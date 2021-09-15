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Россия отказалась нести ответственность за вызванный Западом миграционный кризис
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Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Лавров указал, что тема нелегальной миграции возникла после того, как НАТО разбомбила Ливию и разрушила ливийскую государственность, передает ТАСС.
«На север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты, и когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено», – сказал он.
Лавров также затронул тему Афганистана, указав, что «талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) пока не признаны ни одной страной», и «все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий», однако «с официальным признанием пока еще никто не торопится», передает РИА «Новости».
Вместе с тем Россия не навязывает талибам никакие условия: «Они сами провозгласили свои цели, в том числе, они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние страны и что они будут формировать инклюзивное правительство, которое отражает всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса».
При этом Москва поддерживает с движением контакты по вопросам, которые касаются снятия рисков с соседей по центральной Азии.
По словам министра, пока прошло слишком мало времени, чтобы сделать какие-либо выводы по новому правительству Афганистана.
«Мы, как и подавляющее большинство стран мира, приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы», – сказал Лавров.
Ранее талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину
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Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана.
Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев.
Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана.
МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу США
Министерство иностранных дел Таджикистана вручило американскому послу ноту протеста в связи с заявлениями президента США Джо Байдена, сообщили в таджикском дипведомстве.
«14 сентября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
По данным МИД, в ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. «Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В субботу в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, расположенного в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), Байден заявил, что большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», – сказал президент США.
«Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», – заявил он.
Эксперт указал на географические ошибки Зеленского в заявлении об Украине и Афганистане
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«Зеленскому следовало бы повнимательнее изучить опыт Афганистана, а заодно освежить в памяти знания по географии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что за короткий срок «нельзя захватить столь большую с точки зрения географии страну, как Украина», и призвал не сравнивать ее с Афганистаном.
«Это заявление – свидетельство некомпетентности президента Украины. Он даже не представляет себе размеры Афганистана», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов. «Если он думает, что это маленькая страна, то пусть заглянет в энциклопедию и узнает, что по территории площадь Афганистана превосходит площадь Украины. Кроме того, Афганистан из-за гор географически более сложен, чем Украина. А по численности населения они примерно сопоставимы, – считает эксперт. – Но, видимо, география – это наука не для комиков».
«Зеленскому следовало хотя бы иногда в перерывах между КВН заглядывать на лекции в университет. К тому же его заявления наносят непоправимый удар по репутации Криворожского экономического института, где он получал диплом», – с иронией отметил Корнилов.
Кроме того, по словам политолога, «с момента захвата оружия во Львове и Львовской области 18-19 февраля 2014 года до незаконного вооруженного переворота прошло всего три дня». «Получается, что украинская легитимная власть пала гораздо быстрее, чем длилось сражение талибов* (движение запрещено в РФ) с американскими войсками в представлениях Зеленского», – пояснил Корнилов.
При этом эксперт обратил внимание на слова Зеленского «о необходимости наращивания американского присутствия на Украине». «Если он хочет, чтобы США вошли на Украину так, как они вошли в Афганистан, то следует ожидать коврового бомбометания по городам и столице страны. Также пусть Зеленский вспомнит, как США совершили ракетный удар по жилому кварталу Кабула – столице формально главного союзника США вне НАТО, – почеркнул собеседник. – Тогда он узнает, что такое полномасштабное присутствие американских военных на территории той или иной страны. В целом это довольно странное пожелание из уст президента как бы независимой Украины».
Корнилов уверен, что «урок Афганистана очень полезен для Украины». «Зеленскому бы следовало его повнимательнее изучить, а заодно освежить в памяти знания по географии. Он бы многое для себя открыл, в том числе по поводу статуса главного союзника США вне НАТО, которого он совсем недавно так сильно добивался», – резюмировал он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – сказал Зеленский. Также он отметил, что «за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина, такую большую по численности населения».
«Как я сказал президенту [США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским.
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Титов предложил способ решить проблему нехватки мигрантов
Нехватка кадров, в частности, в ресторанной сфере, может быть решена через привлечение на работу пенсионеров, но необходимо индексировать их пенсии, считает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Титов заявил в ходе рабочей поездки в Башкирию, что «во всех регионах, куда мы приезжаем, говорят о нехватке кадров, и это касается, в первую очередь, оттока мигрантов, передает ТАСС.
«Кроме этого, после изоляции многие люди не вернулись: ушли в другие сектора работать, а кто-то на бирже труда по-прежнему. Проблему можно решить одним простым решением: индексировать пенсии для работающих пенсионеров», – сказал бизнес-омбудсмен.
По его словам, пенсионеры могут быть привлечены в ресторанный бизнес, но «сейчас они не идут туда, потому что не могут показать свои трудовые заработки – им выгоднее получать индексированную пенсию».
«Если мы решим этот вопрос, то дадим возможность пенсионерам получать дополнительные доходы. И проблема нехватки кадров во многом будет решена», – заключил Титов.
Ранее власти Москвы заявили о нехватке 200 тыс. трудовых мигрантов.
По делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье задержали двоих таджиков
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По подозрению в убийстве пенсионерки, из-за которого жители села Бужаниново в Подмосковье устроили «народный сход», задержаны два гражданина Таджикистана, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.
По словам Токарева, они «жили и работали на строительстве частного дома», передает РИА «Новости».
Ранее старший помощник областного главка СК Ольга Врадий сообщила о задержании двух «граждан соседнего государства» по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки, из-за которого жители села Бужаниново в Подмосковье устроили «народный сход».
Напомним, мужчина сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два «гражданина соседнего государства». «Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие.
На Украине предложили разместить афганских беженцев в трех тюрьмах
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Министерство внутренних дел Украины предложило разместить афганских беженцев в колониях, Минюст республики рассматривает для этих целей кременчугскую, черниговскую и черкасскую колонии.
Как сообщает APnews, в МВД Украины предложили разместить афганских беженцев в тюрьмах Киевской области – Буче и Ирпене. Позже выяснилось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132 выставлены на аукцион, а в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды.
Минюст предложил выделить под эти цели Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. Запрос передан правительству.
Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что у властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана.
Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном
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Украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.
«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные политиком в интервью CNN в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину».
«Как я сказал президенту [президенту США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский.
Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов.
В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским?
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По делу об изнасиловании и убийстве женщины в Подмосковье задержаны иностранцы
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Два «гражданина соседнего государства» задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки, из-за которого жители села Бужаниново в Подмосковье устроили «народный сход», сообщила старший помощник областного главка СК Ольга Врадий.
Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в понедельник в 160 м от СНТ «Магистраль-2». Задержаны двое подозреваемых – «граждане одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения». Как сообщила Врадий, будет проведена проверка законности их нахождения в России; действиям чиновников, которые должны следить за порядком пребывания иностранцев в России, дадут правовую оценку, передает РИА «Новости».
Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая. Планируется проверить данные СМИ о причастности подозреваемых к другим преступлениям, передает ТАСС.
Позднее глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев сообщил, что задержаны двое граждан Таджикистана, которые «жили и работали на строительстве частного дома».
Напомним, мужчина сообщил о пропаже своей матери, которая ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой. Жители села Бужаниново собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в смерти женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.
Эксперт: Мигранты должны нести коллективную ответственность за преступления
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«В общежитиях для мигрантов должна быть создана система горизонтального контроля, чтобы в случае совершения кем-то преступления автоматически все вылетали на родину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин, комментируя резонансный случай изнасилования и убийства мигрантами женщины в Подмосковье.
«Должна быть создана комплексная система ответственности за поведение мигрантов в стране пребывания», – считает профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин. В частности, по его словам, «в общежитии для трудовых мигрантов должен находиться специально уполномоченный человек, который будет следить за поведением мигрантов и который в случае чего будет отвечать вместе с ними за нарушение общественного порядка».
Эксперт также добавил, что «бизнес должен оформлять обязательное страхование гражданской ответственности перед местными жителями, чтобы в случае совершения мигрантом преступления компания понесла определенные материальные издержки». «Тогда компаниям придется выбирать: нанимать ли больше мигрантов и в случае чего терпеть убытки или же заняться механизацией производства, что повлечет за собой неизбежную оптимизацию рабочих мест», – отметил Дискин.
Кроме того, эксперт выступает за создание для мигрантов системы коллективной ответственности. «Сейчас в России действует ультралиберальная идея, предполагающая, что каждый человек отвечает за себя сам, – пояснил собеседник. – Но в отношении мигрантов должна быть создана система горизонтального контроля, при которой они будут понимать, что в случае совершения кем-то из мигрантов преступления, на родину автоматически вылетают все, кто проживал с ним в одном общежитии. Это будет реальный механизм контроля».
«Что касается строительства специальных общежитий для гастарбайтеров, то, вероятно, лучше это делать в отдалении от территории проживания местных жителей», – полагает он. При этом, по мнению Дискина, такие поселения не превратятся в гетто, если правоохранительные органы будут тщательно следить за порядком.
Эксперт уверен, что спрашивать разрешение на строительство общежития для гастарбайтеров у местных жителей не нужно. «Они не дадут такого разрешения, потому что они в этом не заинтересованы. Мигранты и рабочая сила нужны бизнесу и государству. Но при этом должны быть гарантии того, что кошмары, подобные случившемуся, не будут повторяться», – подчеркнул Дискин.
В то же время собеседник обратил внимание на то, что подавляющее большинство мигрантов в России зарабатывают деньги тяжелым трудом и решают местные экономические проблемы, поскольку на тяжелый физический и малооплачиваемый труд россияне зачастую не соглашаются. «Поэтому когда в очередной раз в обществе звучит идея выслать всех мигрантов из страны, надо помнить, чем мы за это впоследствии расплатимся», – резюмировал Дискин.
Напомним, ранее местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.
«Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие. Позже стало известно, что двум мигрантам из Таджикистана было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье.
Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации и изучить все жалобы местных жителей, передает ТАСС.
В то же время в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что указатели на станциях метро Москвы «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов. А накануне власти Москвы заявили о нехватке 200 тыс. трудовых мигрантов в столице.
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Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане
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Нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Когда президент [Джо] Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами* о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тыс. человек», – передает его слова РИА «Новости».
«К январю 2021 года «Талибан*» достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и «Талибан» развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», – добавил Блинкен.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки
Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты, в связи с убийством местной жительницы, сообщили источник в правоохранительных органах и муниципальный депутат Денис Ахромкин.
Источник ТАСС рассказал, что мужчина сообщил о пропаже своей матери, которая ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой. После этого «в ночь на понедельник неизвестные пытались сломать дверь в общежитие», оно взято под охрану полиции. Ахромкин сообщил, что собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти женщины. Собравшиеся требуют встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.
Глава Подмосковья призвал выдворить нарушающих закон мигрантов
Мигранты, нарушающие закон, должны быть выдворены, им нет места в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев на оперативном совещании с правоохранительным блоком.
«Понятно, что большое количество мигрантов работает в нашем регионе, мегаполисе. Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушают закон, должны быть выдворены отсюда. И им места нет в Подмосковье», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, житель Подмосковья сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два мигранта, им предъявлено обвинение.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. Позже Мигранты покинули общежитие в подмосковном Бужаниново.
Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что мигранты должны нести коллективную ответственность за преступления, по его мнению, в общежитиях для мигрантов должна быть создана система горизонтального контроля, чтобы в случае совершения кем-то преступления автоматически все вылетали на родину.
Украинский генерал раскритиковал идею принимать афганских беженцев
У властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана, заявил бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.
«Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов», – приводит его слова в эфире телеканала «112 Украина» РИА «Новости». Он подчеркнул, что это повышает вероятность проникновения в Украину пособников террористов.
Могилев отметил, что правительство собирается выделить на эти цели около 700 млн гривен из бюджетных средств.
По мнению генерала, решение о приеме беженцев – «красивый жест» президента страны Владимира Зеленского перед визитом в США, на деле в стране не хватает средств ни на пенсии, ни на зарплаты учителям и врачам.
Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске
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Двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» задержаны в Красноярске, сообщило УФСБ по Красноярскому краю.
В ФСБ сообщили, что «пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск для распространения на территории края террористической идеологии и вербовки местных жителей. Сейчас они оба заключены под стражу. Против них открыты уголовные дела по статьям о содействии терроризму и призывах к террористической деятельности, передает ТАСС.
В августе ФСБ в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной в России.
В июле сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) задержали в Новосибирске. В феврале ФСБ пресекла деятельность ячейки этой же террористической организации в Новосибирске и Томске.
«Народный сход» из-за убийства в Подмосковье завершился
Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области, которые собрались на «народный сход» в связи с убийством местной жительницы, разошлись после разговора с властями, сообщили в обладминистрации. Власти будут требовать закрыть общежитие, в котором живут мигранты.
В обладминистрации сообщили, что «жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны». Во вторник пройдет «встреча главы с руководством предприятия», где работают мигранты, «будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития».
В Бужаниново находится завод, на котором работает много мигрантов. Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, которая приехала в село, рассказала, что жители «боятся за безопасность своих детей». «Мы обратились в полицию, чтобы они приставили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории», – приводит ее слова РИА «Новости».
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что «свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов». По его словам, «встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт».
«Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности – это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия», – заверил Токарев.
При этом он сообщил: «Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание».
Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в Бужаниново. Уполномоченный сообщила, что «представители УМВД и администрации на месте», «дело открыто».
Напомним, мужчина сообщил о пропаже своей матери, которая ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой. Жители села Бужаниново собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в смерти женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два «гражданина соседнего государства».