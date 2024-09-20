  • Новость часаИз-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу
    20 сентября 2024, 16:42 Мнение

    Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов

    Доктор исторических наук, Институт востоковедения АН РУз

    Российский атом пробивает европейские санкции
    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис
    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города
    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль

    Еще в 2017 году я участвовал в исследованиях среды трудовых мигрантов в России из Средней Азии. Проект инициировали Институт востоковедения РАН, Объединенный королевский институт по вопросам безопасности (RUSI, Великобритания) и некоммерческая организация «Поиск общих интересов» (SFCG, Бишкекское отделение).

    В ходе исследований в примерно 30 городах России были выделены две основные группы трудовых мигрантов: 1) занимающие неквалифицированные позиции (подсобные работы на стройках, рынках, магазинах, уборке мусора и др., а также нелегальные мигранты); 2) квалифицированные работники (мелкие бизнесмены, профессиональные строители, мебельщики, водители общественного транспорта, ветеринары и т. п.). Значительная часть второй группы получила в разное время гражданство РФ. Отдельно исследовались студенты из стран Средней Азии.

    Инициаторов проектов и участников исследований прежде всего интересовала первая группа (включая нелегальных мигрантов), поскольку именно эта среда оказалась благодатной для тех, кто вербовал в этой среде наемников для запрещенной организации ИГИЛ.

    Позже мне довелось корректировать и дополнять основные выводы исследований 2017 года в ходе похожей работы в Узбекистане, в первую очередь исследуя среду так называемых репатриантов, граждан Узбекистана, которые были завербованы в ряды ИГИЛ* и которых в рамках специальной программы («Мехр/Милосердие») вернули на родину в 2020-2021 годах. В основном это были женщины. Выяснилось, что у основной части этой группы репатриантов (более 150 семей) мужья работали в РФ, где основная их часть и была завербована в ряды ИГИЛ.

    В рамках исследования в числе прочего мы пытались найти ответы на следующие вопросы. Можно ли говорить о том, что исповедуемая трудовыми мигрантами форма ислама, «привезенная» ими с родины, стала благодатной почвой восприятия фундаменталистских («ваххабитских») версий ислама? Где происходила «ваххабизация» незначительной части трудовых мигрантов, всегда ли это приводит к их вовлечению в группы террористов? Почему ислам становится формой идентичности и отчасти идеологии трудовых мигрантов?

    Стоит отметить, что, во-первых, в самом Узбекистане любые формы фундаменталистских (нетолерантных и тем более террористических) толкований ислама не просто преследуются законом, но вызывают серьезную критику богословов и верующих. Эта критика имеет давнюю историю, после долгих и сложных перипетий лояльные богословы перехватили инициативу и создали серьезные основы для доминирования толерантных версий ислама. Их позитивное влияние поддерживает государство, в том числе финансируя исламские образовательные учреждения, отслеживая и регулируя медиапространство, предпринимая иные меры для сохранения стабильности в религиозной сфере.

    Во-вторых, основная часть мусульман Узбекистана относится к категории тех верующих, кто придерживается так называемого религиозного минимализма. Иными словами, культурно и по идентичности они признают себя мусульманами (обязательно сочетая это с национальной или локальной идентичностью), однако не всегда выполняют предписания веры, особенно ритуальные. Например, редко или нерегулярно молятся, в большей степени придерживаются своих национальных обычаев, имея при этом смутное представление об исламских установках и т. п. Соответственно, именно из этой среды (как оказалось, социально более мобильной) состояла основная часть трудовых мигрантов, нашедших работу за рубежом. Именно они очень далеки от фундаментализма как ментально, так и идеологически.

    В результате исследований установлено, что «реисламизация» этой части трудовых мигрантов в форме более регулярного следования ритуальным предписаниям состоялась именно во время трудовой миграции.

    Этот феномен поиска новых (чаще всего религиозных) форм социальных коммуникаций в другой стране стимулирован в большей степени естественными формами отчуждения (социального, культурного, языкового и пр.) от принимающей мигрантов страны. Речь не идет об агрессивном неприятии мигрантами в России всего окружающего, в том числе и местного населения. Хотя, чего греха таить, эти явления (отчуждение, дискриминация, неприятие на основе этнических предрассудков) тоже иногда случаются в повседневном общении, причем с обеих сторон.

    Прибывающие в страну трудовые мигранты стараются адаптироваться, ищут и находят новые формы социальных коммуникаций с себе подобными. Иными словами, естественно желание мигрантов восполнить формы коммуникаций, которые были у них на родине. Ислам, точнее, его коллективные ритуалы и легитимный статус этой религии в России, предоставляет наиболее доступный способ для такого рода коммуникаций (молитвы, послемолитвенное общение), дающий мощные стимулы единения и преодоления чувства отчуждения вдали от родины.

    Отмечу также позитивную роль ряда имамов из Узбекистана в молельных домах России. Большая часть этих имамов – выходцев из иммигрантской среды – вполне лояльны к властям и охотно идут на сотрудничество с государственными службами. В целом они имеют позитивное влияние на своих прихожан и способствуют повышению их толерантности, призывают не забывать, что они в чужой стране и т. п.

    Правда, некоторые российские исследователи говорят о феномене «реисламизации» среди трудовых мигрантов, в том числе и в «ваххабитских версиях», которые создают почву для нетерпимости, крайнего отчуждения, а в конечном итоге – благодатную почву для прямых вербовок в террористические группировки.

    Однако носителями и пропагандистами подобных версий ислама в агрессивных формах мигранты становятся крайне редко. Как удалось выяснить во время упомянутых исследований, в основном в ряды «ваххабитов» и затем жертвами вербовок в террористические группы становились те трудовые мигранты, кто был доведен до отчаяния неприемлемыми условиями работы и прямой дискриминацией работодателей либо иными формами давления. Нашими исследованиями установлено, что влияние запрещенной организации ИГИЛ в РФ не связано с трудовыми мигрантами.

    Мигрантов скорее можно отнести к объектам вербовок в ИГИЛ, которые были организованы выходцами с Кавказа.

    Таким образом, риторика о том, что из стран Средней Азии приезжают мигранты с крайними взглядами, мягко говоря, неточная. В подавляющем большинстве трудовые мигранты – это люди, которые едут в Россию, чтобы заработать трудом. Очевидно, что грандиозное строительство во многих крупных городах России, поддержание приемлемого санитарного состояния городов, стабильная работа ряда сфер обслуживания и прочие удобства – это во многом заслуга трудовых мигрантов.

    Одновременно трудно спорить с тем, что в среде мигрантов имеют место преступления, в том числе и громкие. Это особенно раздражает россиян и побуждает политиков эксплуатировать эти темы, еще больше подогревая вопрос миграции, искусственно выводя это явление в разряд первоочередной угрозы для России.

    К счастью, руководители наших стран, сохраняя политическую трезвость и вполне осознавая важность темы миграции, практически на всех встречах обсуждают проблемы в этой сфере, способствуют решению вопросов, связанных с трудовой миграцией.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Лавров: США выдумывают по десять небылиц в день про Россию
    Бакальчука отпустили домой после стрельбы у офиса Wildberries
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    Польша обвинила экс-адвоката Березовского в причастности к нападению на Волкова
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    В Тбилиси призвали ЕС не шантажировать Грузию темой безвиза
    РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google

    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша решила пересмотреть границы Украины

    Разногласия между Киевом и Варшавой нарастают. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести новый референдум о его статусе. Таким образом, Варшава первой в Европе фактически заявила о пересмотре статуса «украинского» Крыма, хотя до этого была рьяной защитницей территории Украины в границах 1991 года. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

    Перейти в раздел

    Латинская Америка отвергла приставания Зеленского

    Саммит Украины и государств Латинской Америки отменен со скандалом. Сначала лидеры региона не испугались обидеть Владимира Зеленского, а потом он сам решил обидеть тех, кто отнесся к нему с пониманием. Что произошло? И почему соседи США стараются держаться подальше от Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............