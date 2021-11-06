Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин, как уже произошло в других районах Новой Москвы. Почему стычка получила такую огласку и смогут ли жители сами решить проблему безопасности?

Трое задержанных за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались гражданами России, а четвертый – уроженцем ближнего зарубежья. Об этом в субботу сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук. Позже в прессе появились подробности о том, что молодые люди – азербайджанцы, а не казахи, как писали некоторые СМИ.

Накануне утром в соцсетях появилось видео, на котором видно, как в районе Новые Ватутинки в Новой Москве четверо молодых мужчин напали и избили 31-летнего Александра Жиловникова, который прогуливался с четырехлетним сыном и 24-летним другом Никитой Уткиным. Конфликт начался на пешеходном переходе у магазина «Магнит». После короткой словесной перепалки Жиловников с ребенком на плечах и Уткин попробовали убежать, но молодого отца догнали и началась драка.

Как рассказал сам пострадавший, он предлагал драться один на один, но нападавшие избивали его все вместе. Досталось и ребенку, которого ударили ладонью по щеке. «Я, как отец, среагировал и заступился за него», – сообщил Жиловников.

По факту случившегося полиция сначала возбудила уголовное дело по ст. 213 УК («Хулиганство»), а в Новых Ватутинках прошли рейды. Были задержаны не только нападавшие, но и еще десятки человек. Избиение молодого отца вызывало большой общественный резонанс, поэтому по требованию Моспрокуратуры дело передали в Следственный комитет (СК). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство» (ст. 30 и ст. 105 УК).

В СК объяснили, что у нападавших, по словам потерпевшего, мог быть колюще-режущий предмет и они создали «угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку». Бастрыкин также поручил принять меры по оказанию психологической помощи мальчику, который стал свидетелем избиения, и установить, не причинены ли ему повреждения. Следствие заодно проверит всех четырех задержанных на причастность к другим преступлениям и направит в суд ходатайство об их аресте.

По данным столичного управления МВД, подозреваемые приехали в столицу из Оренбурга. Об этом рассказал на первом допросе один из нападавших. Все они родились в начале нулевых.

Но если сразу после задержания все четверо признавали сам факт своего участия в нападении, то после появления адвокатов стали его отрицать. Как сообщает ТАСС, адвокат одного из подозреваемых Роман Масютенко рассказал, что его подзащитный в ходе допроса опроверг версию о том, что в этой драке применялся нож. «Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии», – заявил Масютенко.

Защита утверждает, что конфликт якобы произошел из-за провокации потерпевшей стороны. «Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», – сказал адвокат. Он отметил, что в СМИ попала лишь часть видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения у магазина и у перехода. Когда удастся посмотреть все записи, представление о конфликте у общественности будет более полным.

Добавим, что у самих потерпевших в прошлом были проблемы с законом. Как выяснил Telegram-канал SHOT, Жиловников был судим за мошенничество. В начале года он установил одному из клиентов вместо фильтра воды самодельный неработающий аппарат, получив за работу 65 тыс. рублей. А Уткин в 2014 году совершил мелкую кражу, в 2016 – угнал «Жигули» ВАЗ-2107 с поддельными номерами, затем расколотил мониторы банкоматов. А в 2019 году обманул женщину из Троицка, не выполнив оплаченные услуги в сфере ЖКХ.

По словам старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмета Ярлыкапова, в России подобные стычки происходят довольно часто, но в данном случае «сложился набор больных тем». «Это все послужило тому, что эта история оказалась такой растиражированной», – пояснил он.

Член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев согласен, что такие случаи не единичны. «Их довольно много. Вот почему это получает такой резонанс. Люди не чувствуют себя защищенными», – пояснил Григорьев.

Между тем Ярлыкапов попросил «эмоциональных комментаторов не передергивать, не устраивать истерику».

«Здесь надо действовать по закону. Просто сделать наказание неотвратимым, только так работает закон. Тогда таких преступлений будет меньше»,

– уверен эксперт.

Ярлыкапов пояснил, что подобные явления характерны не только для Новой Москвы и России в целом, но и для других стран тоже. «Вы посмотрите, что пишется в французской или германской прессе. Это есть везде. Я бываю в Новой Москве и большинство районов там тихие и благополучные», – заверил собеседник.

Тем временем в Новых Ватутинках заговорили об организации народных дружин. Об этом телеканалу «360» рассказала местная жительница. «Очень много полиции было, постоянно патрулировали. Всех брали, кого только возможно. Мигранты убегали через поля. Мигрантов много, потому что много строек, много нелегальных строек. Многие сдают квартиры мигрантам. В районе много людей неславянской внешности», – рассказала собеседница о событиях последних суток.

По ее словам, люди в чатах настроены на дружины, так как мало кто верит, что спокойствие будет длиться долго. «У нас нет как такового опорного пункта, он только на бумаге. Сначала сюда приезжали очень много семей с детьми, много незащищенных людей, но нет никого», – объяснила женщина.

По информации «Собеседника», жители Сосенского поселения Новой Москвы уже создают группы самообороны. По заявкам в чате мужчины и целые семьи провожают одиноких женщин и девушек от метро до дома. «В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, мигранты ходят группами, еще и в нетрезвом состоянии, – рассказала жительница Коммунарки Татьяна. – Иногда вечером на асфальте видим лужи крови, неоднократно слышали перестрелку. У нас одно отделение полиции, которое не может охватить все случаи в районе».

Глава поселения Кирилл Бармашев подтвердил, что жители создают как легальные отряды дружинников, которые имеют себе удостоверение, так и группы поддержки, провожающие женщин.

Ярлыкапов, между тем, раскритиковал появление народных дружин и идеи создавать группы самообороны. «У государства есть полиция, которая должна работать. Создание таких дружин – это перетягивание государственных функций», – считает эксперт.

С тем, что в народных дружинах нет никакой необходимости, согласен и Григорьев, который предлагает «усиливать оперативную работу в плане выявления хулиганства со стороны иностранных граждан». «Скорее, есть необходимость резко усилить работу органов полиции.

Очевидно, что у жителей районов Новой Москвы есть сомнения в собственной безопасности и нужно увеличивать количество патрульных экипажей,

а также резко усилить оперативную работу с тем, чтобы находить нарушителей», – подчеркнул член Общественной палаты.

Собеседник убежден, что виновные в нападении на Жиловникова должны «показательно понести самое строгое наказание», потому что произошедшее – «это пробел в работе органов полиции». Однако он отметил, что «увеличение численности работников полиции возможно только в том случае, если будет увеличено финансирование и будут даны соответствующие штаты. Бесполезно требовать увеличения количества людей и экипажей, если для этого не предусмотрены ресурсы. Полиции надо дать возможность работать полноценно», – подытожил Григорьев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД