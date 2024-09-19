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    Путин: В России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    15 комментариев
    19 сентября 2024, 18:33 • Новости дня

    Кабанов: МВД сможет признавать незаконными браки и недвижимость нелегальных мигрантов

    Член СПЧ Кабанов: Наличие семьи не станет препятствием к выдворению незаконных мигрантов из России

    Кабанов: МВД сможет признавать незаконными браки и недвижимость нелегальных мигрантов
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наличие семьи не станет препятствием к выдворению нелегальных мигрантов из России, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее стало известно, что в России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране нелегально, а МВД получит право выдворять их из России без суда.

    «Формирование реестра станет важной частью процесса борьбы с нелегальными мигрантами. Напомню, что по новому закону с февраля будущего года МВД получит право административного выдворения иностранцев за пределы России. Сейчас такое решение может принимать только суд», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета.

    «Эти инициативы неразрывно связаны. Находящиеся незаконно в стране мигранты на суде часто просят оставить их здесь, приводя в качестве аргументов то, что они уже женились, где-то зарегистрировались, получили водительские права, купили недвижимость», – рассказывает спикер.

    «Теперь же МВД сможет признавать все подобные факты недействительными, и это логично – поскольку само нахождение субъекта в России незаконно. Наличие семьи не станет препятствием к выдворению нелегальных мигрантов из России», – подчеркнул спикер.

    «Реализовать новые инициативы совершенно несложно. Полиция будет пополнять реестр по результатам проверок всех незаконных медресе, мечетей, строек, других объектов скопления иностранных граждан, а также жилых районов. Эти процедуры проводятся и сейчас», – напоминает он.

    «Думаю, кроме МВД в эту работу уместно включить и органы ФСБ, которые будут проверять граждан на предмет возможной причастности к экстремистским или террористическим организациям. Возможно, стоит привлечь и Федеральную службу по финансовому мониторингу, чтобы изучать денежные переводы лиц, занесенных в реестр», – заключил Кабанов.

    Ранее стало известно, что в России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил генерал-полковник Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел. По его словам, в отношении лиц, попавших в данный список, будет введен ряд ограничений.

    В частности, нелегалы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.

    19 сентября 2024, 05:35 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ

    Главком ВМФ Моисеев: Готовность применения оружия стратегических подлодок ТОФ крайне высокая

    Главком ВМФ назвал высокой готовность применения мощного оружия подлодок ТОФ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Самое мощное и разрушительное оружие находится на крайне высоком уровне готовности к применению, оно стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

    Моисеев отметил высочайший уровень подготовки подлодок ТОФ. По его словам, это современные корабли и совершенно другой уровень техники.

    «Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю – крайне высокий», – цитирует РИА «Новости» Моисеева.

    Кроме того, как говорит Моисеев, 25-я дивизия подводных лодок уже на протяжении 50 лет применяет атомные подводные крейсеры, «на вооружении которых стоит самое мощное и разрушительное оружие», обеспечивающее безопасность России.

    Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота на церемонии в пункте постоянного базирования на Камчатке.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности России ответить мощным вооружением на удары по российским городам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВМФ России отбить нападение НАТО на море.

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    19 сентября 2024, 01:01 • Новости дня
    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево

    Росгвардия задержала приехавших «на разборки» в Ярославскую область более 20 человек

    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией задержали в Тутаеве Ярославской области более 20 человек, которые прибыли из Рыбинска на нескольких автомобилях для участия в конфликте с местными жителями.

    Как стало известно, группа молодых людей, прибывших из Рыбинска, планировала устроить массовую драку с местными жителями. Однако оперативные службы получили информацию о готовящемся конфликте и провели спецоперацию, в ходе которой все участники предполагаемой потасовки были задержаны, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности участников конфликта и мотивы их действий.

    Ранее после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    В Лондоне вызвали в МИД российского посла

    Британский МИД выразил протест в связи с лишением аккредитации сотрудников британского посольства в Москве

    В Лондоне вызвали в МИД российского посла
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне после того, как Россия лишила аккредитации сотрудников британского посольства в Москве.

    «Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла в связи со злонамеренной и преднамеренной публичной кампанией агрессии России против Великобритании», – говорится в заявлении британского правительства, передает РИА «Новости».

    В британском ведомстве осудили «беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании» и назвали обвинения в адрес сотрудников МИД «злобными и абсолютно беспочвенными».

    Также в британском МИД утверждают, что это «очередной этап в целенаправленной кампании РФ по созданию угроз безопасности Великобритании и сдерживанию поддержки Украине».

    Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, обвинив их в «разведывательно-подрывной работе».

    Ранее посольство России обвинило главу МИД Британии Дэвида Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне за его высказывания об «империалистическом фашизме» РФ.

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    18 сентября 2024, 23:08 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России тремя ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске

    ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России нанесли три удара авиабомбами ФАБ-1500 по подразделению Нацгвардии Украины в Волчанске Харьковской области, боевики были уничтожены, сообщили военкоры.

    Авиабомбы разрушили здание, где находился украинский спецназ, удары произошли с интервалом в несколько минут, пишет «Российская газета» со ссылкой «Военную хронику».

    Отмечается, что от объекта осталась «мелкая стружка и бетонная пыль».

    Ранее сообщалось, что в Волчанске был уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» капитан Владислав Никитчук.

    До этого ударом авиабомбы уничтожен личный состав ВСУ в колонии под Селидово.

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    19 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club

    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club, которое выходило на ТНТ 19 лет

    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило на канале ТНТ 19 лет, закрывается, последний выпуск программы выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.

    «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – приводит РИА «Новости» слова ведущего шоу Гарика Харламова.

    В ходе 20 телевизионных сезонов шоу показано более 800 оригинальных выпусков, программа завоевала две премии ТЭФИ. В шоу было 1,5 тыс. стендапов и 4 тыс. миниатюр, также Comedy Club провел 10 тыс. концертов в сотнях городов по миру.

    Завершающий выпуск шоу выйдет 20 сентября в 21.00, начнется он с официального заявления резидента, ведущего и креативного продюсера культового юмористического шоу Гарика Харламова.

    Попрощаться с проектом придут звезды шоу «Женский стендап», которые впервые станут гостями клуба. Также сказать «прощай» Comedy придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью.

    Ранее 3 июля сообщалось, что шоумен Сергей Светлаков подписал контракт о запуске трех новых проектов на ТНТ.

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    19 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Юридического форума БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, подчеркнув важность темы форума для многополярного миропорядка.

    Он отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отражает стремление стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, передает РИА «Новости».

    Путин особо подчеркнул значимость неформального общения между учеными и юристами из стран БРИКС, особенно в условиях расширения объединения.

    Президент также отметил, что повестка форума охватывает широкий круг вопросов, включая международное правосудие, юридическое образование, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальную собственность и механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров.

    «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», – сказал Путин и пожелал успешной и плодотворной работы участникам форума.

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    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

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    18 сентября 2024, 22:23 • Новости дня
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН

    Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН

    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

    «Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

    По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.

    Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    19 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского

    Политолог Скачко: «План победы» Зеленского основан на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией

    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики. Однако вероятность того, что инициативу начнут реализовывать, крайне мала. Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы».

    «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По прогнозам собеседника, в Вашингтоне, куда Зеленский вскоре должен отправиться, он снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на чужих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что возможно это только при условии помощи со стороны Запада», – уточнил он.

    «Отсюда и появляются такие «хотелки» Зеленского, как вступление Украины в НАТО до конца года, разрешение на удары вглубь российской территории. Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией. Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко.

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность того, что инициативу киевских властей начнут реализовывать, крайне мала.

    «На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита в Вашингтон, – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог. Таким образом, реакция США на «план победы» Украины будет не той, на которую надеется Зеленский.  

    Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Британские политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и делать ровно то, что делал Борис Джонсон в 2022 году, – настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали», – заявил он. По его словам, сейчас Киеву необходима «решимость в реализации».

    Зеленский уже говорил о «плане победы», но не уточнял, что имеет в виду. В начале сентября он так описал пункты плана: «Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после войны». Как писал таблоид Bild, план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

    Еще одним ключевым элементом «плана победы» является вступление Украины в НАТО, утверждала Le Monde. Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден предложит Киеву стать членом альянса до окончания своего срока в Белом доме.

    Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в свою очередь отмечал, что план Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. «Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», – приводит ТАСС его слова.

    В России сочли бессмысленным комментировать заявления Зеленского. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют», и надо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока».

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    18 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Киев выдал удар украинской ракетой по парку в Харькове за атаку России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе  парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

    «Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

    Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

    Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.

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    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
    @ Shatokhina Natalia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

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    19 сентября 2024, 11:00 • Новости дня
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ были вынуждены отступить на Ореховском направлении в Запорожской области в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка, передает РИА Новости.

    По словам Рогова, российские войска на этом участке фронта смогли улучшить свои позиции и расширить серую зону.

    Ранее российские войска перехватили инициативу на Запорожском направлении, что позволило им контролировать ситуацию и успешно сорвать ротацию ВСУ. На этом фоне ВСУ пытались улучшить свои позиции, однако российские силы сохраняли боеспособность и смогли отразить атаки.

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    19 сентября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Алаудинов заявил об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что Николаево-Дарьино было зачищено от ВСУ и взято пол контроль накануне во вторник, а в среду российские войска освободили Дарьино.

    Ранее российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области.

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    18 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины, занятую войсками

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
    @ XinHua/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой которой Израиль должен вывести войска с территории Палестины. ООН ссылается на положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям. Войска должны быть выведены в течение года с момента одобрения документа.

    За принятие резолюции проголосовали 124 участника заседания, 14 – против, 43 – воздержались, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как, например, резолюция Совета Безопасности ООН.

    Помимо требования вывести войска, в резолюции содержится требование возместить причиненный палестинским жителям ущерб, вернуть изъятые земли, разрешить им вернуться в свои дома, а также вернуть недвижимость и активы.

    Ранее правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.

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    19 сентября 2024, 10:26 • Новости дня
    Убийство женщины-трансгендера вызвало острые споры в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    В Грузии в ночь на четверг по горячим следам задержан 26-летний мужчина за убийство с особой жестокостью подруги, 37-летней модели – трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД сообщает, что преступнику, который расправился с Абрамидзе холодным оружием и скрылся из ее квартиры после ссоры, грозит от 16 лет до пожизненного заключения за «убийство на гендерной почве».

    Случившееся вызвало острые дебаты в стране, так как произошло на следующий день после того, как парламент принял пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Президент Саломе Зурабишвили заявила, что случившееся «должно отрезвить общество».

    «Ненависть дает врагам возможность манипулировать нами, – написала Зурабишвили в социальных сетях. – Это ослабляет и разделяет нас».

    СМИ Грузии сообщили, что убийца был задержан близ аэропорта Кутаиси. По данным «Первого канала», между ним и трансгендерной женщиной конфликты были частыми.

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