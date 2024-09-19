Кабанов: МВД сможет признавать незаконными браки и недвижимость нелегальных мигрантов

Член СПЧ Кабанов: Наличие семьи не станет препятствием к выдворению незаконных мигрантов из России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Формирование реестра станет важной частью процесса борьбы с нелегальными мигрантами. Напомню, что по новому закону с февраля будущего года МВД получит право административного выдворения иностранцев за пределы России. Сейчас такое решение может принимать только суд», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета.

«Эти инициативы неразрывно связаны. Находящиеся незаконно в стране мигранты на суде часто просят оставить их здесь, приводя в качестве аргументов то, что они уже женились, где-то зарегистрировались, получили водительские права, купили недвижимость», – рассказывает спикер.

«Теперь же МВД сможет признавать все подобные факты недействительными, и это логично – поскольку само нахождение субъекта в России незаконно. Наличие семьи не станет препятствием к выдворению нелегальных мигрантов из России», – подчеркнул спикер.

«Реализовать новые инициативы совершенно несложно. Полиция будет пополнять реестр по результатам проверок всех незаконных медресе, мечетей, строек, других объектов скопления иностранных граждан, а также жилых районов. Эти процедуры проводятся и сейчас», – напоминает он.

«Думаю, кроме МВД в эту работу уместно включить и органы ФСБ, которые будут проверять граждан на предмет возможной причастности к экстремистским или террористическим организациям. Возможно, стоит привлечь и Федеральную службу по финансовому мониторингу, чтобы изучать денежные переводы лиц, занесенных в реестр», – заключил Кабанов.

Ранее стало известно, что в России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил генерал-полковник Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел. По его словам, в отношении лиц, попавших в данный список, будет введен ряд ограничений.

В частности, нелегалы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.