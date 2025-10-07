Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
ДУМ запретил курьерам-мусульманам перевозить алкоголь и свинину
Духовное управление мусульман (ДУМ) России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам», включая алкоголь, свинину и идолов.
В числе харамных товаров – алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, забитых не по шариатским правилам. Решение было принято Советом улемов, передает РБК.
В пресс-службе организации пояснили, что доставка перечисленных товаров «является прямым содействием в грехе и рассматривается как запретное». Исключение сделано только для перевозки таких грузов с целью их утилизации.
Если в доставке преобладает дозволенный товар, заработок курьера считается смешанным с запретным, и такая доставка допустима. При этом часть дохода, относящаяся к запрещенным товарам, рекомендуется отдать в качестве милостыни, чтобы очистить заработок.
Перевозить посылки с неизвестным курьеру содержимым разрешается, так как нет уверенности в наличии запрещенных товаров и отсутствует умысел нарушить религиозные запреты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ДУМ разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков, но затем после реакции Генпрокуратуры Совет улемов Духовного управления мусульман России решил отозвать фетву, разрешающую религиозное многоженство.