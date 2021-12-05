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5 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
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Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год Владимир Песня/РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.  Подробности...
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Зачем России Болсонару

Путин попытается сделать президентство Болсонару менее разрушительным для интересов России Михаил Метцель/ТАСС
По личному приглашению президента Владимира Путина в Москву прилетит его бразильский коллега Жаир Болсонару – один из наиболее скандальных лидеров современности. Его задачей на посту президента Бразилии стало уничтожение совместных с Россией проектов – и Болсонару вполне успешно с этой задачей справлялся. Что изменилось теперь? Подробности...
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«Этническим» клубам смешанных единоборств пригрозили резкой мерой

Чоршанбиев проявлял агрессию и после поединков, и за пределами арены Hype Fighting Championship/YouTube
Задержание в Москве таджикского бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за опасную езду без прав вызвало скандал с политической подоплекой. Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил: «этнические» клубы MMA надо закрыть как потенциальные рассадники исламизма и наркоторговли. Как на призыв Медведева отреагировали сами бойцы смешанных единоборств? Подробности...
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Куда исчезают украинцы

Украинская ССР слыла самой привлекательной по уровню жизни республикой SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
К концу века Украина вдвое сократит численность населения – до 22 млн человек. С таким прогнозом выступила Академия наук страны. На самом деле, академики грубо льстят своим властям: уже сейчас население Украины приближается к названной учеными цифре. Киев второй десяток лет занимается приписками, чтобы чиновники могли извлекать выгоду из «мертвых душ» – несуществующих в государстве граждан. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
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Почему Гитлера не разгромили так же быстро, как Наполеона

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В XX веке Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа. Подробности...

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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц. Подробности...

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Василий Федорцев, политолог, германист
Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Подробности...
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    «Этническим» клубам смешанных единоборств пригрозили резкой мерой

    Чоршанбиев проявлял агрессию и после поединков, и за пределами арены
    		   5 декабря 2021, 15:10
    Фото: Hype Fighting Championship/YouTube
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Анастасия Заводовская

    Задержание в Москве таджикского бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за опасную езду без прав вызвало скандал с политической подоплекой. Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил: «этнические» клубы MMA надо закрыть как потенциальные рассадники исламизма и наркоторговли. Как на призыв Медведева отреагировали сами бойцы смешанных единоборств?

    В пятницу в Москве сотрудники дорожной полиции задержали таджикского бойца MMA (Mixed Martial Arts – смешанные боевые искусства, часто неверно называются «боями без правил») Чоршанбе Чоршанбиева. 26-летнему спортсмену инкриминируют опасное вождение – он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, а видео, на котором зафиксировано нарушение, выложил в Instagram. Сотрудники ГИБДД остановили Чоршанбиева на Московской кольцевой дороге и доставили в отдел главного управления МВД. На допросе спортсмен рассказал, что видео, выложенное в Сеть, было снято еще летом (предположительно, в июле), и спокойно признал, что иногда нарушает правила движения.

    В итоге на Чоршанбиева составили протокол за езду без прав. Полицейским он показал водительские «права», выданные в Таджикистане, но не имеющие юридической силы в России. Кроме того, у бойца нет полиса обязательного автострахования. Автомобиль Toyota Camry, на котором ездил спортсмен, уже отправили на спецстоянку. Выяснилось, что на машине, которая не принадлежт Чоршанбиеву, «висит» не менее сотни нарушений ПДД, сообщает Sputnik. Это не первое происшествие на дороге с участием бойца MMA. Так, в августе в Казани он протаранил столб на BMW. Тогда боец заявил полицейским, что его подрезали, потому он вылетел с дороги.

    Чоршанбиев родился в Хороге – столице Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном, а с 2016 года живет в Москве. Спортсмен неоднократно подчеркивал, что он не выходец из равнинного Таджикистана, а представитель горных памирских народов. Чоршанбиев – боец промоушена Fight Nights Global и чемпион Кубка мира IFFCF-MMA. Сравнительно недавно сообщалось о конфликте таджикского спортсмена с другим бойцом, Михаилом Долгополовым, после одного из поединков. Арбитры присудили победу Долгополову, Чоршанбиев возмутился этим решением и после боя сказал противнику: «Пойдем выйдем!», пишет Eurosport.

    Больший резонанс вызвало русофобское высказывание бойца. «Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты», – сказал Чоршанбиев в своем выступлении, выложенном на YouТube.

    «О том, что Чоршанбиев идейный русофоб и скандалист... можно было бы и не упоминать. Если бы это не было способом его самопродвижения, – написал в своем Telegram-канале вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев. – Пытаясь добиться популярности у определенной аудитории, он соединил вместе (я про его аккаунты) гонки, наглую езду, хамство, русофобию и ММА. И стал популярным. У вполне понятной аудитории. Надо объяснить какой?».

    Столичный парламентарий полагает, что значительную долю ответственности за поведение Чоршанбиева несут «этнические клубы MMA», которые «существуют исключительно для своих». Боец MMA ведет себя именно таким образом, поскольку уверен, что его прикроют и «порешают» вопросы, считает Медведев. Он напомнил, что клубы смешанных единоборств пытались позиционировать как способ культурной интеграции мигрантов – Медведев упомянул московский клуб MMA Pamir Fighters («Памирские бойцы»). Действительно, по словам руководителя клуба, выходца из Хорога Адима Шаразбекова, в Pamir Fighters занимаются не только таджики, но и представители кавказских народов, и русские. Но, полагает депутат Медведев, такая интеграция не работает.

    Депутат считает, что «этнические» клубы MMA «служат точкой концентрации или просто земляков, или земляков, объединенных одной идеологией – скажем, радикального ислама». «Одновременно такие клубы являются базой подготовки бойцов наркогруппировок. Как ни крути, эти клубы не про спорт. Они про боевое и идеологическое слаживание», – считает вице-спикер Мосгордумы.

    «Я полагаю, что эти клубы надо закрыть», 

    – пояснил депутат Медведев газете ВЗГЛЯД.

    «Я обалдел от такого высказывания, – заявил газете ВЗГЛЯД по поводу предложения вице-спикера МГД председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. – Я призываю болельщиков ММА и участников этого сообщества не применять мер физического воздействия к клеветнику, а оставить разбирательство тем, кому это положено по закону».

    «Слышал ли депутат Медведев о бойце Федоре Емельяненко?» – задается вопросом Дискин. «Емельяненко – символ ММА и образец здорового образа жизни. И уж точно он не принадлежит к тем этническим группам, на которые намекает депутат Медведев», – заявил он.

    «Я, например, болельщик ММА и многих знаю в лицо. Да, часть бойцов ММА тренируются на Кавказе. Там действительно есть дагестанцы, чеченцы и так далее. Но есть клуб «Александр Невский», где представителей тех этнических групп, на которые намекает Медведев, не так много. И это, кстати, совершенно замечательные бойцы», – поделился собеседник.

    «Говорить о том, что там наркотики – это, на мой взгляд, состав клеветы. Я надеюсь, что участники этого движения обратятся в суд», – добавил эксперт. Дискин также подчеркнул, что подобные заявления дискредитируют наших бойцов на международной арене. «Давать нашим врагам в руки такой лакомый пропагандистский кусок – это недостойно», – считает социолог.

    «Никто же не говорит, что наркотики есть в фехтовании? Просто потому, что очевидно от этого замедляется реакция. А в ММА, где можно получить тяжелейший нокаут, наркотики – прямой путь на тот свет», – отметил он.

    «Нагнетается информация об этнических анклавах. Не последний человек в государстве, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев говорил о том, что мы не должны допускать формирования этнических анклавов. Но это ведь другая постановка вопроса: «Не должны допускать» – это значит, что их пока нет», – подчеркнул член Общественной палаты России.

    Отметим, что в самом сообществе смешанных боевых искусств заявление Андрея Медведева восприняли более сдержанно, хотя и отвергли обвинения в причастности клубов к криминалу или экстремистским идеологиям.

    «Закрывать клубы MMA – неправильно. Но нужно делать акцент на правильное воспитание, правильный подход. Когда попадаются такие индивидуумы, как Чоршанбиев, надо исключать публично, чтобы о них знали все, чтобы это было наказание суровое, чтобы другим было неповадно», – сказал Андрей Семенов, известный российский боец ММА известный под прозвищем White Shark (Белая акула), чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике.

    «Если мер принято не будет – это все сойдет на нет, появится еще такой же персонаж, который похлеще вытворит. Если безнаказанно остается в первый раз, то будет второй и третий», – высказал опасение Семенов.  

    Поведение Чоршанбиева не следует проецировать на всех бойцов MMA, но тренерам следует задуматься о том, с кого молодые спортсмены должны брать пример, подчеркнул глава Лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев. «Среди бойцов огромное число здравомыслящих людей. Например, очень уважаемый мною Владимир Минеев может поговорить с ребятами, объяснить им как надо себя вести, как не надо. Я уже не говорю про Федора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова, такого рода люди могут и словами, и поступками подать хороший здоровый пример молодежи», – подчеркнул собеседник.

    «Дело не в каком-либо виде спорта. Мы можем и бокс назвать агрессивным видом спорта, пройдет еще какое-то время, скажем гимнастика агрессивный спорт, – заметил Семенов. – Но есть базовые принципы. Изначально учат – ты покоряешь спортивную арену, но ни в коем случае не проявляешь агрессию. Надо, чтобы каждый отвечал за свои поступки. Здесь не должно быть какой-то «защиты своих», каких-либо поблажек».

    Стоит отметить, что за последнее время люди, связанные со смешанными боевыми искусствами, упоминались в криминальных сводках. Так, две недели назад Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на Украине. Одновременно стало известно о задержании в США российского бойца MMA Акмала Хожиева по подозрению в убийстве. Также в середине ноября управление Следственного комитета по Дагестану начало допросы бойцов UFC Камала Идрисова и Усмана Нурмагомадова – двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спортсмены проходят по делу о ДТП с наездом на сотрудника полиции в Каспийске. 

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