Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

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21 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
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Зачем Трамп блефует с Россией в духе Хрущева

Сокращение только российских ядерных вооружений США больше не интересуетФото: Владимир Смирнов/ТАСС
На следующей неделе в Австрии состоится встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли. Дипломаты обсудят предложение Трампа заключить трехстороннее ядерное соглашение между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Если Россия прямо называет условия для заключения соглашения, то в КНР отвечают Вашингтону отказом. Почему США продолжают навязывать свою идею о договоре и чего добиваются на самом деле? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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              Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

              Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрываться   21 июня 2020, 11:45
              Фото: Global Look Press
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.

              Кому-то может показаться, что фраза популярного среди молодого поколения Тириона Ланнистера «если вы ищете справедливости, то пришли не в то место», как никогда применима к международным отношениям. Однако в последнее время другая, гораздо более древняя мудрость – «что посеешь, то и пожнешь» – оказывается гораздо более актуальной. Американские элиты пожали цветную революцию у себя дома, шведские – последствия своего пренебрежительного отношения к карантинным мероприятиям.

              А Королевство Саудовская Аравия (КСА) пожинает плоды развязанной ею ценовой войны.

              Потеснили американцев

              Да, на первый взгляд урожай неплох. Напомним, что целью устроенного Эр-Риядом ценового демпинга было похоронить главного и, самое главное, не связанного никакими обязательствами по объему экспорта конкурента на мировом рынке нефти – Соединенные Штаты. Американцы резко увеличили рост объема добычи (почти в два раза за последние 10 лет) и вышли в середине прошлого года на первое место по экспорту, исключительно благодаря разработке сланцевой нефти. Разработке, рентабельной лишь при высокой цене на нефть. Говорилось и об угрозе российской доле на мировом рынке нефти.

              Уронив цены, Саудовская Аравия действительно добилась резкого сокращения работающих буровых установок в США, благодаря чему королевство смогло снова стать крупнейшей страной-экспортером нефти. В апреле 2020 года оно отправляло на внешние рынки почти 11 миллионов баррелей в сутки, тогда как США лишь 8,6 миллиона.

              Более того, прогноз по американской добыче остается пессимистичным. Если вычесть нерентабельный сланец, то можно увидеть, что добыча обычной нефти в Штатах сокращается (за исключением нескольких временных всплесков) на протяжении уже полувека. Учитывая нынешние сложности у сланцевиков, а также их весьма печальное будущее в свете сохранения низкой цены на черное золото, эксперты считают, что добыча (не экспорт, а именно добыча) нефти в США в ближайшие годы может сократиться на треть или почти наполовину. А значит, экспорт сократится еще больше.

              Своего достаточно

              Однако это не означает, что Саудовская Аравия со своей дешевой нефтью будет интересна на американском рынке. Если в апреле Саудовская Аравия поставляла в США порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки, то за всю первую половину июня саудовцы отправили в Америку лишь около 133 тысяч баррелей. Естественно, это происходит не по воле КСА, а по желанию Вашингтона – нефтехранилища в США переполнены (там скопилось почти 540 миллионов баррелей нефти, что эквивалентно 50 дням американской добычи), собственные производители банкротятся из-за отсутствия спроса, и им сейчас не до покупок нефти у союзников.

              Мохаммед бин Салман, конечно, Трампу друг – однако интересы собственных нефтяников американскому президенту дороже. Причем любому американскому президенту, не только Дональду Трампу.

              Сокращение поставок саудовской нефти наблюдаются не только в Соединенные Штаты. С июля Саудовская Аравия (вроде как выигравшая ценовую войну) отказалась от предоставления бешеных скидок для своих азиатских клиентов и резко взвинтила цены – однако эти поставки клиентам не особо и нужны. Азиатские страны воспользовались периодом дисконта и набили под завязку свои нефтехранилища копеечной нефтью. В результате КСА сокращает поставки как минимум пяти своим азиатским клиентам – и один клиент (название страны не называется) снижает объем закупок почти на треть.

              На нефтяной игле

              И так везде в мире. Эксперты уверяют, что даже из-за падения добычи в США (которое составляет лишь несколько процентов от общемирового потребления нефти и нефтепродуктов) быстрого роста спроса ждать не приходится. Для начала нужно восстановить мировую экономику, а затем опустошить нефтехранилища, которые переполнены.

              А ждать Саудовская Аравия не может, ведь бюджет страны во многом обеспечивают доходы крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco. 98% компании Saudi Aramco принадлежит саудовскому государству, а точнее, правящей фамилии. Доходы компании идут на финансирование множества проектов: промышленных, социальных, ведущихся на границах королевства «войн роскоши». Но прежде всего – на личный имидж де-факто правителя Саудовской Аравии, кронпринца Мохаммеда бин Салмана.

              Одним из оплотов имиджа кронпринца на Западе (да и внутри страны) является его амбициозная программа «Видение 2030», предусматривающая проведение к указанной дате масштабных реформ внутри королевства. Либерализацию общественной жизни, триллионные инвестиции в различные мегапроекты, рост доходов от не связанных с нефтью отраслей в шесть раз, а также доли их продукции в общем экспорте страны в три раза. То есть превращение страны из сборища средневековых мракобесов с нефтью и гаражами, полными феррари, в современное развитое государство, претендующее как минимум на роль конструктивного лидера Ближнего Востока.

              Планировалось, что львиную долю денег на претворение этого «видения» в жизнь должна была дать нефтянка – и сейчас эти планы под большим вопросом. По итогам первой четверти 2020 года (даже не пика карантинных мероприятий) прибыль Saudi Aramco сократилась почти на 25% – до 16,6 миллиарда долларов. Компания вынуждена была пойти на сокращение сотен рабочих мест для того, чтобы снизить операционные расходы. Также компания сократила в этом году планируемые капитальные затраты почти на четверть, а также приостанавливает инвестиционные проекты по разработке ряда новых и модернизации действующих месторождений.

              Шоппинг – лучший фитнесс

              Казалось бы, КСА может пережить тяжелые времена года за счет золотовалютного жирка. Однако он стремительно истощается. Напомним, что в 2015 году золотовалютные запасы страны составляли более 730 миллиардов долларов. Падение нефтяных цен привело к постоянному выниманию средств из кубышки, а эпидемия коронавируса резко ускорила этот процесс. В результате к маю 2020 года в загашниках страны оставалось почти 450 миллиардов (для понимания темпов падения – за предыдущие два месяца королевство проело около 10% золотовалютных резервов).

              И это – далеко не предел падения. Туризм, строительство, торговля, транспортный сектор – все сферы экономики королевства пострадали от коронавируса, и срочно нуждаются в денежных вливаниях для реанимации.

              Объем вливаний пока непонятен, ведь эпидемия в КСА (а значит, и карантинные меры) даже не думает завершаться. В Саудовской Аравии было 150 тысяч заболевших и – что гораздо хуже – с начала июня страна испытывает резкий рост количества болеющих на данный момент.

              Если брать в пересчете на душу населения, то это, пожалуй, один из самых больших показателей во всем регионе Ближнего Востока – даже больший, чем в Иране. Власти королевства всерьез обсуждают вопрос отмены хаджа (который должен начаться в конце июля) – и не исключено, что на повестку дня выйдет депортация иностранной рабочей силы, на которую приходится примерно половина всех новых заражений.

              Падение доходов, сокращение золотовалютных запасов, геополитические проблемы и возможные внутренние волнения – все это может стать компонентами идеального шторма, который погрузит королевство в состояние перманентного конфликта. А все потому, что один амбициозный кронпринц не только жил не по средствам, но и решил померяться своим богатством и влиянием с ведущими государствами мира.


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