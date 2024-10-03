Лидеров таджикской и узбекской дисапор задержали за организацию незаконной миграции

ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок

Шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Богданову понизили уровень аккредитации при ООН за вопросы Бербок

Tекст: Антон Антонов

Как рассказал Богданов, «24 сентября, в день открытия Недели высокого уровня на Генассамблее ООН» он увидел Бербок в компании других немецких дипломатов и подошел к ней, чтобы задать вопрос. Это происходило в «микст-зоне, то есть в месте, где пресса соприкасается с дипломатами». «Это рутинная часть работы – получение комментариев», – приводит его слова РИА «Новости».



Богданов сообщил: «Мой вопрос не предполагал даже развернутого ответа. Он звучит так: «Нужны ли прямые переговоры с Россией по Украине?» Анналена не ответила, отправила нас в кружок немецких журналистов, которые были собраны на лужайке заранее, видимо, она готовилась дать им брифинг».

Российские журналисты не мешали ей пройти, не приставали с дополнительными вопросами, а «отправились ровно туда, куда она указала». Однако по пути они оказались «атакованы» сотрудником немецкой дипмиссии, который имеет «дурную славу» и ведет себя не всегда адекватно.

«Он накинулся на нас, позже присоединились к нему и другие представители, не знаю уж, дипломатического корпуса или журналистов, то есть нам не давали принять участие в этой пресс-конференции», – сказал Богданов.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо в связи с понижением уровня аккредитации Богданова, генсек пообещал его рассмотреть. В российской миссии указали, что Богданов, не нарушая никаких норм и принципов ООН, столкнулся «с неадекватной реакцией со стороны пресс-секретаря постпредства ФРГ, включая применение силы»: сначала немецкий дипломат оттолкнул корреспондента, позже не позволил снимать пресс-конференцию Бербок его оператору. Москва требует от секретариата ООН расследования инцидента.

Богданов заявил, что восстановление его статуса аккредитации важно не только для него лично, но и для российской аудитории, для которой он работает. «На мой личный взгляд, для самой журналистики, для работы журналистов в ООН это очень важный прецедент, потому что должна быть всегда дана правильная, адекватная оценка тем, кто препятствует свободе слова», – отметил журналист.

Он также подчеркнул, что объяснения понижения статуса, присланные ему на почту, представляют собой «копипаст из правил ООН», отмечая, что это «классическая отписка бюрократа». Богданов считает, что секретариат ООН занял сторону немецких дипломатов, которые препятствовали его работе, применяя физическую силу.

Журналист выразил удивление тем, что такой инцидент произошел в центре того места, где формируются правила для всего человечества, подчеркнув цинизм происходящего.

Напомним, это не первый подобный инцидент. В 2019 году в ПАСЕ российская телеведущая Ольга Скабеева подверглась нападению украинского журналиста и представителя украинской делегации.