Глава UFC раскрыл заработок Хабиба Нурмагомедова

На счету у чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова более 50 млн долларов, заявил президент UFC Дэйна Уайт.

«Все говорят о том, насколько богат Конор (Макгрегор, – прим. ВЗГЛЯД). Хабиб богат. У Хабиба есть такие деньги. Когда я говорю такие деньги, я имею в виду более 50 млн долларов», – сказал Уайт USA Today Sports.

Ранее президент UFC оценил возможность боя Нурмагомедова и Макгрегора в Москве.