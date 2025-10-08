Фадеев назвал фетву о доставке противоречащей Конституции России

Tекст: Ольга Иванова

Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) о перечне товаров, запрещенных для доставки курьерами-мусульманами, противоречит сразу нескольким статьям Конституции России, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС. Он отметил, что принцип светского государства, закрепленный в Конституции, не допускает наделения религиозных организаций полномочиями органов публичной власти.

По мнению Фадеева, заключение ДУМ РФ создает препятствия для соблюдения единства экономического пространства и свободного перемещения товаров и услуг, а также нарушает гарантию свободы труда для всех граждан, достигших установленного возраста. Он подчеркнул, что подобные инициативы ограничивают свободу труда по религиозному признаку, что запрещено статьей 19 Конституции.

Глава СПЧ также указал, что реализация этой фетвы может привести к разжиганию религиозной розни, что противоречит статье 29 Конституции России. «Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», – заявил Фадеев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам». Курьерам теперь запрещено доставлять алкоголь, свинину и идолов.