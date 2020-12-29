Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Коронавирус решил крупную проблему российской боевой авиации

Молодой лейтенант ВВС – снова весьма перспективная служба Виталий Тимкив/РИА Новости
Пандемия коронавируса стала тяжелым ударом по авиационной промышленности и гражданской авиации в целом. Из-за карантинных ограничений мир почти перестал летать – и тысячи летчиков по всему миру остались без работы. Однако на российских летчиков, носящих военную форму, пандемия оказала совсем иное влияние. Более того, благодаря ей удалось решить важнейшую задачу, стоявшую перед ВВС России. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Психологи по проблемам меньшинств убьют систему образования США

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование. Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...
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Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Что изменит уход Меркель

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

    Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями    29 декабря 2020, 20:45
    Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
    Текст: Ольга Самофалова

    Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну.

    Экономика Саудовской Аравии переживает рекордный спад за последние десять дет. Нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанес мощнейший удар по ВВП Саудовской Аравии, который в третьем квартале упал на 8,2% в годовом выражении. Это рекордное падение за последние десять лет, передает ProFinance.ru.

    Виной всему снижение цен на нефть из-за обвала мирового спроса, а также сокращение нефтедобычи в рамках новой сделки ОПЕК+, которая была заключена в апреле 2020 года.

    Впрочем, саудиты сами себя загнали в угол. Еще до обвала цен на нефть они нарастили экспорт на треть и начали жестко демпинговать, чтобы завоевать новые рынки и увеличить долю поставок на уже имеющиеся рынки. По сути, ценовая война велась с Россией, так как саудиты везли свою дешевую нефть на рынки, где традиционно присутствовала российская, в том числе, в Европу. В итоге попытка подорвать позиции Москвы на нефтяном рынке обернулись против самой Саудовской Аравии, так как котировки спикировали с 51 доллара в феврале до 32 в марте и 27 в апреле. Саудиты посыпали голову пеплом. Им пришлось остановить ценовую войну и заключить новую сделку ОПЕК+ с Россией в апреле. Страны-экспортеры нефти еще никогда искусственно не сокращали добычу в таких объемах.

    Но даже несмотря на такие беспрецедентные меры, экономика Саудовской Аравии оказались в куда худшем состоянии, чем экономики России.

    Бюджет королевства на 2020 года трещит по швам, ведь он был свертан исходя из заоблачных 70-80 долларов за баррель. Правительству пришлось пойти на крайне непопулярные меры. Сразу в три раза повышен НДС и не выплачивается прожиточный минимум. Но и это не помогло. Во втором квартале саудиты ожидали дефицит бюджета в 50 млрд долларов, а теперь речь идет о дыре в бюджете в 100 млрд долларов или 12% ВВП. 

    Трудности у Эр-Рияда начались задолго до 2020 года. Пандемия с обвалом цен на энергоресурсы только усугубила существовавшие проблемы страны. Когда нефть стоила дорого, темпы прироста экономики Саудовской Аравии превышали среднемировые. Так, в 2003-2008 годах ВВП страны в среднем увеличивался почти на 6% ежегодно. Однако мировой финансовый кризис 2009 года  привел к сжатию экономики Саудовской Аравии на 2,1% в тот год. Постепенно ВВП страны снова начал показывать положительную динамику, однако выйти на докризисный уровень саудитам так не удалось. Тут-то и грянул новый нефтяной кризис из-за пандемии.

    Когда цены на нефть обвалились до исторических минимумов весной, Саудовская Аравия начала «палить» свои резервы. Ведь других доходов у нее практически нет. Бюджет на 90% зависит от доходов от экспорта углеводородов. Так, в марте ЦБ страны сократил резервы на 27 млрд долларов. Это рекордное снижение активов, по крайней мере, с 2000 года. Они в одночасье упали до самого низкого уровня с 2011 года. То есть запас прочности королевства даже ниже, чем был в 2014 году, когда цены на нефть также рухнули. Сейчас резервы Эр-Рияда стремительно тают: если в январе в копилке было 500 миллиардов долларов, то сейчас - 448.

    Казалось бы, Россия и Саудовская Аравия – два крупнейших экспортера углеводородов, должны были биться в конвульсиях от нефтяного кризиса вместе. Однако российская экономика пережила непростой 2020 года по сравнению с саудитами намного легче.

    ВВП России по итогам 2020 года тоже упадет, но лишь на 3,6%. Ни о каком рекордном падении речи не идет. Бюджет РФ тоже будет дефицитным, однако, по данным Минфина РФ, он составит лишь 3,9% ВВП страны, что в три раза меньше, чем у саудитов. Потому что в российском бюджете изначально была заложена невысокая стоимость нефти – 42,4 доллара за баррель. И главная доля нефтегазовых доходов в российским бюджете была не 90%, и даже не 50%, а меньше 40% в последние годы. 

    В отличие от Эр-Рияда, международные резервы России растут, в том числе, благодаря увеличению цен на золото (Москва в последние годы активно скупала золото). Но главное — у Москвы нет необходимости безостановочно палить свои резервы. К началу декабря они подросли почти до 600 млрд долларов (593,6 млрд долларов). Вырос и Фонд национального благосостояния – до 13,5 трлн рублей с 7,7 трлн рублей на начало года в рублевом эквиваленте.

    Главная проблема Саудовской Аравии в том, что эта страна – реальная бензоколонка. Ее зависимость от экспорта нефти просто колоссальная. Ее история – наглядный пример того, что могло бы быть с Россией, если бы она не слезла с нефтегазовой иглы.

    Однако Москва в отличие от саудитов постепенно старалась диверсифицировать источники доходов, и постепенно снижала долю доходов в пользу ненефтегазовых. Сделать это в реальности не так просто, как написано в экономических учебниках. И успешных примеров того, как страна слезла с нефтяной иглы, практически нет. Это, по сути, всего один случай (Норвегия) на весь мир. И Россия в этом плане идет в правильном направлении, в отличие от Венесуэлы, Кувейта или Саудовской Аравии.  

    У саудитов нет другого выхода, кроме как влезать в долговую яму в попытке компенсировать падение доходов. Королевство в этом году начало еще более активно занимать на бирже. Саудовской Аравии предрекают долговое бремя в 30% ВВП. Для сравнения: госдолг России, который и так находится на низком уровне в 70 млрд долларов, сократился еще сильнее (минус 10 млрд). Россия берет меньше денег в долг, но исправно обслуживает старые обязательства.

    В отличие от Саудовской Аравии, где 90% бюджета формируется за счет доходов от нефти, российский экспорт гораздо более разнообразен,

    а в начале года также была высвобождена сумма из ФНБ за счет продажи бумаг Сбербанка, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. 

    По его словам, по мере вакцинации и открытия границ нефть будет торговаться выше 50 долларов за баррель, но этого все равно будет недостаточно для Саудовской Аравии, придется заниматься перераспределением средств в разных секторах экономики.

    В 2021 году средняя цена на нефть марки Brent может составить 48 долларов за баррель, что немногим выше аналогичного показателя этого года, прогнозирует Al Rajhi Capital. Какая цена нефти будет заложена в бюджет Саудовской Аравии на 2021 год – неизвестно, Эр-Рияд не раскрывает эту информацию. Аналитики Goldman Sachs полагают, что минфин Саудовской Аравии исходит из того, что в ближайшие три года средняя цена нефти составит 50 долларов за баррель. Однако прогноз может быть опять завышенным. Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, нефть в следующем году будет стоить в среднем 44 доллара. А по оценкам МВФ, чтобы бюджет в 2021 году был бездефицитным, Эр-Рияду нужно минимум 66 долларов за баррель.

    Если ситуация в мире не улучшится, то Саудовская Аравия рискует повторить путь Кувейта, который из-за падения цен на сырье оказался на грани банкротства. Казна Эр-Рияда настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Власти не в состоянии выполнять все социальные обязательства. А надо понимать, что в стране 80% работников – это бюджетники, для выплаты зарплат которым денег и не хватает.

    Ни Кувейт, ни Саудовская Аравия не смогли перестроить свою модель экономики. Тогда как у России есть положительные сдвиги в этом направлении: впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. 


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