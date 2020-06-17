Новак ответил на вопрос о противодействии сланцевикам в США

У России нет цели и необходимости предпринимать какие-то меры против американских добытчиков сланцевой нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, слишком высокие цены на нефть сейчас России не нужны, комфортная цена до 2035 года – 50 долларов за баррель.

«Мы видим, если брать в целом США, добыча уменьшилась сейчас относительно пика на 2 млн баррелей в сутки - это значительно. Логично, что при росте цен и более стабильном рынке ситуация будет выпрямляться, и будет добыча восстанавливаться. Надо к этому относиться спокойно», – передает слова главы ведомства ТАСС.

«При этом мы никаких отдельных действий против сланцевой нефти не можем делать. И в этом нет необходимости. Это рыночная ситуация. Нет такой цели», – сказал Новак в интервью телеканалу Bloomberg-TV.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, суточная добыча нефти в США за неделю с 6 по 12 июня снизилась на 600 тыс. баррелей – до 10,5 млн баррелей в сутки. С середины марта добыча нефти в Штатах сократилась на 2,6 млн баррелей в сутки (-20%).

Между тем, Минэнерго России оптимистично оценивает шансы на восстановление спроса на нефть в мире.

«Надо отметить, что относительно самого сложного периода, который в апреле наблюдали, у нас уже примерно вполовину восстановился спрос и в рамках авиасообщения, автомобильного транспорта, нефтехимии. Мы просто должны внимательно смотреть за этим и мониторить, и правильно прогнозировать, как будет восстанавливаться спрос. Но я оптимистично смотрю на это», – отметил Новак.

Он добавил, что пока существуют риски возникновения новых очагов коронавируса, которые необходимо отслеживать.

Новак уточнил, что исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в мае составило примерно 89%. Однако ряд стран недостаточно выполнили условия соглашения.

«Что касается исполнения общего соглашения, я считаю, что оно на достаточно высоком уровне – 89% примерно, по предварительным оценкам, и это достаточно высокий показатель. Хотя есть ряд стран, которые выполнили [обязательства] не в полном объеме. И я надеюсь, что мы завтра также сможем это обсудить», – пояснил министр.

В мае десять стран ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, снизили добычу нефти на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

ОПЕК+ продлила текущее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

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