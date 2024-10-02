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    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет
    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    40 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    22 комментария
    2 октября 2024, 02:30 • Новости дня

    В Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

    Вице-спикер Яровая сообщила о внесении в Госдуму пяти законопроектов для усиления борьбы с нелегальной миграцией

    Tекст: Антон Антонов

    Пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией, внесены в Госдуму, организацию нелегальной миграции хотят признать особо тяжким преступлением, сообщила вице-спикер и глава комиссии Госдумы по вопросу миграционной политики Ирина Яровая.

    Яровая заявила, что эти инициативы существенно изменяют подходы к оценке нелегальной миграции. «Организацию нелегальной миграции мы признаем особо тяжким преступлением. Минимальный порог ответственности будет от восьми до 15 лет (лишения свободы), при этом невозможно будет условное осуждение за такие опасные преступления», – приводит ее слова ТАСС.

    По словам Яровой, законопроекты предлагают считать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Также планируется усиление наказания за подделку документов для организации незаконной миграции, введение запрета на посредничество при оценке знаний русского языка у мигрантов. Кроме того, предложено ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, рекламирующих незаконные услуги по оформлению документов для нелегальных мигрантов.

    Ранее вице-спикер отмечала, что законопроекты вносятся «всеми фракциями, <…> во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным».

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Он назвал одним из приоритетов работы ведомства пресечение незаконной миграции.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 12:17 • Новости дня
    Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

    Роскомнадзор отправил администрации мессенджера Discord требование об удалении 947 противоправных материалов, но руководство платформы так и не удалило ряд страниц, сообщили в ведомстве.

    Администрации Discord Inc направили требования об удалении в общей сложности 947 противоправных материалов, в их числе – материалы с детской порнографией и призывами к экстремизму, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также в перечне противоправных страниц есть вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ, пронаркотический контент.

    За отказ от удаления изображений с детским порно мессенджер оштрафовали на 6 млн рублей.

    До этого Таганский суд Москвы штрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

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    1 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль

    КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана

    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, заявили в КСИР.

    КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    1 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном

    Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле

    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей, заявил источник агентства Fars.

    Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.

    Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.

    Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
    Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни в московской клинике, где находился из-за подозрения на инсульт, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, Вячеслав Добрынин, композитор и эстрадный певец, ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских клиник, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт.

    Жена артиста заявила, что Добрынин уже несколько лет не выступал и отказался от гастролей. Она отметила, что семья уделяла особое внимание лечению и поддержанию его жизнедеятельности.

    «Мы делали все возможное, чтобы обеспечить ему необходимый уход», – рассказала супруга.

    Добрынин известен хитами «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие певцы и артисты.

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    1 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    СМИ: Разработчик ABBYY уволил сотни россиян за один день

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Компания ABBYY неожиданно уволила всех сотрудников с российским гражданством, работающих за рубежом, увольнения прошли одним днем, сообщают Telegram-каналы.

    Разработчик программного обеспечения ABBYY уволил всех сотрудников с российскими паспортами в своих офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Увольнения прошли за один день – 30 сентября, работы лишились несколько сотен человек. Отмечается, что это работавшие за пределами России сотрудники, которым предложили продолжить работу за границей после ухода компании из страны в 2022 году.

    Об увольнениях сотрудникам сообщили на видеоконференции, ее участникам отключили чаты, микрофоны и видео. Одна из работниц пояснила, что после мероприятия у нее отключились все корпоративные доступы.

    Уволенные предположили, что работодатель решил заменить российских сотрудников на индийских. При этом в штаб-квартире компании в Калифорнии сотрудников не увольняли.

    ABBYY основал в 1989 году студент МФТИ Давид Ян. Сейчас компания избегает упоминаний о российском происхождении, а на ее сайте отсутствует русский язык.

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    1 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Кедми: В Ливане не будет гореть так много израильских танков, как это было в 2006 году

    Яков Кедми: Вести военные действия на юге Ливана намного легче, чем в Газе

    Кедми: В Ливане не будет гореть так много израильских танков, как это было в 2006 году
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задача израильской армии – зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки «Хезболлы», из которых ведется обстрел населенных пунктов на границе, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана.

    «Южный Ливан – это преимущественно деревни. В них живут христианское население и мусульмане-шииты. В домах последних «Хезболла» размещала ракетные установки. Делалось это иногда по принуждению, а порой за отдельную плату», – рассказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Он отметил, что оттуда ливанская группировка обстреливала израильские населенные пункты вдоль границы. «Поэтому и было принято решение о начале операции, – уточнил собеседник. – Задача – зачистить территорию до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки».

    При этом, как заметил Кедми, Тель-Авив заранее призвал население покинуть дома. Впрочем, в отличие от Газы, южная часть Ливана мало заселена. «Если в анклаве было много гражданских, а также городских построек, то здесь такого нет, а значит, вести военные действия намного легче», – детализировал спикер.

    «Кроме того, не стоит ожидать, что в этот раз в Ливане будет гореть так много танков, как это было в 2006 году. Тогда потери в технике были из-за неправильной, непрофессиональной тактики их использования. С тех пор выводы были сделаны», – отметил аналитик.

    Напомним, в июле-августе 2006 года произошла Вторая ливанская война между Израилем и «Хезболлой», которая на тот момент практически полностью контролировала южные районы Ливана. Конфликт длился 34 дня. В ходе наземной операции ЦАХАЛ смог продвинуться вглубь территории Ливана на 15–20 км, а также выйти к реке Литани. За время операции Израиль, по разным оценкам, потерял от 60 до 150 единиц бронетехники, в том числе до 30 танков, часть из них – безвозвратно.

    «Операция ЦАХАЛ должна привести к тому, что ливанское руководство введет на юг страны свою армию и не позволит «Хезболле» находиться там», – акцентировал экс-руководитель «Натив». Он не исключает, что будут достигнуты некоторые международные соглашения, согласно которым ливанская армия будет подкреплена иностранными войсками, например, французскими. «Но это уже дело Бейрута и Парижа», – добавил Кедми.

    Роль же США в израильской операции политическая, считает он. «Да, они также помогают нам со снарядами, но ведь мы перевели производство боеприпасов в Соединенные Штаты, на американские заводы», – уточнил спикер. Что касается вероятного вступления в войну Тегерана, то, по прогнозам эксперта, это решение будет зависеть «от того, чья возьмет».

    «Такой шаг станет серьезным ударом по иранской экономике и может привести к катастрофе – это понимают многие трезвомыслящие политики. Они же считают, что их армия не способна нанести ущерб Израилю. Но в Тегеране также есть религиозные круги, которые требуют, не считаясь ни с чем, вмешаться в ситуацию», – заключил Кедми.

    Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы».

    «В соответствии с решением правительства несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.

    Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

    Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – говорится в сообщении.

    Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.

    Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.

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    1 октября 2024, 20:38 • Новости дня
    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет

    The Jerusalem Post: Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля

    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Около четырехсот ракет было выпущено по Израилю с иранской стороны, что превысило ожидания о масштабе атаки, указала газета The Jerusalem Post.

    Ранее издание располагало информацией о 102 выпущенных со стороны Ирана ракетах, передает ТАСС.


    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (13)
    1 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

    Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля

    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское агентство Shafaqna.

    Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».

    Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

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    1 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окружении российской армии в городе Угледаре в ДНР могут быть сотни украинских военнослужащих, утверждает британское издание Telegraph.

    Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.

    Коментарии (6)
    1 октября 2024, 07:48 • Новости дня
    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

    Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard доставили на УВЗ для изучения

    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
    @ t.me/uvznews

    Tекст: Александра Юдина

    На «Уралвагонзавод» привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, который специалисты концерна собираются изучить для оценки его военно-технического уровня.

    В Telegram-канале УВЗ указано, что специалисты завода вскоре начнут детальное исследование узлов и систем этой техники.

    «Доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна... приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов», – отмечено в сообщении.

    После завершения исследования планируется дать экспертную оценку уровню военно-технических характеристик танка Leopard.

    Ожидается, что данное изучение поможет понять сильные и слабые стороны немецких танков, что может оказать влияние на дальнейшие разработки и модернизацию танковой техники.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что танкисты не дождались от НАТО поставок Leopard.

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    1 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску

    Российские военные заняли укрепрайон противника на развилке дорог к Красноармейску в ДНР

    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные заняли важный укрепрайон противника вдоль железной дороги на пути к Красноармейску, передает РИА «Новости».

    «Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог», – заявил Кимаковский.

    По его словам, это укрепление имеет стратегическое значение, так как находится на важной развилке дорог, что обеспечивает контроль над ключевыми транспортными маршрутами в этом районе. Продвижение российских сил в этом направлении способствует дальнейшему укреплению их позиций в регионе.

    Кимаковский отметил, что подобные успехи на фронте связаны с высоким профессионализмом российских военных, их тактической подготовкой и эффективной координацией действий. Он подчеркнул, что захват укрепрайона позволит российским силам улучшить логистику и снабжение, что важно для продолжения операций в регионе.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (Покровск) в ДНР. В результате ударов авиабомб в Красноармейске были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    Коментарии (4)
    1 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара

    Российские силы утвердили контроль южной, западной и восточной частей Угледара в ДНР

    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боев российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара, оставив ВСУ лишь северную часть города, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, передает РИА «Новости». В настоящий момент под контролем находятся южная, западная и восточная части города, в то время как украинские силы удерживают север.

    Рогов отметил, что в ночь на сегодня по позициям ВСУ в Угледаре активно работали артиллерия и реактивные системы залпового огня, что способствует вытеснению противника. Он подчеркнул, что украинские военные зачастую покидают свои позиции в хаотичном порядке, и единственная дорога для отступления простреливается российскими силами.

    Дополнительно Рогов сообщил, что на высотах, находящихся под контролем российских сил, подняты российские триколоры. «Неуклонно, шаг за шагом Угледар освобождается от оккупации», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Угледаре остается сложной, так как продолжаются бои в городской черте. Ранее сообщалось, что украинские войска оказались в окружении, поскольку контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР. Вдобавок российские войска вошли на окраины Угледара, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

    Коментарии (10)
    1 октября 2024, 19:53 • Новости дня
    Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана
    Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона начала ракетную атаку в сторону Израиля, заявили во вторник вечером в пресс-службе израильской армии.

    По всей израильской территории объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Гражданским предписано срочно проследовать в убежища.

    Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на израильские и американские источники, армия Израиля (ЦАХАЛ) ожидает запуска 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, при этом ЦАХАЛ не собирается наносить превентивный удар.

    До этого СМИ сообщали, что США якобы предупредили Израиль о возможной атаке Ирана, в нескольких израильских районах объявляли тревогу.

    Коментарии (9)
    Главное
    МИД Украины опроверг обсуждение территориальных уступок России
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    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    Обучение не говорящих по-русски детей-мигрантов стало новым вызовом

    Родители в одной из школ Калининграда пожаловались на слишком большое число детей-мигрантов, не знающих русский язык, в классах. По их мнению, от этого страдает качество образования. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Вместе с тем в экспертном сообществе говорят, что проблема не нова, а необходимость ее решения назрела давно. Как должна быть организована система преподавания в таких классах? Подробности

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    Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО

    «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине». Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан. Как связаны события в двух далеких друг от друга регионах планеты и в чем заключается политический расчет Тель-Авива в многолетнем противостоянии со своими соседями? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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