно сейчас дать зеленый свет российскому СПГ с подсанкционного СПГ-завода? Вероятно, его подтолкнуло усиление противостояние с США.

    «Ситуация изменилась под влиянием торговых войн. Китай в 2025 году прекратил импорт СПГ из США – крупнейшей в мире страны по производству СПГ. Риски недопоставок газа, де-факто, подтолкнули Китай к тому, чтобы выделить терминал Тишань в порту Бэйхай для поставок газа с «Арктик СПГ-2». Для других поставок этот терминал, скорее всего, использоваться не будет – это позволит Китаю минимизировать санкционные риски», - говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    «Китай понял, что бессмысленно отказываться от выгодного предложения СПГ со скидкой, потому что США все равно будут давить и зажимать. И эту конфронтацию легче будет проживать с российским СПГ да еще и по низкой цене.

    Тем более, что сам Пекин в этом году отказался от закупки американского СПГ. В прошлом году такого еще не было», - говорит эксперт ФНЭБ.

    Российская сторона, скорее всего, согласилась на существенную скидку на этот СПГ. Возможно, Китай договорился о долгосрочных поставках подсанкционного СПГ из России по низкой цене на фоне российско-американских переговоров и рисков снятия части ограничений против России, добавляет Юшков.

    В конце концов российский СПГ помогает Китаю в обеспечении энергетической безопасности, говорит эксперт. Ровно поэтому Китай подписал меморандум по «Силе Сибири 2», увеличил объемы поставок по «Силе Сибири-1» и Дальневосточному маршруту. «Для Китай все, что идет с Севера - это гораздо более безопасно, чем то, что идет с юга. Американцы могут сами отказать поставлять свой СПГ в Китай. Кроме него еще два крупнейших поставщика СПГ в Китай - это Катар и Австралия. Последней США легко могут приказать не поставлять СПГ в Китай, а в катарских проектах есть американские инвесторы, которые будут слушаться санкции. Все, что идет с Ближнего Востока, проходит через Малаккский пролив, который США могут перекрыть», - заключает Юшков.

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина?

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция.

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии?

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

