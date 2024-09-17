Исламовед объяснил свое обращение в СК из-за Совета муфтиев России и ДУМ

Исламовед Силантьев: Совет муфтиев с каждым годом покидают все больше и больше общин

Tекст: Олег Исайченко

«Я давно слежу за деятельностью Совета муфтиев России и Духовным управлением мусульман РФ», – сказал исламовед Роман Силантьев. По его словам, ответа на обращение в СК, которое он ранее направил, пока не поступало. Однако уже сейчас «удалось вызвать общественный интерес к данной теме – проблема активно обсуждается гражданами нашей страны».

По оценке эксперта, Совет занимает шестое место по количеству мусульманских общин в стране, что составляет примерно 9% от всех зарегистрированных объединений. «В исламских регионах он представлен достаточно слабо. В целом речь идет об увядающей организации, которую с каждым годом покидают все больше и больше общин. Сначала откололись представители Северного Кавказа, затем Татарстана и Башкирии. Однако Совет не перестает заявлять о себе как о главном мусульманском объединении России», – рассуждает собеседник.

Силантьев считает, что работа организаций, подконтрольных муфтию Равилю Гайнутдинову, значительно дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в России. По мнению эксперта, за Советом закрепилась репутация «организации мигрантов», а Гайнутдинов пытается открывать в российских регионах параллельные исламские общины. «Сейчас он работает над планами по созданию муфтията ваххабитского толка в Дагестане», – полагает Силантьев.

Также исламовед озабочен рисками роста экстремизма в этой среде.

«Кстати, на мою инициативу уже с благодарностью отреагировали представители других мусульманских организаций России», – указал эксперт.

Ранее Роман Силантьев направил в СК обращение с просьбой инициировать запрет Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ).

