Макгрегор заявил о страхе Нурмагомедова перед ним

Боец ММА Конор Макгрегор заявил, что готов заменить Тони Фергюсона в бою против Хабиба Нурмагомедова. Ирландец утверждает, что россиянин боится повторного боя.

«Я готов к тому, чтобы заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедова и Фергюсона. Их бой срывался уже четыре раза и если что-то произойдет и сейчас, то я выйду биться за титул», – передает слова Макгрегора «Российская газета».

Он утверждает, что Нурмагомедов «не хочет повторного боя» и боится его.

«Он добился успеха и боится все потерять после поединка со мной. Повторного боя хотят все. И Дана Уайт тоже. Так что сколько бы Хабиб не бегал, ему от меня не скрыться», – сказал Макгрегор.

Он также вспомнил про первый бой против Нурмагомедова. По мнению Макгрегора, он выиграл первый раунд.

«Во втором благодаря одному попаданию он стал лучше. Дальше я забрал третий раунд и вел в четвертом, пока не ошибся», – заявил он.

В конце декабря отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ему понадобилось бы 30 секунд, чтобы одержать победу над Конором Макгрегором. В апреле он заявил, что реванш с Макгрегором возможен только при условии проведения боя в России.