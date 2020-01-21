Как Нурмагомедов побил Шарапову и Овечкина

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлогоФото: Gleb Garanich/Reuters
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Москва выступает промоутером суверенитетов, сохраняя право несогласных становиться непослушными. Россия напомнит им про национальные интересы. Их удобно отстаивать при помощи наших самолетов, систем ПРО, атомных электростанций, газопроводов и консервативных ценностей. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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              Как Нурмагомедов побил Шарапову и Овечкина

              Хабиб Нурмагомедов всего за несколько лет превратился в долларового мультимиллионера   21 января 2020, 13:14
              Фото: John Locher/AP/ТАСС
              Текст: Руслан Бакаев

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              Россиянин Хабиб Нурмагомедов, как выясняется, стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. За очень короткое время его заработки превысили доходы его самых знаменитых российских коллег и составили десятки миллионов долларов. Как это произошло, на чем Нурмагомедов зарабатывает больше всего и когда закончится этот золотой дождь?

              Непобедимый Хабиб Нурмагомедов стал самым успешным спортсменом России всего за несколько лет. Его гонорары растут с геометрической прогрессией. Глава лиги UFC Дана Уайт на этой неделе заявил, что состояние Хабиба превышает 50 млн долларов. Но в самое ближайшее время оно может вырасти еще на 100 миллионов.

              Нурмагомедов превратился из просто чемпиона смешанных единоборств в звезду мирового спорта 6 октября 2018 года, победив самого популярного бойца ММА и их главного забияку Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.

              Дуэль с болтуном

              Любопытно, что немалая заслуга роста популярности Хабиба принадлежит именно Макгрегору, его злейшему врагу. Ирландец вышел за все возможные рамки приличий, во время подготовки боя многократно оскорбив Нурмагомедова. Конор вывел трэшток (по сути обычное бахвальство перед боем), существовавший ранее как вспомогательный комический пиар-элемент, на невиданный уровень. Свою роль сыграло и воспитание Хабиба в дагестанских традициях, его религиозность. Макгрегор после этого навсегда стал его врагом.

              В результате многими поединок всерьез воспринимался как некая дуэль. Именно из-за этого получился такой резонанс, и бой перекрыл телерейтинги чемпионата мира по футболу. Схватку смотрели 61,7% мужской аудитории в мире от 14 до 59 лет.

              За победу на Конором Хабиб официально получил 2 млн долларов, причем 750 тысяч у него отобрали в качестве штрафа за потасовку, устроенную им сразу после боя (Нурмагомедов перепрыгнул через сетку к зрителям, чтобы разобраться с фанатами Макгрегора). Гонорар Макгрегора – три миллиона. Однако, по словам самого ирландца, на самом деле его суммарный доход за этот бой составил около 50 млн долларов.

              Помимо гонорара за бой, бойцам UFC полагаются отчисления от трансляций боев (так называемая система pay-per-view, PPV). Учитывая рекордные просмотры схватки в Лас-Вегасе, именно благодаря PPV Конор мог получить свои итоговые 50 млн. В таком случае суммарный гонорар Хабиба мог вырасти даже до 10 млн долларов.

              Выше Дзюбы и Овечкина

              В июле 2019 года журнал Forbes поставил Хабиба Нурмагомедова на первое место в рейтинге самых успешных спортсменов России. Годовой доход бойца оценили в 11,5 млн долларов (у Марии Шараповой – 8,5 млн, у Артема Дзюбы – 5,4 млн). Хабиб уступил по этому показателю только хоккеисту Александру Овечкину (14,5 млн), но намного превзошел того в популярности, благодаря чему журнал и поставил его первым.

              Популярность Хабиба, как и его доходы, улетела в космос после боя с Макгрегором. Число его подписчиков в Instagram составляло 6,5 млн за 12 часов до боя в Лас-Вегасе. В марте 2019 года на него уже были подписаны 14 млн, сегодня – 18,4 млн пользователей.

              После боя с Макгрегором Хабиб и его команда получили возможность диктовать свои условия и требовать намного большие деньги. Спустя почти год после Лас-Вегаса Нурмагомедов в Абу-Даби вышел на бой против американца Дастина Порье и легко одолел его, защитив титул чемпиона в легком весе и одержав свою 28-ю победу в карьере. За этот бой Хабиб получил самый большой официальный гонорар в истории UFC – 6 млн долларов. 18 апреля 2020 года в Бруклине россиянина ждет поединок с еще одним американцем Тони Фергюсоном. За этот бой Нурмагомедов получит чек в 10 млн долларов.

              Тем не менее, несмотря на миллионные гонорары, сумма доходов Хабиба Нурмагомедова не дотягивает до названных Уайтом 50 млн долларов. Где еще могут зарабатывать чемпионы? Конечно, в рекламе.

              В 2019 году Нурмагомедов заключил новый трехлетний контракт с Reebok, а также подписал соглашение с Toyota. Кроме того, Хабиб стал лицом энергетического напитка Gorilla. В своем Instagram боец рекламирует тормозные колодки NIBK и масло черного тмина Allhadaya, а в интервью каналу «Россия 24» появился в футболке с рекламой Salampay – сервиса денежных переводов, который, как указано на сайте, обладает сертификатом «халяль» и прошел «шариатскую экспертизу». При этом Gorilla, по слухам, также убедила Хабиба в своей «халяльности». При этом букмекерские компании, а также производители алкоголя и табака всегда получают от Нурмагомедова отказ.

              «Дайте 100 миллионов»

              Хабибу Нурмагомедову 30 лет, и он много раз говорил о том, что не собирается драться до сорока, как Федор Емельяненко. Скорее всего, он действительно проведет еще несколько боев и закончит. Именно поэтому менеджеры российского чемпиона намерены заработать на последних гастролях Хабиба невиданные деньги.

              Следующий после Тони Фергюсона соперник Хабиба, по сути, уже известен. Это Флойд Мейвезер, легендарный непобежденный американский боксер, носящий титул лучшего вне зависимости от весовой категории. Его спортивные достижения огромны, но еще более известна его способность собирать баснословные гонорары (отсюда вполне официальное прозвище Мани). За свою карьеру Флойд заработал более одного миллиарда долларов.

              Здесь возникает вопрос, каким образом будут драться боксер и боец смешанных единоборств. Очевидно, бой пройдет по правилам бокса – это железное условие Мейвезера. В августе 2017 года Флойд вышел на ринг против Конора Макгрегора и одержал победу. За этот бой Конор, кстати, получил 30 млн долларов, а Флойд Мейвезер – 100 млн. В спортивном смысле этот поединок был не слишком интересен – преимущество боксера было очевидно с самого начала, к тому же Макгрегор к концу боя банально устал. В UFC бой обычно длится максимум пять раундов по пять минут, в боксе – 12 раундов по три минуты. В 10-м раунде расчетливый Мейвезер отправил ирландца в нокаут.

              Боксерский матч Мейвезер – Нурмагомедов вряд ли закончится по-иному: ударная техника Хабиба всегда считалась одним из слабейших оружий в его арсенале. Поэтому единственный аргумент в пользу этого боя – деньги.

              Другой возможный соперник для Хабиба – Конор. В минувшую субботу Макгрегор, который полтора года не дрался (пьяные драки в пабах не в счет), наконец вернулся в октагон после поражения от Хабиба и за 40 секунд одержал победу над ветераном UFC Дональдом Серроне по прозвищу Ковбой. И теперь ирландец жаждет реванша с Нурмагомедовым. Президент UFC Дана Уайт поддерживает этот вариант по коммерческим мотивам: «Хабиб против Конора соберет столько же трансляций, сколько мы продали на бое Конор – Флойд. Может быть, даже побьет этот рекорд».

              Кстати, Макгрегор очень хочет сразиться с Нурмагомедовым в Москве. «Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб», – заявил ирландец после боя с Ковбоем. Конор недавно был в Москве, где на пресс-конференции в очередной раз прошелся по Хабибу и даже назвал всех дагестанцев «трусами».

              Команда Хабиба не против реванша с Макгрегором, но выставила интересное условие. «Нам тоже нужен второй бой с Конором. Только дайте 100 миллионов долларов. Тогда почему бы не провести реванш?» – заявил отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

              Никто Хабибу 100 миллионов в качестве гонорара, конечно, не даст. Даже Флойд Мейвезер, не говоря уже о UFC. Но в сумме бои против Флойда и Конора как раз могут потянуть эту самую сотню. И тогда Хабиб Нурмагомедов сможет обеспечить себе очень даже безбедную жизнь. А также сравниться по доходам с футбольным небосклоном, где сейчас царят Лионель Месси (127 млн долларов в год) и Криштиану Роналду (109 млн).


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