Россия объяснила свою позицию по «ценовой войне» с Саудовской Аравией

Россия не играла в ценовую войну после распада сделки ОПЕК+ весной и не наращивала добычу, а исходила из фактической ситуации на рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Во-первых, Россия не играла в ценовую войну. Мы исходили из той фактической ситуации, которая складывалась на тот момент на рынке. Россия не увеличивала добычу даже после того, как было понятно, что после 1 апреля сделка не будет продлена. Мы считали, что такие возможные действия по увеличению добычи, они только могут усугублять положение на рынке», – передает слова министра РИА «Новости».



Новак добавил, что на тот момент из-за пандемии коронавируса было много рисков. «Тем более, было много рисков на тот момент по поводу того, как будет развиваться ситуация с пандемией в мире, что в принципе и подтвердилось, самая активная фаза – это было вторая половина марта, апрель месяц», – отметил глава Минэнерго в интервью Bloomberg.



При этом в период отсутствия сделки сотрудничество России и Саудовской Аравии, по словам главы ведомства, продолжалось в сфере энергетики.



«Но в целом я не считаю, что мы воевали, это обычные отношения. У нас очень хорошие отношения с Саудовской Аравией, с министром мы продолжали взаимодействовать даже на тот период, когда у нас месяц не было сделки, поскольку у нас продолжалось сотрудничество в области энергетики с Саудовской Аравией. В данном случае мы просто жили в некой рыночной ситуации, без управляемого процесса добычи, что в принципе тоже бывает, на это, конечно, наложилась ситуация с пандемией», – сказал Новак.



Министр отметил, понимая всю сложную ситуацию на рынке, все пришли к общему мнению, что нужно продолжить взаимодействие, чтобы «сейчас ситуацию в такой кризисный момент можно было взять в управление».

Новак ранее заявил, что слишком высокие цены на нефть сейчас России не нужны, комфортная цена до 2035 года – 50 долларов за баррель.

В мае десять стран ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, снизили добычу нефти на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

ОПЕК+ продлила текущее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

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