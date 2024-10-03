Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
Лидеров таджикской и узбекской дисапор задержали за организацию незаконной миграции
МВД: В Иркутске задержали лидеров этнических дисапор за организацию незаконной миграции
В Иркутске сотрудники полиции и ФСБ задержали руководителей этнических дисапор, подозреваемых в организации незаконной миграции путем выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка, сообщило МВД России по Иркутской области.
По данным следствия, председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования с начала этого года за деньги нелегально выдавали иностранцам сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России, сообщило МВД России по Иркутской области.
По данным МВД, эти сертификаты использовались для получения трудовых патентов и видов на жительство в Иркутской области. Предположительно, за каждый сертификат злоумышленники получали около 8 тыс. рублей, всего за период преступной деятельности они выручили более 1,5 млн рублей.
Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы, подтверждающие их преступную деятельность. Следственный комитет инициировал уголовные дела по признакам коммерческого подкупа и организации незаконной миграции. Одного из фигурантов заключили под стражу, другому запретили осуществлять определенные действия.
Ранее в Госдуму были внесены пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией, включая признание организации нелегальной миграции особо тяжким преступлением.
Также сообщалось, что МВД запустит с марта 2025 года публичный реестр контролируемых иностранцев с прекращенными основаниями для пребывания в стране, который будет обновляться каждые 24 часа.