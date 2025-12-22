Участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали об изменениях в жизни

Tекст: Валерия Городецкая

Благодаря проекту победители первого сезона получили сертификаты на жилье: 32 семьи реализовали пятимиллионные призы, купили квартиры, дома, земельные участки или закрыли ипотеку, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, семьи Балашовых и Кравцовых из Тверской области приобрели две однокомнатные квартиры для детей.

Финалисты второго сезона – семьи Шарандий, Ткач, Ляховец, Изотовы из Лисичанска и Стаханова ЛНР – считают выход в финал исполнением мечты. По словам Дарьи Ткач, участие и признание семьи на городском уровне стало источником внутреннего единства и поддержки. Семья активно занимается волонтерством, создала автономную некоммерческую организацию, а родители были удостоены муниципальных и церковных наград.

Семьи из второго сезона отмечают, что конкурс стал стартом перемен: появились новые традиции, улучшились отношения и укрепилось взаимопонимание. Как говорит участница Екатерина Цуканова из Челябинска, для нее конкурс стал «настоящей школой взаимопонимания, доверия и командной работы». В семье усилилась поддержка, а дети и старшее поколение достигли весомых успехов в учебе и общественной жизни.

Для некоторых семей результатом стало рождение новых детей, открытие семейного бизнеса и продолжение образования родителей, как у семьи Минеевых из Владимирской области. В семье Соколенко из Сахалина участие в конкурсе привело к долгожданному семейному воссоединению: родители решили официально оформить брак и планируют венчание.

Многие участники конкурса ведут активную общественную деятельность, собирают и передают гуманитарную помощь для участников СВО, помогают детским домам, приютам и реализуют социальные проекты в своих регионах. Например, Анна Потанина из Пятигорска создала кружок плетения, а Таслия Кожевникова из Марий Эл руководит объединением детей-инвалидов и стала участницей Всероссийского съезда родкомитетов.

Ко второму сезону «Это у нас семейное» присоединились более 726 тыс. человек из 89 регионов вместе с родственниками из 82 стран. Площадка входит в число крупнейших социальных инициатив, а финал конкурса состоится в День семьи, любви и верности – 8 июля 2026 года. В числе главных призов сезона – 60 жилищных сертификатов по 5 млн руб., а также семейные путешествия