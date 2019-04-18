Отец Нурмагомедова назвал условие проведения боя-реванша с Макгрегором

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что реванш с Конором Макгрегором будет возможен при условии проведения боя в России.

«Реванш с Макгрегором? Пусть прилетает в Дагестан. Тогда сделаем реванш. Ну, или хотя бы Москва, Питер, Урал. А что? Пусть приезжает, сделаем реванш – передает слова Нурмагомедова Sport24.

Как передает РИА «Новости», за возможный реванш с Макгрегором Нурмагомедовы хотели бы получить гонорар, в пять раз превышающий вознаграждение ирландца.

«Считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали (Конору) в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться», – сказал отец российского спортсмена.

По словам Нурмагомедова-старшего, перед реваншем с его сыном Макгрегору стоит испытать свои силы на других бойцах.

«Какой смысл Конору, не проведя два или три боя, выходить с ним (Хабибом)? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов (выходить биться), как Ислам Махачев, Фергюсон», – считает он

Cообщается, что за участие в бое-реванше Нурмагомедому было предложено 15 млн долларов.

Напомним, 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Празднование победы закончилась дракой за пределами ринга и в ринге после боя.