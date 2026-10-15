TWZ: Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО

Tекст: Вера Басилая

Военные США разрабатывают новые средства перехвата для использования с существующими пусковыми установками. В настоящее время у американской армии есть по меньшей мере пять программ, направленных на создание новых зенитных ракет различных уровней для противодействия современным угрозам, включая беспилотники и гиперзвуковые ракеты, пишет The War Zone.

«Мы должны противостоять угрозе взаимодополняющим образом, то есть мы должны бороться за ту стоимость, которая будет по карману армии США, чтобы поддерживать боевой потенциал за рубежом», – заявил генерал-лейтенант Фрэнк Лозано на конференции Ассоциации армии США.

Отмечается, что конфликт с Ираном, кризис на Ближнем Востоке и боевые действия на Украине показали американским военным критическую необходимость диверсификации запасов боеприпасов и баз поставщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие.

Во вторник американская корпорация Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot.

На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Саша Файнберг начал использовать антикризисные методы Уолл-стрит для решения проблем с поставками.