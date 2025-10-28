МВД: Мошенники готовятся к «черной пятнице»

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники начали создавать яркие сайты с названиями в стиле «Распродажа», «Скидки» и Black Friday Sale, активно распространяя рекламу таких платформ в соцсетях, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В материалах уголовных дел уже фигурируют списки «покупок», которые на самом деле оказались ловушкой. В их числе – диваны, обувь, ореховая паста, носки, одеяла, стиральный порошок, шкафы, посуда, спортивные костюмы и другое.

Эксперты предупреждают: коварные схемы включают подделку интернет-магазинов известных брендов, агрессивные предложения якобы со скидками до 90% и предоплату за несуществующие товары. Фишинговые сайты собирают данные банковских карт, используя рассылки и мессенджеры для привлечения жертв.

Также фиксируются ситуации с поддельными розыгрышами призов, где «победителям» предлагается заплатить «налог», а для подтверждения выигрыша нужно перевести деньги. Кроме того, мошенники звонят под видом курьеров, чтобы получить цифровой код из SMS и получить доступ к финансовым или мессенджер-аккаунтам граждан.

До этого мошенники придумали схему с переводом средств жертв под предлогом возврата ошибочно зачисленных сумм через сервисы мобильных переводов и терминалы.

В МВД перечисляли способы защиты своих данных при покупках в интернете.