Президент UFC оценил возможность боя Нурмагомедова и Макгрегора в Москве

Возможный поединок-реванш россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора не будет проводиться в Москве, заявил президент UFC Дана Уайт.

«Может ли бой Хабиба и Конора пройти в Москве? Нет! Почему? Очень-очень много причин на это. Можно говорить только о тех городах, которые имеют смысл. Мы сделаем это в либо в Великобритании, либо в США: Нью-Йорке, Далласе. Вегас – лучшее место для такого боя, но Хабиб – не большой фанат Вегаса после того, что было здесь в прошлый раз», – передает слова Уайта «Спорт-Экспресс».

Напомним, Макгрегор вернулся в UFC после поражения от Нурмагомедова, нокаутировав американца Дональда Серроне в первом раунде.

В последнее время много говорилось о возможном повторении боя Нурмагомедова и Макгрегора. Ирландец утверждал, что готов заменить Тони Фергюсона в бою против россиянина, однако тот якобы боится повторного боя.