Сенаторы США потребовали объяснить продолжение участия Турции в создании F-35

Сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис, а также сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Крис Ван Холлен направили письмо министру обороны США Марку Эсперу с требованием объяснить продолжение участия Турции в программе производства истребителей F-35.

«Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы [истребителей F-35], несмотря на законодательный запрет [Вашингтона] на такое участие», – приводит текст обращения сенаторов ТАСС.

Американские законодатели призвали Пентагон объяснить причины, по которым Турция продолжает свое участие в производстве, а также предоставить контакты турецких производителей и даты начала и окончания действия контрактов с ними.

Сенаторы подчеркнули, что отказ от поставок из Турции создаст дополнительные финансовые затраты для американской стороны, однако это необходимо сделать «для выполнения дипломатических обязанностей перед НАТО».

Напомним, в январе помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер сообщил, что после приобретения российских ЗРК С-400 Турция была «немедленно исключена из программы F-35». Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.

В марте из материалов Lockheed Martin стало известно об исключении Турции из программы по созданию F-35, однако официальных объявлений об этом в компании не делали.

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