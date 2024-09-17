Эксперт: Для работы с россиянами мигранты должны знать русский язык и культуру нашей страны

В Общественной палате призвали устраивать мигрантам строгий отбор для работы в социальной сфере

Tекст: Татьяна Косолапова

В Подмосковье зампредседателя правительства региона Наталия Масленкина предложила запретить мигрантам работать в сферах питания, здравоохранения и образования. Она подчеркнула, что для этих сфер важно «качественное знание языка», так как подразумевается работа с населением.



«Россия испокон веков славится своим радушием. В нашей стране в согласии живут многие народы и народности. Все они уважают наши законы, язык и культуру. Я считаю важным поддерживать жителей других стран, принявших решение учиться и работать в нашей стране, но только при условии их обучения русскому языку и погружения в культуру нашей страны, понимания, уважения и принятия наших ценностей, и только на следующем шаге – возможности профессионального роста», – говорит Голышенкова.

Она подчеркивает, что любая социальная сфера – здравоохранение, образование, туризм – это работа с людьми, поэтому именно эти сферы деятельности максимально показательны и чувствительны для населения. Более того, опыт взаимодействия с мигрантами, работающими в сферах питания, образования, здравоохранения, – это то, с чем россияне сталкиваются регулярно.

«Совершенно критично, чтобы люди, работающие с людьми, родившимися и живущими в России, знали и понимали эту страну и ее людей так же хорошо, как ее коренные жители. Я считаю, что любой мигрант должен проходить обучение и строгий отбор, обязательно доказывать хорошее знание русского языка и культуры для получения права работать с жителями нашей страны», – заключила Голышенкова.

Ранее губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.