Дептранс Москвы отказался убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках

Холмогоров объяснил, зачем мигрантам изучать русский язык

«Экзамен по русскому языку должен стать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Егор Холмогоров. Ранее Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. В то же время в московском метро появились вывески на фарси и узбекском.

«Президент сказал абсолютно правильные вещи касательно русского языка», – уверен общественный деятель и публицист Егор Холмогоров. «Если мы хотим, чтобы наша страна сохранилась в прежнем виде и называлась Россией, то у мигрантов из Средней Азии должны быть знания русского языка хотя бы на уровне «вход-выход» и понимания направлений движения», – пояснил собеседник. По его мнению, некоторые мигранты не могут добраться даже до миграционного центра.

Кроме того, по словам эксперта, история с указателями на фарси и узбекском языках в московском метрополитене – не единственный случай. «Сбербанк также очень активно продвигает рекламу своей продукции среди мигрантов, используя их национальные языки. Более того, в рекламе проводится прямая агитация за расширение миграции», – рассказывает собеседник.

Все это, по мнению Холмогорова, в конечном итоге приведет к тому, что «эти сообщества будут самоизолироваться и капсулироваться в своей языковой среде». «В результате у них через какое-то время появится ощущение, что это они хозяева этой земли, а у «каких-то» русских прав здесь нет», – констатировал публицист.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо добиться активного изучения русского языка в странах СНГ, подчеркнул Холмогоров. «Экзамен по русскому языку должен стать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. По-другому быть просто не может. Если не знаешь русского языка – чемодан, вокзал, Кабул», – резюмировал собеседник.

Напомним, что ранее указатели на станциях столичного метро «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов. В пресс-службе метро отметили, что их задача – делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров.

Президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что русский язык объединяет страны СНГ, а поскольку мигрантов в России очень много, им нужно знать русский, чтобы легко адаптироваться.

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент.

Также, по словам Путина, Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. «Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – отметил глава государства.

Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, должна ли Москва разрешать въезд сотням тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения.

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