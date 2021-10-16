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Дептранс Москвы отказался убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках
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Департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках.
Официальный отказ ведомства опубликовал Telegram-канал Readovka.
Московский метрополитен добавил, что дополнительная навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» появилась для удобства иностранцев, которые едут от этих станций на автобусах до Московского миграционного центра.
«Удаление информации на таджикском и узбекском языках и замена на английский язык в настоящий момент считаю нецелесообразным», – подчеркнул начальник Службы пассажирских сервисов метро Роман Прыганов.
Он отметил, что ранее навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» на русском языке дублировалась на английский.
При этом ранее президент России Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка.
Полиция начала проверку после ролика с приставаниями к женщине в метро
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Полиция инициировала проверку после публикации видеозаписи с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в столичном ГУ МВД.
Конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – указали в ведомстве.
В ролике запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются пассажиры.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
После нового конфликта в столичном метро возбудили уголовное дело
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Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после конфликта пассажиров на станции метро «Текстильщики», сообщили в ГСУ СК по Москве.
«По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин принялись приставать к женщине. За нее вступились другие пассажиры.
«В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда», – указали в СК.
В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку.
СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры.
Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве
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Неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ.
Опубликована видеозапись с предполагаемым стрелком.
На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел.
После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители.
Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены.
Позже в столичном ГУ МВД сообщили, что стрельба велась из страйкбольного ружья, инцидент произошел на Ленинском проспекте, передает РИА «Новости».
В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали.
Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу.
До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.
В Москве внучка зарезала дедушку
На юго-западе Москвы во время ссоры 18-летняя внучка зарезала своего 74-летнего дедушку, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.
«Во время конфликта подозреваемая нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте», – приводит ее слова агентство «Москва».
Уточняется, что подозреваемая была задержана сотрудниками столичного управления Росгвардии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице.
Ширвиндту предложили новую должность в Театре сатиры
Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры, сообщил руководитель департамента Александр Кибовский.
«Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре сатиры в качестве его президента? Единогласно. Прошу запротоколировать», – приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что должность президента Театра сатиры предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов
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Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.
Как передает Deutche Welle, изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.
Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Названы получившие звезду Michelin рестораны Москвы
Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды.
В Москве проходит презентация первого гида Michelin по российской столице, во время которой были объявлены рестораны, получившие звезды Michelin. Одну звезду Michelin получили рестораны «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA, передает РИА «Новости».
По две звезды Michelin получили рестораны Artest Chef's table и Twins Garden.
«Получение звезды – это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», – отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Глендаль Пулленек.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд Michelin ресторанам Москвы моральной поддержкой отрасли, передает RT в своем телеграм-канале. Он также поблагодарил инвесторов, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса столицы, и поваров, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии.
Ранее сообщалось, что первый выпуск гида Michelin в Москве будет включать в себя 69 ресторанов.
Напомним, два российских ресторана оказались в двадцатке лучших ресторанов мира в рейтинге The World's 50 Best Restaurants. В список лучших попали московские White Rabbit (13-е место) и Twins Garden (19-е место). Церемония объявления 50 лучших ресторанов планеты прошла в Сингапуре.
Задержаны трое виновников конфликта на станции метро «Текстильщики»
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Устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
«Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», – цитирует РИА «Новости» Иванову.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
Напомним, в начале октября на «синей» ветке московского метро произошел конфликт. Пьяная компания избила молодого человека, заступившегося за девушку. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство и угрозе применения насилия в отношении полицейского.
В Польше приняли закон о строительстве забора на границе с Белоруссией
Сейм Польши принял закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса.
Как сообщает РИА «Новости», в настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения.
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более шести тыс. попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Холмогоров объяснил, зачем мигрантам изучать русский язык
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«Экзамен по русскому языку должен стать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Егор Холмогоров. Ранее Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. В то же время в московском метро появились вывески на фарси и узбекском.
«Президент сказал абсолютно правильные вещи касательно русского языка», – уверен общественный деятель и публицист Егор Холмогоров. «Если мы хотим, чтобы наша страна сохранилась в прежнем виде и называлась Россией, то у мигрантов из Средней Азии должны быть знания русского языка хотя бы на уровне «вход-выход» и понимания направлений движения», – пояснил собеседник. По его мнению, некоторые мигранты не могут добраться даже до миграционного центра.
Кроме того, по словам эксперта, история с указателями на фарси и узбекском языках в московском метрополитене – не единственный случай. «Сбербанк также очень активно продвигает рекламу своей продукции среди мигрантов, используя их национальные языки. Более того, в рекламе проводится прямая агитация за расширение миграции», – рассказывает собеседник.
Все это, по мнению Холмогорова, в конечном итоге приведет к тому, что «эти сообщества будут самоизолироваться и капсулироваться в своей языковой среде». «В результате у них через какое-то время появится ощущение, что это они хозяева этой земли, а у «каких-то» русских прав здесь нет», – констатировал публицист.
Чтобы избежать таких последствий, необходимо добиться активного изучения русского языка в странах СНГ, подчеркнул Холмогоров. «Экзамен по русскому языку должен стать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. По-другому быть просто не может. Если не знаешь русского языка – чемодан, вокзал, Кабул», – резюмировал собеседник.
Напомним, что ранее указатели на станциях столичного метро «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов. В пресс-службе метро отметили, что их задача – делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров.
Президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что русский язык объединяет страны СНГ, а поскольку мигрантов в России очень много, им нужно знать русский, чтобы легко адаптироваться.
«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент.
Также, по словам Путина, Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. «Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – отметил глава государства.
Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, должна ли Москва разрешать въезд сотням тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения.
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Ширвиндт пообещал подумать над предложением стать президентом Театра сатиры
Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сказал, что подумает над предложением стать президентом театра.
«Я сказал Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, он еще мало знаком с Газаровым, вступившим в среду на пост художественного руководителя театра, но его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться».
Напомним, департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
Собянин назвал демографический спад в Москве временным
Каждый год рождается около 100 тыс. детей в Москве, а демографический спад, фиксируемый в последнее время, временный, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Также падение рождаемости он не считает радикальным, связав происходящее с демографическими волнами, которые начались еще во время войны и от начала 90-х. Такая волна характерна для всей страны, считает градоначальник.
«Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город», – сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, передает РИА Новости.
Он рассказал, что в Москве возникает периодически дефицит школ и мест в детских садах. Особенно часто это можно наблюдать в новых районах. В сложившихся такой проблемы нет, сообщил мэр.
В последнее годы в Москве построили около 500 школ и детских садов, сейчас строительство продолжается. В ближайшие три года сдадут еще 70 соцобъектов, уточнил Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы говорил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Он заявил, что текущая осенняя волна сложная и имеет высокую динамику. Рост заболеваемости составил 20-30%.
СК начал проверку нового инцидента в метро Москвы
Следователи начали изучать обстоятельства происшествия в столичном метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – цитирует Иванову РИА «Новости».
Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в метро Москвы происшествия.
В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку.
СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры.
Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве
В российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
«Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через две-три недели», – сказал Малышев РИА «Новости».
Он добавил, что необходимо жестче относиться к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях.
«Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид», – указал эксперт.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ.
По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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