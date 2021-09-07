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7 сентября, вторник | Последнее обновление — 05:25 | vz.ru
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Талибы объявили о готовности провозгласить исламское правительство Афганистана
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Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Ахмадулла Муттаки.
Представитель талибов сообщил, что о новом «исламском правительстве» объявят в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Напомним, движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев
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Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife.
Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.
Талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.
«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов)», – передает РИА «Новости» слова Муджахида.
Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.
Напомним, лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию. Официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с Масудом.
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Советнику главы офиса Зеленского посоветовали поехать на работу в «Талибан»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента Владимира Зеленского Алексею Арестовичу поехать на работу в «Талибан» (движение запрещено в России), если тот считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец.
«Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович) Может тогда поехать спикером чего-то в «Талибан», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», – заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
Сопротивление Панджшера опровергло взятие провинции талибами
Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли заявление движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) о взятии провинции и сообщили о намерении продолжить борьбу.
«Заявление «Талибана» о взятии Панджшера неверно. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», – передает РИА «Новости» заявлениt сил сопротивления.
Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.
Силы сопротивления в Панджшере решили перейти к партизанской войне с талибами
Сопротивление в афганской провинции Панджшер решило поменять тактику и перейти к партизанской войне с «Талибаном» (движение запрещено в РФ как террористическое), заявил газете Financial Times представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.
«Прямо сейчас талибы распространяют много пропаганды о том, что они захватили долину, что это неправда... Войти в Панджшер не означает победить. Что мы поменяли, так это наша тактика. 48 часов назад мы вели обычную войну. Теперь мы переходим к партизанской войне», – передает его слова РИА «Новости».
Назари добавил, что бойцы сопротивления отступили в горы, откуда они продолжат вести вооруженную борьбу с талибами.
Между тем представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что около 200 человек, в том числе 30 командиров, сдались в провинции Панджшер.
«В Панджшере 200 человек, включая 30 командиров, сдались исламскому эмирату со своим оружием и боеприпасами», – написал Мутаки в Twitter.
В понедельник представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Позже лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана». Однако афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера.
Талибы пригласили Россию на объявление состава правительства Афганистана
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана, сообщил источник в движении.
По информации телеканала Al Jazeera, талибы завершили процедуры, необходимые для объявления о новом правительстве. Источник отметил, что «лидер движения останется на своем посту» и будет «контролировать правительство», передает РИА «Новости».
Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
До этого лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию, но официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» не собирается вести переговоры с Масудом.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Талибы заявили об окончании войны в Афганистане
Представитель движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась.
«Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны», – заявил Муджахид, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Shamshad News.
Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.
Вице-президент Афганистана уехал в Таджикистан
Афганский вице-президент Амрулла Салех, который ранее объявил себя и. о. президента страны, покинул Панджшер и находится в Таджикистане, сообщает источник в прошлой администрации.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
До этого лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию, но официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» не собирается вести переговоры с Масудом.
Лавров назвал условие участия России в инаугурации нового правительства Афганистана
Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (члены запрещенной в России террористической группировки), включая другие этнические группы – не только пуштунов: это хазарейцы, узбеки, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
По его словам, «если об этом (инклюзивности) пойдет речь, … мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране».
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) запретили афганским СМИ распространять обращение лидера панджшерского сопротивления Ахмада Масуда, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Источники также сообщили, что талибы не позволяют бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю и главе совета по нацпримирению Абдулле Абдулле встречаться с согражданами, передает РИА «Новости».
Ранее Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана».
В понедельник представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Масуд призвал всех жителей Афганистана противостоять боевикам «Талибана»
Лидер Фронта национального сопротивления в не подчинившейся радикальному движению «Талибан» (запрещено в России как террористическое) северной афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал всех жителей страны противостоять талибам.
«Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена, <...> бои против талибов продолжаются», – цитирует ТАСС Масуда.
По его словам, «вчерашняя атака боевиков еще раз ясно дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил».
«Несмотря на просьбы и предложения улемов, «Талибан» атаковал Панджшер, убив определенное количество людей, включая (некоторых членов) моей семьи», – передает РИА «Новости» слова Масуда.
Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Это уже второе заявление талибов об окончании войны в Афганистане. Первое они сделали 16 августа, спустя день после захвата Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в стране.
Напомним, представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Япония заявила о важности участия России в диалоге по Афганистану
Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
«Наша позиция заключается в том, чтобы находиться в тесном контакте с мировым сообществом и странами региона по вопросам, касающимся в том числе безопасного перемещения людей, желающих покинуть Афганистан, гарантий безопасности для гуманитарной помощи и антитеррористических мер. Обсуждение этих проблем с заинтересованными странами, в том числе с Китаем и Россией, имеет важное значение для установления мира и стабильности в Афганистане», – сказал он, передает ТАСС.
В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что Москва получала сигналы от Парижа и Берлина относительно возможности некой встречи по Афганистану, однако речи о проведении ее в формате «большой семерки» не шло.
ВОЗ предупредила о риске закрытия 90% медицинских учреждений в Афганистане
Почти 90% из 2300 медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), могут прекратить свою работу, заявил руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters.
«Мы собираемся приостановить работу значительной части [медицинских учреждений]. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность», – приводит его слова ТАСС.
Таккже, по словам Бреннана, «это будет связано с ростом заболеваемости и смертности [от коронавируса]».
Он предположил, что у западных спонсоров афганских медицинских учреждений есть свои правила, не позволяющие им взаимодействовать с нынешней властью в стране. Бреннан надеется, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул до трех самолетов с медицинским грузом.
В понедельник представитель движения «Талибан» (запрещено в России) сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
Позже лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана». Однако афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера.
Стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере
В афганской провинции Панджшер идут интенсивные бои между движением «Талибан» (запрещено в России) и силами сопротивления талибам, сообщил близкий к Фронту национального сопротивления источник.
Источник ТАСС рассказал, что «позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников» с вечера воскресенья, многие ушли в высокогорные районы. В понедельник «интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор». Источник заявил, что бои также ведутся в районе Андараб соседней провинции Баглан. Он сказал, что большинство жителей также «ушло высоко в горы», бросив свои дома. Источник подтвердил, что талибы захватили офис губернатора региона и мавзолей Ахмада Шаха Масуда.
В понедельник «Талибан» (запрещен в России) сообщил, что Панджшер находится полностью под контролем талибов, война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
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Военные учения ОДКБ стартовали в Киргизии
На полигоне Эдельвейс в Киргизии начались учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж–2021», сообщил Центральный военный округ.
В учениях участвуют военные России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основой российского контингента стали военные тувинской горной мотострелковой бригады и российской базы в Киргизии. От России в учениях участвуют около 500 военных и свыше 120 единиц вооружения и военной техники, включая штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.
Учения должны повысить практические навыки управления в организации боевых действий и слаженность подразделений КСБР. Участники совместно спланируют и подготовят войсковую операцию. В рамках практического этапа задействованные силы отработают блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, которые вторглись на территорию члена ОДКБ. Учения завершатся в четверг, передает РИА «Новости».
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