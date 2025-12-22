Норвегия решила расширить программу подготовки ВСУ в Польше

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Кристофферсена, Осло делает ставку на обучение ВСУ как можно ближе к украинской границе. Он отметил: «Мы все еще не имеем возможности обучать украинских военных на Украине... Сейчас я вижу возможность переместить учения в Польшу и развить их там лучше, чем мы делаем где-либо еще. Мы расширяем обучение на территории Польши сегодня, чтобы иметь возможность переместить его на Украину, как только обстановка позволит нам это сделать», передает РИА «Новости».

Глава норвежских ВС также сообщил, что для увеличения времени обучения украинских военных в Польше был открыт специальный логистический центр.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что совместные усилия Польши, Германии и Норвегии направлены на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на 500 млн долларов в рамках программы PURL.

В ноябре Киев и Осло договорились о совместном производстве беспилотников для вооруженных сил Украины.

