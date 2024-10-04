В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
ФСБ: Вербовщики теракта в «Крокусе» состояли в «Вилаят Хорасан»
ФСБ: Вербовщики исполнителей теракта в «Крокусе» были членами «Вилаят Хорасан»
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» были участниками запрещенной в России группы «Вилаят Хорасан» и действовали через интернет, находясь в Афганистане.
Вербовщики, причастные к организации террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл», состояли в запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», сообщает ТАСС. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он подчеркнул, что вербовщики активно работали через интернет, нацелившись на таджикскую диаспору в России, находясь при этом в Афганистане.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и унес жизни 144 человек, еще 551 человек получил ранения. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей нападения: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Впоследствии были задержаны и отправлены под стражу семеро предполагаемых пособников, среди которых братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил, а также Алишер Касимов, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода.
16 апреля в Твери был арестован Ашуров, подозреваемый в оформлении фиктивной регистрации для братьев Исломовых. Также в Дагестане были задержаны еще пятеро обвиняемых, из которых четверо являлись приверженцами «Вилаят Хорасан». Эти аресты подчеркивают сложность и масштабность расследования, а также необходимость международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Отметим, что показания потерпевших и свидетелей подтвердили причастность этапированных в Москву из Дагестана боевиков группировки «Вилаят Хорасан» к теракту в «Крокус Сити Холле», добавив новые доказательства в материалы уголовного дела. Сложность дела о теракте в «Крокус Сити Холле» связана с тем, что организаторы преступления и соучастники находятся за пределами России, свидетельствуют судебные материалы.